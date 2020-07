10-12.07: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 10 lipca 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę przy Łazienkowskiej Legia może zapewnić sobie mistrzostwo Polski - zachęcamy wszystkich kibiców, którzy mają możliwość wejścia na stadion, do maksymalnego wysiłku - pomóżmy piłkarzom w wywalczenia kolejnego tytułu dla naszego klubu. Przy wejściu na stadion zachęcamy by nie omijać puszek "Zbiórka na oprawę". W przerwie spotkania pod gniazdem będzie można z kolei zakupić nowe vlepki od UZL. Po meczu oczywiście udajemy się świętować mistrzostwo. Zagłębie tym razem zagra w piątek, ale obecnie zamiast walki o awans do ekstraklasy, sosnowiczanie muszą się skupić na walce o utrzymanie na jej zapleczu.



Rozkład jazdy:

10.07 g. 20:10 Zagłębie Sosnowiec - Warta Poznań [Polsat Sport]

11.07 g. 16:00 Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa

11.07 g. 17:30 Legia Warszawa - Cracovia

12.07 g. 12:40 Radomiak Radom - Olimpia Grudziądz [Polsat Sport]