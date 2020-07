Z obozu rywala

Lech przed meczem z Legią

Piątek, 3 lipca 2020 r. 18:40 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę o 17:30 legioniści zmierzą się z Lechem Poznań. Jeśli „Wojskowi” co najmniej zremisują z poznaniakami to po raz 15. w historii zostaną mistrzem Polski.



Legioniści z Lechem mierzyli się niedawno, gdyż był to pierwszy mecz ligowy obu ekip po kwarantannie. Wtedy po golu Tomasa Pekharta skromnie ograli lechitów. Od tamtego spotkania poznaniacy nie przegrali żadnego meczu. W rundzie zasadniczej zremisowali z Zagłębiem Lubin, następnie wysoko ograli Pogoń Szczecin, a w 30. kolejce pokonali Koronę w Kielcach. Lech bez problemów znalazł się w grupie mistrzowskiej, z którą przygodę rozpoczął od zwycięstwa nad Piastem Gliwice. Ostatnie dwa mecze naszego najbliższego rywala to dwa remisy. Najpierw bezbramkowy z Pogonią Szczecin, a później ze Śląskiem Wrocław.







2-2 Śląsk Wrocław (w)

0-0 Pogoń Szczecin (d)

2-0 Piast Gliwice (w)

3-0 Korona Kielce (w)

4-0 Pogoń Szczecin (d)



Aktualnie Lech zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli, jednak na swoim koncie ma tyle samo punktów co Piast Gliwice. Obie te ekipy do lidera ze stolicy tracą jedenaście oczek, za to nad czwartym Śląskiem Wrocław mają jedynie jeden punkt przewagi. Blisko całej stawki jest również Lechia Gdańsk, która do poznaniaków traci dwa oczka. Lech to druga drużyna po Legii, która w tym sezonie zdobyła najwięcej bramek. Piłkarze „Kolejorza” strzelili 59 goli, czyli o siedem mniej od podopiecznych Aleksandara Vukovicia. Stracili natomiast 31 bramek, czyli tyle samo co legioniści.



Najlepszym strzelcem Lecha, a zarazem naszej ligi jest Duńczyk Christian Gytkjaer, który zdobył 21 bramek. Snajper po sezonie prawdopodobnie wyjedzie z Poznania, a spekulowało się nawet o jego transferze do Legii. Dziewięć goli i siedem asyst zanotował Hiszpan Daniel Ramirez, za to sześć trafień i trzy asysty na swoim koncie ma Kamil Jóźwiak.



Obie ekipy rywalizowały ze sobą 134 razy. Legioniści zwycięsko z tych pojedynków wychodzili 60 razy, za to Lech lepszy okazywał się 41 razy. Remis padał 33 razy. Jak już wspomnieliśmy ostatni raz w Poznaniu zwyciężyli warszawiacy, jednak wcześniej w Wielkopolsce dwukrotnie wygrywali gospodarze. Najpierw poznaniacy zwyciężyli 2-0 po golach Nikoli Vujadinovicia oraz Christiana Gytkjaera, a następnie skromnie 1-0 po trafieniu Filipa Marchwińskiego. W tym sezonie obie drużyny mierzyły się również w stolicy, gdzie zwycięstwo 2-1 odniosła Legia. Wynik spotkania otworzył Darko Jevtić, jednak później dwa trafienia zdobyli legioniści.