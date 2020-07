Komentarze (92)

smutek - 15 minut temu, *.orange.pl Własnie przegraliśmy mistrzostwo , dno piach i muł odpowiedz

Farme(L) - 16 minut temu, *.virginm.net Przecież te qury ciesz się jakby mistrza miały...:) odpowiedz

Bo satysfakcja jest piekana z dzi...ka wygrać Lech Kolejorz - 9 sekund temu, *.centertel.pl @Farme(L): odpowiedz

Mariol - 36 minut temu, *.wanadoo.fr Prawda jest taka,ze gramy piach od kilku ładnych lat,no z chwilowymi przebłyskami.Tu potrzebny jest naprawdę dobry trener i konkretne wzmocnienia.Muzyka zostawcie w spokoju,jest młody niedoświadczony i jego koledzy grają dno. odpowiedz

Warszawiak - 39 minut temu, *.centertel.pl Jazda z k... Hej Legio jazda z pyrami odpowiedz

I co pojechali boli porażka i dobrze ma boleć - 1 minutę temu, *.centertel.pl @Warszawiak : odpowiedz

:D - 41 minut temu, *.master.pl Trenerzyna na lata odpowiedz

bzura7 - 11 minut temu, *.play-internet.pl @:D: do Autor, masz rację trochę mnie poniosło, wybacz brachu ale mam po prostu w k...w maksymalny odpowiedz

Flaga Japoni na gaciach - 41 minut temu, *.plus.pl Wukowicz już obesrany, będzie powtórka z ubiegłego sezonu. Miodulski też się niczego nie nauczył. odpowiedz

Wolfik - 54 minuty temu, *.mm.pl A tych eksperymentów z "rzucaniem" zawodników po pozycjach też u Vuko nie rozumiem. Stolarski raz nie gra, raz gra. Jędrzejczyk raz na środku, raz na prawej, raz na lewej obronie. A generalnie dziś jesteśmy zdecydowanie gorsi. odpowiedz

Rafix - 31 minut temu, *.centertel.pl @Wolfik: ten problem występował od dawna u każdego z poprzednich trenerów.

A Vuko to ma chyba nie po drodze ze Stolarskim. Według mnie za mało szans dostaje. odpowiedz

Gregor - 57 minut temu, *.inetia.pl Słaba jest Legia wiem że boli a ma boleć odpowiedz

(L) - 58 minut temu, *.orange.pl Trzeba byc debilem zeby miec pretensje do Muzyka - najlepszy zawodnik Legii na boisku! odpowiedz

WarszawskaOchota - 1 godzinę temu, *.orange.pl Co do Muzyka, to radziłbym niektórym ,,zejście'' z chłopaka.

Młodziak bez doświadczenia wstawiony do meczu z Lechem w Poznaniu.

Muzyk, podobnie jak Miszta musi się ogrywać , może na zapleczu ekstraklasy.

A tutaj dużo ludzi go hejtuje, co jest z wami ? odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net @WarszawskaOchota: popieram... młody musi się ograć... odpowiedz

Ewelina - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl W pierwszej połowie wszyscy tragiczni. Tak grając nie zaistniejemy w pucharach na pewno. odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Mecz słabo wyglada... Dla pyr to mecz życia...

Kurę kolejorza wrzucimy do morza... a po przerwie utopi się...

Plotka głosi, ze Gytkiaer dał się wykartkować, bo Miodek chce wqurwić pyry i wyjąć kolejnego zawodnika amice... odpowiedz

autor - 58 minut temu, *.vectranet.pl @Farme(L): bzdura, Lech gra normalny mecz i tyle, to nasi graja dno i zaliczaja upokorzenie sezonu odpowiedz

Farme(L) - 48 minut temu, *.virginm.net @autor: ale gdzie widzisz tą bzdurę? Przecież napisałem, że słaby mecz gramy... a upokorzeniem sezonu to jest kolejne nie zdobyte mistrzostwo przez jak to określiłeś przez wielkie L lacha...

Z nimi zawsze należy wygrać ale dwa razy wygraliśmy z nimi w tym sezonie.... a ile koron w ostatnich latach? Błędy się zdarzają liczy się tylko to co w gablocie a oni będą mieć znów zero... odpowiedz

autor - 41 minut temu, *.vectranet.pl @Farme(L): widzę, że masz problem z czytaniem: bzdura jaka napisales to to, że Lech gra mecz zycia, oni graja zwykly i normalny mecz, pozostaly tekst to tez pierdoly pod haslem wmowie sobie to i to w ramach pocieszenia odpowiedz

Farme(L) - 37 minut temu, *.virginm.net @autor: dla nich mecz z Legią to zawsze mecz życia... a reszta to popychanie pierdół:) odpowiedz

jezus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No ale dla Mioduskiego ważniejsze niż umiejętności jest to, że vuko połyka :) odpowiedz

bzura7 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl k.... ..ć w końcu coś napiszę, wuko co dno, muzyk co dno ,jak można któryś z kolei mecz zacząć znowu z taktyką na remis, a bramkarza po nie mamy tyle w temacie odpowiedz

