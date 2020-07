Kursy na mecz

Bukmacherzy: W Poznaniu bez faworyta

Czwartek, 2 lipca 2020 r. 20:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kursy na sobotni mecz Legii z Lechem kształtują się na takim samym poziomie jak podczas majowego starcia obu drużyn w Poznaniu. Bukmacherzy Fortuny ustalili kurs na wygraną Legii na 2,68, a na zwycięstwo gospodarzy 2,80.



Kurs na to, że Legia zdobędzie więcej niż jedną bramkę wynosi 2,27.



LECH POZNAŃ - LEGIA WARSZAWA

Kursy: 1 2.80 X 3.35 2 2.68



Ostatnie mecze Legii z Lechem:

30.05.2020 - Lech 0-1 Legia

19.10.2019 - Legia 2-1 Lech

24.04.2019 - Lech 1-0 Legia

23.02.2019 - Lech 2-0 Legia

16.09.2018 - Legia 1-0 Lech

20.05.2018 - Lech 0-2 (wo. 0-3) Legia

04.03.2018 - Legia 2-1 Lech



