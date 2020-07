Rugby

Rugby: Miedziowi Lubin 17-22 Legia Warszawa

Niedziela, 5 lipca 2020 r. 19:26 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 10. kolejki I ligi rugby Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Miedziowymi Lubin 22-17. Było to pierwsze zwycięstwo "Wojskowych" i zarazem ostatni mecz w tym sezonie



Zgodnie z poprawką do regulaminu fazy play-off oraz play-out zostały anulowane. Do Ekstraligi awansowała Sparta Jarocin.



Rugby: Miedziowi Lubin 17-22 (7-12) Legia Warszawa



Punkty Miedziowi: Jakub Lisiewski 5 (P), Tamir Allaf 5 (P), Sławomir Woźniak 5 (P), Mariusz Ryniec 2 (pd)



Punkty Legia: Mariusz Ilczuk 10 (2P), Jakub Mitek 7 (2pd, K), Maciej Żarnowski 5 (P)



Żółte kartki: Adrian Rychlicki (Miedziowi), Błażej Wywiał (Legia)