Autor - 57 minut temu, *.t-mobile.pl @bzura7: Muzyk nie ma jeszcze doświadczenia !! Powinien grać wcześniej przeciwko słabszym zespołom odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kurdę dziewczęta co to za komentarze. Co to za pazie siedzą na tym forum. odpowiedz

jezus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Paweł: a co? prawda boli? odpowiedz

ROSOMAK - 59 minut temu, *.chello.pl @jezus: Co ma boleć Ciebi dupa maść zakup proponuję chłopcze odpowiedz

jezus - 50 minut temu, *.vectranet.pl @ROSOMAK : oj widzę, że zabolała Cię dupka po upokorzeniu dzisiejszym mmmmm zabolała :D odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jezeli to ma byc ta Legia Vuko i tak bedzie wygladac gra zawodnikow rzekomo z Legijnym dna, to mozna sie zalamac. Kontuzje kontuzjami, itp. ale ci ludzie graja dramatycznie slabo...I to jest juz kolejny mecz. Nie widac tu zadnego zaangazowania. odpowiedz

jezus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: oni z legijnym dna maja tyle wspolnego, co swinia z lataniem - to najemnicy odpowiedz

Hahah - 55 minut temu, *.master.pl @jezus: vuko i legijne DNA :D odpowiedz

WarszawskaOchota - 1 godzinę temu, *.orange.pl Spadek formy jest bardzo widoczny.

Mecze z Jagiellonią,Piastem, a teraz ten z Lechem tylko to potwierdzają.

Dzisiaj raczej porażka, wątpię żeby udało im się wywalczyć chociaż remis.

W każdym razie bardzo ciężko się to ogląda.. odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.chello.pl No sorry, ale z takim poziomem, to już nawet z mistrzem San Marino nie mamy szans. Przecież to jakaś liga podwórkowa, ten poziom Legii dzisiaj. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.207.235 Tu trzeba było wystawić rezerwowy sklad. We środe rozpierniczyć Craxę i złapać finał PP. W pozostałych meczach ten jeden punkt do mistrzostwa napewno by się złapało. A tak to dostamiemy dzis w dupę i we środę pilkarzyki będą zmrczeni tym meczem i wylecimy z Pucharu Polski. odpowiedz

x - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Jerry: Cracovia tez nam wklepie, rozjechac legię to zadna sztuka odpowiedz

Pinokio out - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pinokio pakuj walizki widać jakim jesteś trenerem żenada straszna won z Naszej Legii odpowiedz

srakovic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Analogia z Solskjaerem - podpisal i manchester w pizde 5 meczow. To zadna nowosc przeciez rok temu bylo to samo - runda mistrzowska i Vukovic sie kompromituje brakiem znajomosci taktyki. Vukovic sie nie nadaje na trenera Legii, to ze bije arki i korony to nic nie znaczy, z lepszymmi klubami Legia kwiczy. Na wyjazdach potworny piach. odpowiedz

KraJan - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Tragedia, żenada odpowiedz

Pacan - 1 godzinę temu, *.47.207 @KraJan: Żenada to Twój komentarz, kibiczyno. Nie ma Cię na Ł3! odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gwilia i Wszołek nie grają. Ten drugi jeszcze spadnie z czerwoną. Pyry słabe, my jeszcze bardziej. Żal d...ę ściska. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Byli tak nastawieni na bezbramkowy remis, że po stracie bramek nie oddali nawet celnego strzału. Sądzę, że ten mecz to już historia. Punktu trzeba szukać w meczu z Craxą. odpowiedz

Matti - 1 godzinę temu, *.comsave.nl Wstyd!!! Może nie za wynik ale za taką grę. Vuko może pora wziąść się do pracy? odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Matti: to jest jego max !! odpowiedz

rkt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Autor: nie tylko jego, całej drużyny odpowiedz

jezus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @rkt: bzdura, druzyne stac na wiecej, ale sluga miodka jest dnem trenerskim i tyle odpowiedz

Młody - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ku...a tego nie da się oglądać. Ale żenada. Czy to możliwe że oni tylko trenują, nie tyrają w fabrykach a piłka tylko po robocie? Pier...ę wychodzę. odpowiedz

Pacan - 1 godzinę temu, *.47.207 @Młody : cześć! odpowiedz

mareczek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie chcę ich za bardzo tłumaczyć ale widać,że oni są po prostu już zmęczeni i trochę wypaleni tym sezonem,a poza tym pamiętajmy o kontuzjach.Epidemia,kolejne przygotowania etc... Ta liga jest za długa.Te 7 kolejek to niepotrzebny cyrk. odpowiedz

