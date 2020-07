Żuraw: Chęć rewanżu jest ogromna

Czwartek, 2 lipca 2020 r. 20:22 źródło: lechpoznan.pl

- Chęć rewanżu jest ogromna. Do dzisiaj pamiętam ten mecz w Warszawie, w którym prowadziliśmy i przegraliśmy na własne życzenie. Pamiętam, co się działo po tym spotkaniu: my złapaliśmy zadyszkę, a Legia ruszyła do przodu. Starcie w rundzie wiosennej, patrząc na statystyki byliśmy lepsi, ale przegraliśmy 0-1. Teraz chcemy zagrać dobry mecz, chcemy być lepsi, ale najważniejsze są trzy punkty - mówi przed sobotnim meczem trener Lecha Poznań, Dariusz Żuraw.



- Mamy w kadrze m.in. Filipa Szymczaka, który dużymi krokami wchodzi do pierwszego zespołu, robi ogromne postępy i nie jest wykluczone, że w najbliższych meczach będzie dostanie swoje szanse. Na spotkanie z Legią znajdziemy takie rozwiązanie, żeby to było starcie dobre w naszym wykonaniu, żebyśmy stwarzali sytuacje i mieli napastnika, który je wykończy - tłumaczy Dariusz Żuraw, który w sobotę nie będzie mógł skorzystać z najlepszego strzelca Christiana Gytkjaera.



- Już wcześniej powtarzałem, że mamy szeroką i wyrównaną kadrę. Na razie tych mikrourazów nie ma i mam nadzieję, że tak zostanie do końca sezonu. Dwa ostatnie, zremisowane mecze nie były w naszym wykonaniu złe. Oczywiście słabsza była pierwsza połowa spotkania z Pogonią, ale w drugiej wyglądało to lepiej. Z kolei w starciu ze Śląskiem byliśmy blisko zwycięstwa. Te zmiany, który były i piłkarze, którzy grali pokazali, że kadra jest szeroka i niezła, więc nie obawiałbym się gier co trzy dni - mówi trener Dariusz Żuraw.



- Kamil Jóźwiak - z tego, co sobie przypominam - ma za sobą najlepszy sezon odkąd zaczął grać w ekstraklasie, ponieważ strzelił siedem goli, ma sześć asyst, a to jeszcze nie koniec. Są mecze, w których "Józiu" błyszczy bardziej, a takie, w których mniej. Swoją dobrą postawą na boisku doprowadził do tego, że niektóre zespoły, np. Legia wystawiła dwóch obrońców na niego, podobnie było też z Pogonią. Kamil skupia na sobie dużą uwagę, większą niż wcześniej. Jest w dobrej formie i mam nadzieję, że pokaże to w kolejnych starciach - kończy trener Żuraw.