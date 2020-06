W poniedziałek Marko Vesović przeszedł zabieg rekonstrukcji więzadeł w kolanie. Czarnogórzec operowany był prywatnej klinice we francuskim Lyonie. "Dzięki Bogu wszystko w porządku. Teraz czas na rehabilitację i do zobaczenia wkrótce" - napisał zawodnik na Instagramie. W tym roku Vesović kalendarzowym raczej zdąży wrócić na ligowe boiska.

M3 - 4 minuty temu, *.ip-point.pl Dużo zdrowia i wracaj do nas ! odpowiedz

Bródno - 12 minut temu, *.chello.pl Zdrówka Veso odpowiedz

