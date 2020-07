Brązowy medal na Drużynowych MP Juniorek

Środa, 1 lipca 2020 r. 09:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorki Legii zdobyły brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski w squasha, które w sobotę odbyły się w Ładach koło Raszyna. Po czterogodzinnej rywalizacji, mistrzostwo Polski wywalczył zespół From the Mountains to the Sea, w barwach którego grały zawodniczki z Krakowa i Szczecina. To jedyna drużyna, która podczas zawodów zwyciężyła Legię. Drugie miejsce zajął Dolny Śląsk Junior Team. Legia w zawodach wystąpiła w składzie: Nadia Budzik, Ania Jakubiec (U-11), Natalia Łukawska, Ewa Kozłowska (U-13), Martyna Malinowska (U-15), Ola Gałwa, Zosia Parafiniuk, Zuzia Głogowska (U-17).



Końcowa klasyfikacja:

1. From the Mountains to the Sea

2. Dolny Śląsk Junior Team

3. Legia Warszawa

4. SquashCity Junior Team Warszawa



Dolny Śląsk Junior Team 2-3 Legia Warszawa

Hanna Wróbel - Anna Jakubiec 2:0 (11:0, 11:2, 10:1)

Natalia Mierzejewska - Natalia Łukawska 3:0 (11:1, 11:2, 11:3)

Natalia Zapiór - Martyna Malinowska 0:3 (0:11, 0:11, 2:11)

Alicja Filipkowska - Aleksandra Gałwa 0:3 (8:11, 6:11, 11:6, 10:12)



Squash City Team 2-3 Legia Warszawa

Antonina Piotrowicz - Anna Jakubiec 3:0 (11:5, 11:3, 11:5)

Agata Płocica - Natalia Łukawska 3:1 (11:9, 8:11, 11:9, 12:10)

Hanna Goluch - Aleksandra Gałwa 0:3 (3:11, 3:11, 2:11)

Joanna Wilk - Martyna Malinowska 1:3 (6:11, 7:11, 11:9, 9:11)



Legia Warszawa 1-4 From the Mountains to the Sea

Nadia Budzik - Maria Tuleja 0:3 (1:11, 7:11, 4:11)

Ewa Kozłowska - Zuzanna Góra 0:3 (1:11, 2:11, 5:11)

Martyna Malinowska - Tola Otrząsek 0:3 (8:11, 2:11, 6:11)

Aleksandra Gałwa - Jagoda Góra 0:3 (7:11, 7:11, 10:12)



Pozostałe wyniki:

Squash City Team 1:4 From the Mountains to the Sea

From the Mountains to the Sea 2:3 Dolny Śląsk Junior Team

Dolny Śląsk Junior 3:2 Squash City Team