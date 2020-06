Luis Rocha podpisał aneks do umowy i będzie występował w Legii przynajmniej do końca sezonu. Pierwotnie jego kontrakt wygasał 30 czerwca. Klub nie poinformował jednak jeszcze, czy po wygaśnięciu aneksu Rocha odejdzie z klubu czy jego kontrakt zostanie przedłużony. W tym sezonie Portugalczyk rozegrał dla Legii 16 meczów.

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pawciu - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niech decyzje podejmie trener a nie my zyczeniowo odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.inetia.pl Nieudany transfer - Czas pożegnać ogórki typu Rocha czy Martins.

Legia ma być wielka a nie ligowym średniakiem ! odpowiedz

wojskowi wojacy - 4 godziny temu, *.vectranet.pl może go zostawić wszystko reszta to sflaczałe rogi odpowiedz

Wuko - 4 godziny temu, *.kompex.pl Dał dobra zmianę. Jak nie chce kroci to ja bym go zostawił.

odpowiedz

Olaf - 4 godziny temu, *.vectranet.pl jak się nie sprawdził to "dziękujemy" bo przezimuje nam 7 zim tutaj - jak - nie przymierzajac- Kucharczyk (bez obrazy, to fajny gość, ale po 2 sezonach powinniśmy go sprzedać bo nie rokuje na super zawodnika) odpowiedz

eduardo - 4 godziny temu, *.toneticgroup.pl za wysokie progi dla niego odpowiedz

Pomidor - 4 godziny temu, *.chello.pl Ogórek odpowiedz

Bartek - 5 godzin temu, *.123.240 całkiem dobrą zmiane dał z Piastem, a Karbownik na prawej wyglądał lepiej niz na lewej. odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Bartek: Według mnie slabo się prezentował, jak większość zawodników, duzo strat i te kiwki.... odpowiedz

Jasio - 5 godzin temu, *.telkab.pl W takim razie ja informuję. Odejdzie. odpowiedz

Wrath - 5 godzin temu, *.chello.pl Dziwna sytuacja, podobnie ja ze Stolarskimi.

Przecież zarówno po letnim jak i po zimowym obozie wśród piłkarzy i sztabu Rocha był wymieniany jak ten który zrobił największy progres i swoją pozostawał był "wygranym" zgrupowań. Fakt, eksplozja formy Karbownika zaskoczyła wszystkich ale po jego ostatnich wejściach na zmiany wyglądało to solidnie.

Teraz w przypadku urazu Veso i tego że Jędza w ofensywie meczy siebie i Wszołka to zagranie Stolarem lub Karbo z prawej a Rocha z lewej wydaje się całkiem naturalne. Pytanie jaki haczyk jest wewnątrz szatni, że ten wariant był wypróbowany tylko na końcówce ostatniego meczu...? odpowiedz

Hugon - 32 minuty temu, *.vectranet.pl @Wrath: Zaden haczyk jugol ma swoich pupilków i nawet słabi będą grać.Tak jest ze Stolarskim nie wspomnę Carlitosa. odpowiedz

