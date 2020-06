Plotki transferowe: Kuciak, Boruc?

Po meczu z Piastem Gliwice z drużyną pożegnał się Radosław Majecki . Dotychczasowy podstawowy bramkarz Legii od 1 lipca przechodzi do AS Monaco i stołeczny zespół będzie musiał sobie radzić do końca sezonu bez niego. Między słupkami bramki mogą więc stanąć Radosław Cierzniak i Wojciech Muzyk . Ten pierwszy od kilku tygodni zmaga się z urazem pleców i nie wiadomo, czy będzie do dyspozycji trenerów na sobotni mecz w Poznaniu. Cierzniak od momentu wznowienia rozgrywek ani razu nie zasiadł nawet na ławce rezerwowych. To oznacza, że największe szanse na grę ma 22-letni Muzyk. Legia zgłosiła do rozgrywek także 19-letniego Mateusza Kochalskiego, który rundę jesienną spędził na wypożyczeniu w Radomiaku Radom. W mediach pojawiły się także informacje o możliwych następcach Majeckiego na przyszły sezonu. Sport.pl poinformował, że jednym z kandydatów jest Dusan Kuciak . Obecny bramkarz Lechii Gdańsk ma 35 lat i jest aktualnie jednym z najlepszych bramkarzy w ekstraklasie. Wiążą go jeszcze 2 lata kontraktu z gdańskim klubem. Z kolei Przegląd Sportowy sugeruje, że w Warszawie mogą być także zainteresowani Arturem Borucem , któremu wygasa kontrakt z Bournemouth. Angielski klub walczy o utrzymanie w Premier League - jeżeli mu się to uda, to będzie chciał przedłużyć umowę z Polakiem. Pozytywnie o takim ruchu wypowiedział się trener bramkarzy stołecznej drużyny Krzysztof Dowhań : - Byłby to bardzo dobry ruch ze strony klubu, gdyby w tej chwili udało się pozyskać Artura - mówił w programie "Magazyn Sportowy". Legia przygotowuje do gry Cezarego Misztę , ale zdaniem trenera 18-latek potrzebuje jeszcze więcej czasu, by wskoczyć do bramki pierwszej drużyny.

Rio - 5 minut temu, *.t-mobile.pl Precz z Kuciakiem, jak wyjechał do Anglii, to nie miał dobrego zdania o Polakach. odpowiedz

lopez - 10 minut temu, *.com.pl Borubar dawaj do Legii!! świetny ruch..i marketingowo i sportowo jeden sezon da rade!!! odpowiedz

Grzesiek - 15 minut temu, *.centertel.pl Boruc ....kuciak....stanowcze nie. Za starzy. Poprosze drugiego majeckiego np miszte albo muzyka ktorego bedzie mozna sprzedac za 5 mln euro odpowiedz

SNS - 19 minut temu, *.onet.pl Boruc teraz dla Legii to taki Podolski dla Górnika. Pięknie brzmi, ale nigdy się nie wydarzy.



A co do Kuciaka. Co on takiego powiedział? Że nie jest prawdziwym Legionistą, bo takimi są tylko wychowankowie? No faktycznie zniewaga. Nigdy Legii nie obrażał, jedynie pieklił się po meczu w którym sędzia wypaczył wynik. odpowiedz

Bombel - 9 minut temu, *.chello.pl @SNS: wypaczył wynik? Sędzia podjął wtedy słuszną decyzje. Tak czy siak, dla dobra klubu jak i własnego niech tu nie wraca bo jak z Kaczorowskim będzie. odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 21 minut temu, *.play-internet.pl Z calym szacunkiem do Kuciaka, pamietajac jego zaslugi i gre w europejskich pucharach nie chce go wiecej w Legii widziec! Po tym jak odszedl niejednokrotnie swoim zachowaniem i wypowiedziami udowadnial ze mentalnie nie dorasta do poziomu Naszego Klubu! NIE dla Kuciaka w Legii!!!!! odpowiedz

Komentator - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl Muzyk dostanie szanse. Jeżeli się zaprezentuje dobrze w tych czterech meczach to może być podstawowym w przyszłym sezonie.

Co do Boruca wszyscy wierzymy ze wróci tak jak mówił. Byłby pewnym punktem w bramce i w szatni. Muzyk czy Miszta wiele by się przy nim mogli nauczyć. Marze wiec o oficjalnej informacji :) odpowiedz

peter65 - 25 minut temu, *.t-mobile.pl BORUC MIMO WIEKU NA TAK BYŁBY NAJSTARSZY W HISTORII odpowiedz

Jimmy L - 26 minut temu, *.t-ipconnect.de Kuciak. Nie Ma Takiej Opcji On nie przepada za Legia chociarz tu zarabial nie male pieniadze. A Boruc to tylko takie plotki marnych dziennikarzy

odpowiedz

Pawełek - 29 minut temu, *.netfala.pl Z Muzykiem w bramce może być ciężko zdobyć ten 1 punkt w pozostałych czterech meczach... odpowiedz

????? - 13 minut temu, *.play-internet.pl @Pawełek: co Ty opowiadasz?! O ile dobrze pamietam ostatnio Slask Wroclaw przez caly mecz nie oddal celnego strzalu na bramke Legii.. w Poznaniu trudno liczyc ze lech powtorzy ten wyczyn ale ja wierze ze kto jak kto ale dzial szkolenia bramkarzyvw Legii wie co robi i jak z jakiegos powidu sciagneli do nas Muzyka to smialo bym na niego stawial w tych ostatnich 4 meczach.. chyba zapomniales ze jak zaczynal Majecki, Fabianski czy chociazby Boruc to tez byli malolatami o ktorych nikt nie slyszal.. Wiecej wiary w naszych bramkarzy akurat o nich jestem spokojny! odpowiedz

Normalny człowiek - 31 minut temu, *.net.pl Welcome back home Artur! odpowiedz

Yogi - 32 minuty temu, *.chello.pl Też jestem na NIE jeżeli chodzi o kuciaka odpowiedz

WarszawskaOchota - 34 minuty temu, *.orange.pl Kuciak to z całą pewnością najlepszy bramkarz w Polskiej lidze, ale po tym co mówił, jak się zachowywał, STANOWCZE NIE.

Boruca przywitałbym z otwartymi ramionami, mimo swojego wieku i tak byłby pewnym punktem zespołu i prawdziwym liderem. odpowiedz

Głos kibiców - 38 minut temu, *.vectranet.pl KUCIAK STANOWCZE NIE!

BORUC TAK! odpowiedz

Antyberg - 24 minuty temu, *.centertel.pl @Głos kibiców: Popieram w 100%! odpowiedz

KAMI(L) - 38 minut temu, *.chello.pl Boruc byłby idealny i pod względem - ujmijmy to - "marketingowym" i przede wszystkim jako transfer do szatni bo i charakter i wielkie doświadczenie+umiejętności. No i za darmo. Kuciak to już nie będzie to co wcześniej, chociaż może się mylę odpowiedz

