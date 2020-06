Mateusz Praszelik odchodzi z Legii Warszawa. 19-letniemu pomocnikowi 30 czerwca kończy się umowa i nie doszedł do porozumienia ze stołecznym klubie ani w sprawie nowej umowy, ani przedłużenia jej do końca obecnego sezonu - informuje sport.tvp.pl. Praszelik trafił na Łazienkowską jako junior latem 2014 roku. Regularnie z pierwszą drużyną zaczął treningi wiosną 2019 roku i od tamtej pory zagrał w sumie w ośmiu meczach. Debiut zanotował w dogrywce meczu Pucharu Polski w Częstochowie. W tym sezonie pojawiał się na murawie siedmiokrotnie, z czego trzy razy od pierwszej minuty. Wiosną zagrał zaledwie kilka minut w lutowym meczu z Jagiellonią (4-0). Po zimowym zgrupowaniu w Turcji trener Aleksandar Vuković mówił: - Bardzo dobrze pracuje, rozwija się i robi duże postępy. Mocno w niego wierzę. Czasami jest tak, że dla jednego młodego piłkarza szansa otwiera się szybciej niż dla drugiego. Nie zawsze jest to kwestia tego, jak dany zawodnik się prezentuje. Często zależy to od pozycji i kilka rzeczy musi się zgrać w czasie. Od przyszłego sezonu Mateusz może być zawodnikiem bardzo mocno branym pod uwagę, jeśli chodzi o grę w pierwszym składzie. Praszelik nie będzie narzekał na brak ofert - interesują się nim Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin i Górnik Zabrze.

WETERAN - 2 minuty temu, *.chello.pl Czytajcie uważnie: "30 czerwca kończy się umowa i nie doszedł do porozumienia ze stołecznym klubie ani w sprawie nowej umowy, ani przedłużenia jej do końca obecnego sezonu". Czyli rozmowy były, ale nie było porozumienia. I tyle. Powodzenia! odpowiedz

SF - 35 minut temu, *.tpnet.pl Mlodych sie pozbywaja a inni korzystaja !! odpowiedz

Meteor - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Troszkę szkoda, ale tak to już bywa - czasami uda się jakiegoś zawodnika zgarnąć za darmo, a czasami stracić bez zarobku.

Praszelik emocjonalnie nie był chyba związany z Legią, to też pewnie i jemu tak na 100 % nie zależało aby za wszelką cenę pozostać na Ł3; albo po prostu chce grać gdzieś w pierwszym składzie a nie czekać na szanse u nas.

W każdym razie powodzenia w dalszej karierze. odpowiedz

Arc - 56 minut temu, *.com.pl Wielka szkoda, można było wypożyczyć go zimą, żeby nie grzał ławy, a jak sprzedać, to tylko z opcją pierwokupu. Naprawdę nic nie dało się wykombinować?? Na razie przegrywał rywalizację ze środkowymi pomocnikami, ale jest bardzo młody, za dwa lata będzie wyróżniającym się graczem w Ekstraklasie. Odchodzi za darmo, nic z tego Legia nie będzie miała, źle to świadczy o polityce transferowej i myśleniu o przyszłości. Choć w sumie nie wiemy, jak wyglądały negocjacje i czego zawodnik oczekiwał, ale klub powinien pomyśleć już o przyszłości Praszelika jesienią 2019.. odpowiedz

ANTYzygo - 1 godzinę temu, *.com.pl hm, z jednej strony nigdy mnie jakoś nie przekonywał, ale z drugiej jest młody i prawdziwej szansy nie otrzymał. szkoda, ale pewnie wszyscy wiedzą co robią.

Powodzenia! odpowiedz

Dossa Junior - 11 minut temu, *.chello.pl @ANTYzygo: szczerze? ze wszystkich młodych (rosołek, karbo, pyrdoł, majecki) akurat on przekonywał mnie najmniej albo de facto nie przekonywał mnie wcale, choć oczywiście plus za to, że był młody i mógł się rozwijać... odpowiedz

