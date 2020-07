34. kolejka Ekstraklasy. Lech lepszy od Legii

Komentarze (14)

Lopez - 12 godzin temu, *.centertel.pl Ciekawa sytuacja jest z Michałem Żiru który jest wypożyczony z Korony Kielce do Stali Mielec która jest bardzo blisko awansu , ciekawe czy zostanie w Stali po awansie i będzie grał w pierwszym składzie w ekstraklapie czy wroci do Kielc i będzie siedział na ławce w pierwszej lidze... odpowiedz

Rrrr - 9 godzin temu, *.centertel.pl @Lopez : narazie to go za Merola co w Piasecznie na leasing wzial scigaja odpowiedz

Mirek - 16 godzin temu, *.surfer.at Szkoda Korony. Fajne wyjazdy były. Dostępne dla otwartej sprzedazy odpowiedz

lw73 - 04.07.2020 / 00:01, *.chello.pl Oj dawno nie było w lidze takiego dostarczyciela punktów jak ŁKS I nawet Arek Malarz nie pomógł odpowiedz

M - 03.07.2020 / 23:37, *.chello.pl będzie feta? odpowiedz

zu(L)us - 03.07.2020 / 20:10, *.multimo.pl I znowu Majster w Amice haaaaaaa hiiiiiiiiiiiiiiiiiii odpowiedz

.... - 03.07.2020 / 21:00, *.chello.pl @zu(L)us: Majster na budowie kurczę czy to takie skomplikowane LEGIA MISTRZOWSKI TYTUŁ MA zapamiętaj kolego bedzie łatwiej w szkole odpowiedz

Przemko - 03.07.2020 / 09:40, *.netfala.pl Legio nie przegraj w Poznaniu a będziesz Mistrzem A.D. 2020 już jutro!!! odpowiedz

(L) uki - 03.07.2020 / 17:02, *.plus.pl @Przemko: serio, dobrze że napisałeś bo nikt o tym nie wiedział odpowiedz

Rufus - 03.07.2020 / 20:18, *.chello.pl @Przemko: Jak na to wpadłeś Sherloku ??? odpowiedz

... - 03.07.2020 / 20:53, *.chello.pl @(L) uki: Inteligent z Ciebie ze hej odpowiedz

News⚽️Legia - 03.07.2020 / 23:04, *.02.net @Przemko: Zamiast cieszyć że koleś chce aby Legia Mistrza!miała ,to go atakujá pajace! odpowiedz

atmosferic - 23 godziny temu, *.orange.pl @News⚽️Legia: Jakie to Polskie - niczym nie uzasadniona wrogosc... nawet, a moze zwlaszcza... do swoich...

Szanujmy sie. odpowiedz

(L)egijny - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @atmosferic: nie popłacz się... i skąd ten tekst „..jakie to polskie...”? Masz jakieś kompleksy? Za dużo tefalenu i Okopress? Szanujemy się, ale mamy różne zdania. Czego nie kumasz?

Lewoskręt zaczyna mnie przerażać... odpowiedz

