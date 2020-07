Vuković: Prezentowaliśmy się poniżej poziomu

Aleksandar Vuković (trener Legii): Gratuluję gospodarzom, którzy wygrali zasłużenie. Wygrali, bo lepiej wykorzystali swój czas w pierwszej połowie. Natomiast my prezentowaliśmy się zdecydowanie poniżej poziomu drużyny, którą jest Legia i poniżej poziomu, który był dziś potrzebny do zgarnięcia całej puli. Druga połowa wyglądała lepiej w naszym wykonaniu. Mieliśmy sytuacje, zdobyliśmy bramkę, choć brakowało również skuteczności i dokładności. Ostatecznie nie odrobiliśmy strat, choć były ku temu okazje. Niemniej, sytuacja jaką mamy jako drużyna, zmusza nas o myśleniu tylko i wyłącznie o wtorkowym meczu. Co prawda jest mało czasu, ale jest to najważniejsza dla nas potyczka i musimy myśleć tylko o tym. W lidze mamy trzy mecze do końca i będziemy dalej walczyć, próbować grać tak jak dziś w drugiej połowie. Dzisiaj nie jestem zadowolony z wyniku, ale jestem zadowolony z faktu, że jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy w ligowej tabeli.

Michał - 25 minut temu, *.plus.pl @Cichy: Cichy bo nasza liga jest specyficzna każdy na mecz z LEGIA gra na 200-300% a my każdy mecz musimy wyszarpac wygryzdz i stlamsic rywala i o zwycięstwa gryzdz trawę na maxa i tylko to przyniesie nam punkty.Trzymajcie się LEGIONIŚCI będzie dobrze. odpowiedz

Michał - 41 minut temu, *.plus.pl Spokój nas tylko uratuje.Teraz kiełbasy w górę i dwa zwycięstwa z panem Probierzem i jesteśmy w raju piłkarskim.CAŁA LEGIA ZAWSZE RAZEM!!! Jazda LEGIA z Cracovią odpowiedz

Cichy - 36 minut temu, *.amazonaws.com @Michał: mi to przypomina poprzedni sezon w grupie mistrzowskiej. Problem z wygrywaniem. 4 kolejki i tylko jedna wygrana.taki mistrz? odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Granie na remis się zemściło. No przynajmniej tak to wyglądało moim zdaniem. Pierwsza połowa dramat. Nie mam zamiaru tu panikować, ale ewidentnie coś jest nie tak ostatnio. odpowiedz

Otwock - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kompromitacja, Vuko VON! odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Poziom gry żenujące słaby. Pytanie zasadnicze: czyja to wina? Trenera że ultraasekuracyjna taktyka z której mamy 2 punkty w 3 meczach czy piłkarskie gwiazdy światowego formaty wymyśliła sobie że wszyscy się przed nimi położną. Nie zdziwię się jak im craxa wybije puchar ze łba A potem poprawią na Łazienkowskiej. Ech w pucharach to my za daleko to nie znajdziemy. Wraca jak bumerang słabość polskiej eklapy. Tkz norma odpowiedz

Jose Kante - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Słabiutko...słabiutkooooo. Cała nasza liga: cały Poznań napięty jak gumka w majtkach na Legię, napiera ile sił od początku, a nasze gwiazdy pressingu nie lubią. Scenariusz taki prawie co tydzień, w my dalej nie potrafimy tego przewidzieć. Znowu mistrz z 10 porażkami w sezonie. odpowiedz

Groch - 2 godziny temu, *.orange.pl Musimy zachować rozsądek.Jesli vuko zdobędzie p.p. to trzeba go wspierać, jeśli nie , to nic więcej nie osiągniemy. Trzeba go kulturalnie pożegnać, puchary europejskiej to jest za wysoka półka jak się w kraju tyle meczów przegrywa odpowiedz

Olaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Groch: analiza krótka, w punkt. Tu trzeba normalnego napastnika (nie trzeciego drewniaka) i trenera z doświadczeniem, już przegrane mistrzostwo rok temu powinno coś wszystkim wskazać... odpowiedz

123leg - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Panowie spokoj Tylko moze nas uratowac, mamy Mistrza i na tym koniec, Miodek wyjmie pieniazki za Mistrzostwo dolozy do Grodziska a Vuko kupa z druzyny i LM, jak zwykle rok do roku odpowiedz

Wukashi - 25 minut temu, *.com.pl @123leg: To nie koniec, bo jeszcze puchar. odpowiedz

Jest dobrze - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To jest maksymalny poziom vuko !! odpowiedz

Wojciec - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Piłkarze już zapomnieli jak się gra? Czy trener zapomniał o motywacji? Gdyby nie ta przewaga punktowa to już by była powtórka z zeszłego roku. Vuko nie radzi sobie z presją jaką na nim ciąży odpowiedz

Mietek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Chyba kudłaty pospieszył się z tym podpisaniem nowej umowy z Vuko. To co gra Legia w ostatnichmeczach to jakaś katastrofa. Sorry ale dzisiaj Jóźwiak przykrył Karbownika lekkim ch.jem. odpowiedz

kami(L)praga - 2 godziny temu, *.vectranet.pl masakra nasza gra wyglada fatalnie Pekhard drugi kulenowic bedzie trzymany w skladzie bo Vuko ślepy Wszołek znow tragedia i dalej gra jak trener nie widzi powielanych błedów marny nasz los kolejny rok bez euro pucharów :/ odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Ostatnie mecze to całkowita obniżka formy.Na ostatnie 15 punktów do zdobycia w ostatnich 5 meczach zdobyte 5 punktów.

