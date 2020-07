Podsumowanie ostatnich plotek transferowych

Środa, 1 lipca 2020 r. 10:13 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W ostatnich dniach w mediach pojawiło się kilka nowych nazwisk łączonych z przyjściem do Legii. Dziś wielu zawodnikom skończyły się kontrakty i część z nich nie zdecydowała się na ich przedłużenie ze względu na pandemię koronawirusa. Zebraliśmy w jednym miejscu ostatnie doniesienia że świata transferów.



Na dziś klub zapowiedział zaprezentowanie pierwszego wzmocnienia na nowy sezon.



Przyjdą?



Mikael Ishak (napastnik)

27-letni Szwed jest obecnie graczem 1. FC Nürnberg, chociaż niebawem jego kontrakt wygaśnie i będzie wolnym zawodnikiem. W tym sezonie Ishak nie miał zbyt wielu szans na grę. Na zapleczu Bundesligi rozegrał jedynie 11 na 34 możliwe mecze, w których tylko raz trafił do siatki. Wcześniej napastnik występował również m.in. w Randers FC, Parmie czy Crotone. O zainteresowaniu nim Legii poinformował "Przegląd Sportowy".



Dusan Kuciak (bramkarz)

Legia zainteresowana jest powrotem 35-letniego słowaka. Obecny bramkarz Lechii Gdańsk prezentuje aktualnie bardzo wysoką formę i byłby wzmocnieniem na eliminacje europejskich pucharów. Wiążą go jednak jeszcze 2 lata kontraktu z gdańskim klubem.



Lourency Rodrigues (skrzydłowy)

Dziennikarze z Portugalii informują o zainteresowaniu Legii skrzydłowym Gil Vicente. Chodzi o Lourency Rodriguesa, który w tym sezonie rozegrał 31 mecze, strzelając w nich cztery gole. Brazylijczyk posturą przypomina swojego rodaka Luquinhasa - również jest niewysoki i dysponuje dobrą szybkością. Lourency do Gil Vicente trafił rok temu, przenosząc się z Chapecoense.



Filip Mladenović (boczny obrońca)

Serb niedawno oficjalnie pożegnał się z Lechią Gdańsk i stał się wolnym zawodnikiem. O jego możliwych przenosinach na Łazienkowską mówi się od dłuższego czasu. W Legii zawsze w cenie jest dobry lewy obrońca, a niewykluczona jest sprzedaż latem Michała Karbownika. Jakiś czas temu do gry o Mladenovicia dołączyła Crvena Zvezda, jednak na razie klub i piłkarz nie osiągnęli porozumienia.



Ibrahim Sehić (bramkarz)

Legia szuka nowego bramkarza po odejściu Radosława Majeckiego. Klub rozgląda się za doświadczonym zawodnikiem, przy którym mogliby kształtować się młodzi Wojciech Muzyk oraz Cezary Miszta. Jako kandydat do gry między słupkami stołecznego zespołu pojawił się Ibrahim Sehić. Reprezentant Bośni i Hercegowiny aktualnie jest piłkarzem BB Erzurumsporu, ale jego umowa z tym zespołem kończy się już 20 lipca.



Odejdą?



Domagoj Antolić (środkowy pomocnik)

Coraz bardziej niejasna staje się przyszłość Domagoja Antolicia. Chorwatowi za pół roku kończy się kontrakt z Legią, więc może już rozmawiać z potencjalnymi nowymi pracodawcami. O pozyskaniu pomocnika myślą w Turcji. Przed kilkoma miesiącami Antolicia oglądali wysłannicy Sivassporu, natomiast teraz miejscowe media piszą o zainteresowaniu nim Trabzonsporu.



Artur Jędrzejczyk (środkowy obrońca)

W prawdzie nie należy spodziewać się odejścia kapitana stołecznej drużyny w tym roku, ale do końca umowy pozostało mu mniej niż pół roku. Obecnie jest najlepiej zarabiającym graczem w zespole i raczej nie może liczyć na podobne warunki pod ewentualnym kontraktem.



William Remy (środkowy obrońca)

Media w Kazachstanie informują o zainteresowaniu FK Astany Williamem Remy'm. Francuz ostatnio nie gra z powodu kontuzji, jednak nawet kiedy jest w pełni sił, to nie może liczyć na regularne występy. Jego sprzedaż latem byłaby Legii na rękę. Jego kontrakt wygasa za rok, więc "Wojskowi" mogliby nieźle zarobić na jego odejściu na Wschód.



Luis Rocha (boczny obrońca)

Pierwotnie umowa Portugalczyka z Legią wygasała 30 czerwca, ale strony osiągnęły porozumienie i Luis Rocha pozostanie w klubie do końca obecnego sezonu. Czy przedłuży umowę na kolejne lata? O tym przekonamy się już wkrótce.



Odeszli



Radosław Majecki (AS Monaco)

Mateusz Praszelik (koniec kontraktu)





