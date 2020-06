Kobierecki nie będzie trenerem Legii II

Legia Warszawa poinformowała, że wygasający 30 czerwca 2020 r. kontrakt trenera Legii II Warszawa Piotra Kobiereckiego w wyniku wspólnej decyzji nie zostanie przedłużony. - Dziękuję sztabowi, zawodnikom i pracownikom klubu za 10 lat spędzonych w Akademii Legii. Mam satysfakcję z tego, że prowadziłem piłkarzy, którzy obecnie są ważnymi postaciami pierwszego zespołu, a inni występują w najwyższych klasach rozgrywkowych. Jednym z największych osiągnięć szkoleniowca juniorów są sukcesy jego zawodników w wieku seniorskim. Jestem szczęśliwy z okresu spędzonego w Legii i wynoszę stąd same pozytywne wspomnienia. Świadomie wkraczam w nowy etap pracy trenera - mówi Piotr Kobierecki. Piotr Kobierecki rozpoczął pracę w Akademii Legii w 2010 roku. Przez dekadę prowadził młodzieżowe roczniki i drużynę rezerw. Z zespołem U19 w latach 2015, 2016 i 2017 trzykrotnie zwyciężał w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. Od 2018 roku był trenerem występującej w III lidze drugiej drużyny Legii. Rezerwy stołecznego klubu w sezonie 2019/20 awansowały do 1/8 finału Pucharu Polski. - Dziękujemy trenerowi Kobiereckiemu za zaangażowanie w funkcjonowanie Akademii, rozwój młodych piłkarzy i sukcesy, które były udokumentowaniem procesu szkolenia. Jestem przekonany, że zdobyte doświadczenie pozwoli mu na kontynuowanie kariery w innych miejscach pracy. Przed nami nowe wyzwania i wykorzystanie ogromnych możliwości, jakie da nam Legia Training Center - mówi dyrektor wykonawczy Akademii Piłkarskiej Legii Richard Grootscholten.

