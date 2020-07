Rugby

Pod lupą LL! - Michał Karbownik

Poniedziałek, 6 lipca 2020 r. 07:38 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

W ostatnich dniach kontrakt z Legią podpisał Filip Mladenović, który ma wzmocnić lewą obronę w nowym sezonie. Do tej pory na tej pozycji występuje największy młody „skarb”, czyli Michał Karbownik, który jest pewniakiem do pierwszej jedenastki. Postanowiliśmy sprawdzić jak ten 19-letni zawodnik spisał się w szlagierowym starciu z Lechem Poznań.



Legia zaczęła niemrawo i podobnie było z "Karbo". Częste straty piłek, wchodzenie w dryblingi, które niestety nie wychodziły. Ogółem Karbownik stracił futbolówkę osiem razy, więcej od niego tracił jedynie Walerian Gwilia, który zrobił to dziewięciokrotnie. Jeśli chodzi o odzyskane piłki i odbiory to tutaj młody zawodnik zanotował dobre liczby. Pięć piłek odzyskanych, natomiast na cztery próby odbioru futbolówki, tylko jedna była nie udana. Większy procent odzyskanych piłek w całym zespole Legii zaliczył Luis Rocha oraz Igor Lewczuk, natomiast taki sam % uzyskał Andre Martins.



Mniej niż w poprzednich meczach lewy obrońca podłączał się do ataków zespołu prowadzonego przez trenera Aleksandara Vukovicia. Pierwszą próbę podjął w 17. minucie meczu, kiedy to ruszył z kontratakiem. Niestety zawodnicy Lecha przyhamowali trochę kontratak i Karbownik zagrał do Pawła Wszołka, a ostatecznie cała sytuacja zakończyła się błędem technicznym Thomasa Pekharta i od rzutu wolnego zaczynali piłkarze z Poznania. Pięć minut później dośrodkował piłkę w pole karne, gdzie głową nad bramką uderzył wspomniany wyżej Gwilia. Jeszcze w drugiej połowie około 60. minuty, próbował uruchomić dłuższym podaniem atakujących zawodników Legii, jednak piłka trafiła wprost do koszyka bramkarza Lecha.



Karbownik znany jest z częstych prób dryblingu, które najczęściej kończą się udanie dla gracza Legii. W meczu przeciwko zespołowi prowadzonemu przez trenera Dariusza Żurawia stoczył 16 pojedynków, z których zwyciężył sześciokrotnie. W powietrzu z rywalem stoczył jeden pojedynek, który okazał się przegrany, natomiast w piętnastu starciach na ziemi, wygrał sześć razy. Karbownik natomiast zaliczył bardzo dobry procent udanych podań do kolegów. Wykonał 47 podań do swoich kolegów i zaliczył 85% dokładności tych zagrań. Sam natomiast przyjął 31 podań od swoich kolegów.



To nie był dzień Legii, zwłaszcza w pierwszej połowie, w której Lech zdominował graczy z Łazienkowskiej. "Karbo" podobnie jak i cały zespół nie rozegrał dobrego spotkania. Młody zawodnik po wejściu Luisa Rochy na boisko przeszedł na prawą stronę defensywy. Legia i wtedy głównie rozgrywała piłkę po lewej stronie, gdzie bardzo dobrą robotę wykonywał wprowadzony Portugalczyk. Takie słabsze mecze mogą zdarzać się młodemu zawodnikowi, który i tak robi niesamowite postępy z meczu na mecz.



Michał Karbownik

Czas gry: 90 minut

Bramki: 0

Strzały / celne: -

Faule: 1

Faulowany: 2

Spalone: 0

Straty piłki: 8

Odbiory / udane: 4 / 3 (75%)

Podania celne: 47 / 40 (85%)

Podania kluczowe / celne: -

Podania przyjęte: 31

Pojedynki / wygrane: 16 / 6 (38%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 1 / 0 (0%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 15 / 6 (40%)

Dryblingi / udane: -