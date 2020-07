Nowy sezon będzie krótszy?

Komentarze (4)

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ciekawe co na to canal +, ktory sporo na tym straci - bo to potencjalnie 56 meczow transmisji - no powiedzmy ze 10 mniej bo multiliga w ostatnich 2 kolejkach. To i tak spore straty. Chyba ze wyplaca mniej.



Watpie ze to bedzie mialo miejsce. Raczej bedzie 37 koelejek. odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Pewnie, powinno być 30 kolejek, mecz i rewanż a nie jakieś udziwnienia jak faza finałowa. Wszystkie topowe ligi grają w takim systemie. odpowiedz

Micha - 1 godzinę temu, *.10.98 @Pawełek: Słusznie prawisz kolego. W zamian ewentualnie można powiększyć ligę do 18 zespołów. odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Micha: No wlasnie nie mozna, nie mozna zmieniac zasad w trakcie rozgrywek - lks, arka i korona musza spasc. Taka byla umowa ze bedzie od sezonu 21/22 to to trzeba dotrzymac. Pacta sunt servanda.



Pewne jest natomiast ze boniek sie nie nadaje na prezesa bo tych zmian formatu rozgrywek jest zdecydowanie za duzo - powstal potworny burdel i w tej chwili co roku jest inny format, za rok bedzie rowniez inny.



System powinien byc conajmniej przez 2 dekady niezmienny. A moze i dluzej. Jezeli te systemy sa nonstop zmieniane to znaczy ze nie dzialaja, a wiec boniek sie myli. odpowiedz

