NSŚ: Finały krajowych pucharów 2019/20 (1)

Za nami pierwsze finały krajowych pucharów w Europie z udziałem publiczności. Co prawda we wszystkich przypadkach nie obyło się bez ograniczeń liczby widzów, ale zarówno w Serbii, jak i w Bułgarii, dało się wyczuć kibolski klimat. Finałowe spotkanie pucharu Węgier rozegrano na początku czerwca, na stadionie im. Ferenca Puskasa (pojemność ponad 67 tys.) z ograniczeniem do 10 tysięcy widzów. Zdecydowaną większość na trybunach stanowili kibice Kispestu. Była również skromna grupa kibiców z Mezőkövesdu.



Niestety finał pucharu Serbii pomiędzy Partizanem i Vojvodiną został zbojkotowany przez ekipę z Nowego Sadu. Powodem było ustalenie miejsca rozegrania meczu - w Nisu, skąd nieznacznie bliżej (ok. godzina jazdy mniej) jest z Belgradu. Szkoda, bo na pewno mecz mógłby przynieść jeszcze więcej emocji. Tym bardziej, że Partizan "używał" sobie na impulsywnym trenerze Vojvodiny. Partizan zaprezentował malowaną sektorówkę i pokaz pirotechniczny. Wśród "Grobarich" zapanowała euforia, kiedy w ostatniej minucie doliczonego czasu gry, gracz Partizana strzałem przewrotką doprowadził do remisu. W rzutach karnych lepsza była jednak Vojvodina, a w trakcie serii jedenastek nie brakowało atrakcji, po tym jak jeden z graczy z Nowego Sadu po wykorzystanym karnym podburzał co nieco zgromadzonych kibiców z Belgradu.

Kibice Vojvodiny mecz obejrzeli na swoim stadionie (na telebimie ustawionym przed trybuną główną), odpalając tam pirotechnikę, a następnego dnia odpowiednio przywitali piłkarzy swojego klubu, którzy wrócili do miasta z trofeum. Wówczas ponownie zapłonęło trochę rac.



Finał pucharu Bułgarii na stadionie Vasila Lewskiego w Sofii (stadion narodowy) obejrzało 12 tysięcy fanów. Przy wejściu kibice otrzymywali maseczki, których jednak na trybunach nikt nie używał. CSKA Sofia zajęło jeden z łuków (plus sporą część trybuny głównej), zaś Łokomotiw Płowdiw sektory po przeciwległej stronie stadionu, pod drugim zegarem. CSKA zaprezentowało jeden konkretny pokaz pirotechniczny oraz transparenty na dwóch kijach. Łokomotiw z kolei malowaną sektorówkę oraz kilka transparentów.



