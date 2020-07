34. kolejka Ekstraklasy. Spadek Arki i Korony

Komentarze (28)

+ dodaj komentarz

dodaj

Zu(L)us - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szkoda mi ŁKS-u.wolę ich niż tych widzew. A arka i korona olac odpowiedz

antek - 11 godzin temu, *.play-internet.pl jestem kibicem LEGII,ale na Płock nie da się patrzeć dla mnie ARKA powinna zostać,podobno,rudy kombinuje żeby spuscić sam ŁKS odpowiedz

Jadio - 5 godzin temu, *.chello.pl @antek: słyszę to ja tobie ale manto szczylu jeden ! odpowiedz

Piotr (L) - 16 godzin temu, *.centertel.pl Szkoda bo do Kielc były fajne wyjazdy zawsze miło je wspomniałem do tej pory mam bilety na pamiątkę szybko nie pojedziemy na wyjazd do Kielc może w następnym sezonie jak będą walczyć o powrót odpowiedz

R1958 - 05.07.2020 / 22:25, *.t-mobile.pl Ten punkcik zadecyduje spółdzielnia będzie działać, ciężko zdobyc odpowiedz

(L)egia - 05.07.2020 / 22:05, *.virginm.net Zgadza się, Lech i Piast JESZCZE w grze. Już niedługo. odpowiedz

Jano - 05.07.2020 / 20:07, *.orange.pl coś mi się wydaje że przegramy tego mistrza! odpowiedz

Bierrutt - 05.07.2020 / 20:13, *.com.pl @Jano: Spluń przez lewe ramię odpowiedz

Adam - 05.07.2020 / 19:01, *.chello.pl Żal mi trochę Korony. To trochę straszne, że taki jeden parch jak zając (celowo z małej) potrafi w krótkim czasie zniszczyć wszystko co wcześniej było mozolnie budowane i przy tym nadal być przekonanym o swojej nieomylności. My narzekamy na Mioduskiego, ale w porównując nasz prezes jest fanstastyczny.

Dołujące jest jeszcze to, że takie coś jak scracovia ma nadal teoretycznie szansę na puchary. 6 meczy przegranych z rzędu, seria przełamana na grubym farcie, trener alkoholik z poważnymi problemami z samym sobą i charakterem obrażalskiego małego chłopca. Ktoś może napisać 'co nas obchodzą inne kluby' i w sumie racja, ale jeżeli taki szrot będzie grał w kwalifikacjach do europucharów to nasz mityczny współczynnik UEFA będzie nadal leciał niżej i niżej. odpowiedz

SKL - 05.07.2020 / 19:35, *.play-internet.pl @Adam: Teoretycznie Korona powinna być pierwszym spadkowiczem, prezes idiota, właściciel kretyn, zwolnili trenera Bartoszka który z gówna ukręcił dobry wynik, zwolnili gości z tv Korony, wygonili najważniejszych zawodników którzy grali w Koronie po kilka lat : Rymaniak, Kiełb i innych sprowadzając szrot z 9 ligi niemieckiej. Miasto się Koroną nie interesuje... Tam nic nie działa. I Legia wygrywa w doliczonym czasie po wyrzucie z autu, a Korona w Warszawie pierwszą połowę jak profesor, dopiero po bramce padła. odpowiedz

miet - 3 godziny temu, *.wananchi.com @SKL: dokladnie !

i dodac trzeba, ze to klubik cwaniak.

szroty z balkanow lub 5 niemieckiej.

w zeszkym sezonie wygrali pro junior po to zeby zadnego mlodziezowca nie wouscic a nagrode wziasc.

niech leca.

kamien im na droge. odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @SKL: A ile dostaje Korona od miasta a ile Legia? odpowiedz

Olaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @jim: KOrona - o ile dobrze pamiętam- dostawała co roku od miasta 6-10 mln zł, Legia nic - jedynie częściowa obniżka (wysokiego, najwyższego w Polsce) podatku od nieruchomości... jakoś taka różnica.



Korony szkoda, bo zawsze grali fair, na maxa, ze wszystkimi. odpowiedz

Lopez - 04.07.2020 / 12:29, *.centertel.pl Ciekawa sytuacja jest z Michałem Żiru który jest wypożyczony z Korony Kielce do Stali Mielec która jest bardzo blisko awansu , ciekawe czy zostanie w Stali po awansie i będzie grał w pierwszym składzie w ekstraklapie czy wroci do Kielc i będzie siedział na ławce w pierwszej lidze... odpowiedz

Rrrr - 04.07.2020 / 15:50, *.centertel.pl @Lopez : narazie to go za Merola co w Piasecznie na leasing wzial scigaja odpowiedz

Mirek - 04.07.2020 / 08:46, *.surfer.at Szkoda Korony. Fajne wyjazdy były. Dostępne dla otwartej sprzedazy odpowiedz

lw73 - 04.07.2020 / 00:01, *.chello.pl Oj dawno nie było w lidze takiego dostarczyciela punktów jak ŁKS I nawet Arek Malarz nie pomógł odpowiedz

M - 03.07.2020 / 23:37, *.chello.pl będzie feta? odpowiedz

zu(L)us - 03.07.2020 / 20:10, *.multimo.pl I znowu Majster w Amice haaaaaaa hiiiiiiiiiiiiiiiiiii odpowiedz

.... - 03.07.2020 / 21:00, *.chello.pl @zu(L)us: Majster na budowie kurczę czy to takie skomplikowane LEGIA MISTRZOWSKI TYTUŁ MA zapamiętaj kolego bedzie łatwiej w szkole odpowiedz

Przemko - 03.07.2020 / 09:40, *.netfala.pl Legio nie przegraj w Poznaniu a będziesz Mistrzem A.D. 2020 już jutro!!! odpowiedz

(L) uki - 03.07.2020 / 17:02, *.plus.pl @Przemko: serio, dobrze że napisałeś bo nikt o tym nie wiedział odpowiedz

Rufus - 03.07.2020 / 20:18, *.chello.pl @Przemko: Jak na to wpadłeś Sherloku ??? odpowiedz

... - 03.07.2020 / 20:53, *.chello.pl @(L) uki: Inteligent z Ciebie ze hej odpowiedz

News⚽️Legia - 03.07.2020 / 23:04, *.02.net @Przemko: Zamiast cieszyć że koleś chce aby Legia Mistrza!miała ,to go atakujá pajace! odpowiedz

atmosferic - 04.07.2020 / 01:06, *.orange.pl @News⚽️Legia: Jakie to Polskie - niczym nie uzasadniona wrogosc... nawet, a moze zwlaszcza... do swoich...

Szanujmy sie. odpowiedz

(L)egijny - 04.07.2020 / 23:31, *.centertel.pl @atmosferic: nie popłacz się... i skąd ten tekst „..jakie to polskie...”? Masz jakieś kompleksy? Za dużo tefalenu i Okopress? Szanujemy się, ale mamy różne zdania. Czego nie kumasz?

Lewoskręt zaczyna mnie przerażać... odpowiedz

Adam - 05.07.2020 / 19:08, *.chello.pl @(L)egijny: To przestań się go wszędzie doszukiwać? Jakieś kompleksy masz? Za dużo tefałpe?



A tak serio to nie jest tajemnicą, że Polska jest strasznie podzielona od lat (a politycy w ostatnich latach podzielili ją jeszcze bardziej nastawiając ludzi przeciwko sobie - takim narodem łatwiej rządzić) i do współpracy motywały nas tylko tylko sytuacje absolutnie krytyczne jak wojna. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.