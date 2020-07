Plan przygotowań koszykarzy do sezonu 2020/21

Czwartek, 2 lipca 2020 r. 10:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarze Legii w najbliższą sobotę rozpoczną przygotowania do sezonu 2020/21. Pierwszego dnia legioniści, w hali OSiR Bemowo, przejdą testy medyczne i sprawnościowe. Pierwszy trening będzie miał miejsce w poniedziałek, 6 lipca. Legioniści w tym roku nie wyjadą na obóz przygotowawczy i szlifować formę będą w hali na Bemowie. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrają 10 gier kontrolnych przed startem sezonu. Pierwszą kolejkę rozgrywek 2020/21 zaplanowano na 27-30 sierpnia.



Pierwsze gry kontrolne nasz zespół rozegra 18 i 19 lipca w Bydgoszczy. W Warszawie zaplanowano co najmniej dwa mecze sparingowe, ale na razie nie wiadomo, czy odbędą się one w obecności kibiców.



Plan gier kontrolnych Legii przed sezonem 2020/21:

18.07 (sobota): Enea Astoria Bydgoszcz – Legia Warszawa

19.07 (ND) Astoria Bydgoszcz - Legia Warszawa

24.07 (PT) Legia Warszawa - HydroTruck Radom

31.07 (PT) Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa

01.08 (SO) Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

08.08 (SO) turniej w Radomiu

09.08 (ND) turniej w Radomiu

15.08 (SO) mecz sparingowy

16.08 (ND) mecz sparingowy

22.08 (SO) Legia Warszawa - Stal Ostrów Wlkp.