Vuković na dłużej w Legii!

Aleksandar Vuković podpisał nowy kontrakt z Legią, który obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Serb prowadzi "Wojskowych" od kwietnia 2019 roku. Pod jego wodzą legioniści rozegrali 58 meczów (bilans: 33-12-13). W przypadku zdobycia mistrzostwa Polski umowa "Vuko" zostałaby przedłużona tylko o rok. - Czuję się doceniony. Ten rok pracy udowodnił nam wszystkim, że wiele dobrego można zrobić pracując razem, mając pomysł i się go trzymając. Emocje, które są we mnie przed najważniejszym momentem sezonu, tonują to, co czuję w chwili przedłużenia kontraktu. Myślę o tym, jak najlepiej przygotować zespół do następnych meczów. Rok w roli trenera Legii pokazał, że mając pomysł i realizując go konsekwentnie, można zrobić wiele dobrego. Mam jednocześnie świadomość, że nie jesteśmy nawet w połowie drogi, gdzie chcielibyśmy zajść. Zdobycie mistrzostwa Polski to dopiero pierwszy etap rozwoju tej drużyny nie tylko w Polsce, ale też na tle Europy - mówi trener Aleksandar Vuković na łamach oficjalnej strony klubu. - Decyzja o przedłużeniu kontraktu z trenerem Vukoviciem jest naturalna i - co najważniejsze - bardzo mocno uargumentowana. W czasie ostatniego roku rozwinęliśmy nie tylko umiejętności indywidualne naszych zawodników, ale i potencjał całego zespołu. Zespół to zresztą w dużej mierze dzięki pracy trenera chyba najczęściej powtarzane teraz słowo w szatni Legii. Dobór ludzi do sztabu oraz szatni spowodował, ze zaangażowanie, poświęcenie, relacje międzyludzkie obrały kierunek, który zwiększa nam prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych celów - powiedział dyrektor sportowy Legii Radosław Kucharski . - Trener Vuković doskonale odnajduje się w swojej roli, jest realistę, jest również świadomy presji związanej z nieustanną walką o trofea. Podejmuje odważne decyzji, które w dalszej perspektywie stają się zrozumiale. Przy kluczowych założeniach, jakimi są sukcesy klubu, chcemy dalej kontynuować regularne wprowadzanie młodych zawodników do pierwszego zespołu, zwłaszcza przy wszystkich możliwościach, jakie stworzy nam Legia Training Center, a nasz szkoleniowiec umiejętnie ten cel realizuje - dodał Kucharski.