HERORICH - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dzwońcie po Spejsona Walu Wojtasa i Cieślak a może oni ogarną chłopaków z Legi. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.207.235 Nia ma Kante nie ma gry. odpowiedz

Jaro. - 1 godzinę temu, *.207.235 Nie ma drugiej linii. Zero gry do przodu. Z Gwilii to taki rażyser gry jak z koziej dupy trąbka. odpowiedz

mareczek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Jaro. : A dla mnie to Martins nie za dużo daje Legii i to już od dłuższego czasu.Na początku kiedy był w Legii to był inny zawodnik odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.207.235 @mareczek: To też racja. odpowiedz

Hahahah - 1 godzinę temu, *.master.pl vuko.. trenerzyna na lata !!! odpowiedz

Xd - 1 godzinę temu, *.chello.pl Spoko jest, Liverpool też przegrał 4-0 a mistrzem już był odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 1 godzinę temu, *.240.22 @Xd: Tylko ze w Liverpool imprezowali przez tydzien. odpowiedz

Xd - 1 godzinę temu, *.chello.pl @MIODUSKI OUT !!!!!: u nas najwyraźniej imprezowali przedwcześnie odpowiedz

77/82 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Xd: róznica jest taka, że Liverpool balował po zapewnieniu sobie mistrzostwa a nasi paralitycy jeszcze nic nie wygrali. Wciąż trzeba zdobyć ten punkt. Mistrzostwo pewne na 99% ale co z tego? Gają padakę, ukorzyli się z odwiecznym rywalem a z pucharów i tak odpadniemy zanim się na dobre zaczną. Na co nam to mistrzostwo przy takim dziadowaniu? odpowiedz

Młody - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nasi jak na treningu w dziada, a młodzi z pyrlandi oddają strzały na bramkę, najsłabszy Mistrz w historii! odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dramat. Legia gra dziś fatalnie... Nieporozumienie ku.wa! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Nasi wyglądają jakby tą porażkę wkalkulowali przed jego rozpoczęciem. Tak jakoś czułem, że na mistrzostwo przyjdzie jeszcze poczekać. Bardzo słabo to wygląda... odpowiedz

jezus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Żeby nie Muzyk to by juz z 5-0 było dla Lecha, wiec zamknijcie ryje odpowiedz

Rafix - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wpisujcie kto wartościowy na ławce jest w dzisiejszym meczu!!! odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com To co,ktoś tam szampany mrozi? Ktoś zaprasza na starówkę? A po co,chyba na lody...Już jest po meczu,także feta przełożona o tydzień, o ile do fety wogóle dojdzie,bo dziś to Swornica Czarnowąsy,czy Strażak Mokrzyska daliby radę wojskowym...przykra prawda. odpowiedz

Nh123456 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Tragedia z bramkarzem... bramkarz zero.... odpowiedz

Janusz Panasewicz - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Nh123456: Mniej niż zero odpowiedz

Barabasz - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ręcznik mamy na bramce. odpowiedz

:o - 1 godzinę temu, *.master.pl @Barabasz: majecki wrócił? odpowiedz

x - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Hej legiunia, dzieki za dzisiejsze upokorzenie :)



no ale Vuko sruko to supcio trenejro nie? odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 51 minut temu, *.play-internet.pl @x: wypad na k6 odpowiedz

x - 35 minut temu, *.vectranet.pl @Czwarty Pasek Na Dresie: ale nie placz male dziecko :) odpowiedz

Czarny76 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No i co ku...a Vuko?Zajebisty z Ciebie trener odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.207.235 Wszołek gra piach dziś. odpowiedz

ESKIMOS - 2 godziny temu, *.245.13 Mroooooozi się towar od 15-tej

Starówka czeka....... (L) odpowiedz

autor - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @ESKIMOS : heheheheh to se poczeka odpowiedz

Hahaha - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @autor: hahaha odpowiedz

Lebaid - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jakiś dobry sterem? odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.master.pl @Lebaid: tvPiS nie masz ?? odpowiedz

Lebaid - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @...: Na plaży nie mam. Ktoś, coś? odpowiedz

Łochu - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Lebaid: to zbieraj z plaży 4 litery a mecz w TV będzie Tobie dany. Plaża ważniejsza czy Legia i mistrzostwo? odpowiedz

PragaPłd - 2 godziny temu, *.chello.pl Do zobaczenia na Starówce wieczorem !

Oby !! Z Fartem ! odpowiedz

x - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @PragaPłd: to juz mozesz swietowanie dzis odwołac :) Nasz kochany vuko zapewnil upokorzenie zamiast wygranej odpowiedz

Zły Krasnolud - 2 godziny temu, *.virginm.net Muzyk w bramce, to mnie nie napawa poczuciem pewności po meczu z miedzią odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.master.pl @Zły Krasnolud: pewne, że stracimy bramkę odpowiedz

