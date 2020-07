Gil sędzią meczu z Lechem

Paweł Gil został wyznaczony do sędziowania meczu 34. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa. W obecnym sezonie arbiter z Lublina prowadził 2 mecze stołecznego zespołu (0-0 ze Śląskiem i 4-0 z Koroną). Lechowi sędziował 1 raz (3-1 ze Stalą Mielec). Na liniach pomagać mu będą Konrad Sapela i Marek Arys, sędzią technicznym będzie Karol Iwanowicz, natomiast w wozie VAR zasiądą Bartosz Frankowski i Tomasz Listkiewicz. Obsada sędziowska 34. kolejki Ekstraklasy: ŁKS Łódź – Wisła Kraków, sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń) Korona Kielce – Arka Gdynia, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork) Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin, sędzia: Tomasz Musiał (Kraków) Lech Poznań – Legia Warszawa, sędzia: Paweł Gil (Lublin) Lechia Gdańsk – Cracovia, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa) Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok, sędzia: Szymon Marciniak (Płock) Piast Gliwice – Śląsk Wrocław, sędzia: Mariusz Złotek (Gorzyce) Wisła Płock – Górnik Zabrze, sędzia: Dominik Sulikowski (Gdańsk)

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

Zbyszek - 47 minut temu, *.97.250 Dobrze że nie ten matołek Marciniak odpowiedz

Vuko WON - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl łach - Legia 3:0 odpowiedz

Bemowo L - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Vuko WON:

Niestety tak to śmierdzi właśnie odpowiedz

lob - 42 minuty temu, *.chello.pl @Bemowo L: nie podszywaj się zgniła pyro pod Warszawę, a tym bardziej pod Bemowo, które jest całe za LEGIĄ............ odpowiedz

Pawcio - 38 minut temu, *.netfala.pl @lob: Ja jestem z Bemowa i jestem za Legią! odpowiedz

lob - 25 minut temu, *.chello.pl @Pawcio: I prawidłowo..........Tylko LEGIA !!!!!!!!! odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 Sędzia sędzią...gorzej że Vukovic wstawi bramkarza i 10 obrońców i będzie od początku wiózł się na 0:0. Zamiast wyjść z mocną ofensywa i cisnąć ostro Amikę, to będzie od początku granie na remis. A mając 11 pkt przewagi trzeba wyjść i pokazać siłę a nie kopanie się w czoło jak w meczu z Jagą. Odwagi panie Vukovic, nawet jak przegrasz z Lechem grając ofensywną piłkę, to 1 punkt w pozostałych trzech meczach zdążysz zdobyć. W Poznaniu ma być jakość i non stop ataki na bramkę Lecha, a nie męczenie buły odpowiedz

velvr - 3 godziny temu, *.143.116 sędzia awsze jest ok dopóki nie gwizdnie przeciwko Twojej drużynie wiec takie rozkminki są bez sensu. Są dorzy jak gwizdaja dla nas i hu...owi jak zagwizdają przeciwko. Stara prawda i nie ma co się nad tym rozwodzić. odpowiedz

GOCŁAW - 3 godziny temu, *.centertel.pl Hahahaha. Czyli jedziemy na wykopki ziemniaków.. A Gile im z nosa niebieskie polecą...



MiSTRZ (L) POLSKI. 2020 !!!! odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl Kazdy lepszy niz Marciniak - ktory w kazdym meczu Legii stara sie usilnie udowodnic ze jej nie faworyzuje, tym samym czesto krzywdzac Legie. odpowiedz

Walerek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Brak mi słów na dobór sędziów... Chcą za wszelką cenę utrudnić zdobycie Legii mistrza. Znając Gila to bankowo będzie czerwona dla Legii i karny dla amiki. Jeszcze Frankowski na Varze. O królu! odpowiedz

ziomek - 3 godziny temu, *.airmax.pl @Walerek: Po co te wyzwiska? odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.255.243 @ziomek: Ale kogo on wyzywa?? Normalnie powiedział po nazwisku. A poza tym dość tych nieudolnych rządów pzpn i dobierania gównianych sędziów. odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Sobo(L)ew:

Nigdy nie mogłem zrozumieć takich osób jak Ty, krytykować sędziowanie hmm normalna sprawa ale zalecam choć trochę OBIEKTYWIZMU.

Ps. Ciekawe co ma się stać by w tej kwestii niektórzy byli zadowoleni skoro nawet sędziowie z Warszawy sędziujący mecze Legii mają tu pojazd.... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.