Pytanie czy piłkarze zapomnieli jak sie gra w piłkę czy może przewaga jest już tak duża że teraz buki odbijają sobie straty spowodowane pandemią? odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Czy P,Trener wie co bylo dzis grane ? Wstyd zeby mlodzi zalatwili "LEGIE" !!! odpowiedz

DNO - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl "Trener" na lata !!! odpowiedz

Kasztan - 2 godziny temu, *.47.99 Dno

Od meczu z Jagą Vuko gra na remis

To jest tragedia

Z czym do Europy?! odpowiedz

quad74 - 2 godziny temu, *.chello.pl Legia grała dobrze może 10 minut (łącznie). Liczba niedokładnych podań, złych przyjęć żenująca. Do tego zagrania czytelne dla przeciwnika, nie stanowiące żadnego zagrożenia. Brak Vesowicza i Kante bardzo odczuwalny. Stolarski na razie to jednak poziom niżej niż Veso. Karbownik jakby trochę wypalony. Wszołek podobnie. Martins na pewno nie lepszy od Slisza. Louquinias też w sumie rozczarowujący. Peckart to co najwyżej rezerwowy, już Rosołek wnosi więcej ożywienia. Najgorsze jest to, że znów oglądanie Legii staje się torturą... odpowiedz

Kibic emeryt - 3 godziny temu, *.centertel.pl Vucović udowodnił dwie rzeczy ,pierwsza to że mamy skład którym możemy zdominować ligę odpowiednio ją przygotowując i drugie że źle przygotowując można szybko wszystko rozwalić .Legia jest bez formy ! I to zupełnie inny zespół niż przed przerwą i to pośrednio powiedział sam trener .Co dalej ? znów przyjdzie nam zgrzytać zębami oglądając nasz zespół a marzenie o sukcesach w Europie znów będą marzeniami z tym uczniem któremu wydaje się że jest dobrym nieomylny trenerem . odpowiedz

Spółdzielnia - 3 godziny temu, *.icpnet.pl A gdyby tak powstała "spódzielnia" i 3 mecze w plecy hmmmmmmmm.....

Panowie Filipiak, Probierz, Rudy i Niemiec czy Wy nie dacie rady?????..... odpowiedz

Ewelina - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Może wyjaśnij dlaczego zespół przespał pierwszą połowę.

odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Ewelina: Masz racje, kiedy w końcu przyklepiemy mistrzostwo? odpowiedz

wrt - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jest u jakiegoś brokera kurs, że Legia nie zdobędzie mistrza? Ile dają odpowiedz

Zlb82 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo trenerze,trzeba cały czas wywierać na chlopakach presję!!! odpowiedz

rych - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nawet nie udawali że biegają

. Żenada. odpowiedz

lw73 - 4 godziny temu, *.chello.pl "Widowisko" powiedzmy że słabe ale pomimo puszczonych dwóch goli bardzo dobry mecz młodego bramkarza. Pierwszy mecz w lidze na wyjeździe w Poznaniu wg mnie zdał egzamin odpowiedz

Kato - 1 godzinę temu, *.intelly.pl @lw73: Zgadzam się, jakoś znacznie bardziej podoba mi się gra muzyka od Majeckiego. Jest pewniejszy w interwencjach, nie wypluwa wszystkiego i umie grać nogami. W tych elementach Majecki był bardzo irytujący. odpowiedz

Fako - 4 godziny temu, *.interkam.pl stwierdzam , że Legia nie umie grać na swoim poziomie z czołówką ligi - piast od kilku spotkań ma pomysł na Legię z Lechem w kratkę jedynie śląsk się udało pokonać nawet Jaga w kryzysie pokazała pazur oby nie było to jedyne zwycięstwo - powtarza się scenariusz z zeszłego sezonu odpowiedz

Mikrus - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Widać, że Pan Vukovic przygotował chłopaków tylko do meczu z Arką.

Jak się ma takiego Prezesa, to trudno się dziwić. Powinien podpisać kontrakt do 2030 roku?

Bramkarz Muzyk - tragedia, myślę, że kontuzjowany Cieżniak pokazałby klasę. Pozostali, poniżej zera.

odpowiedz

Robert - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Mikrus: Gdzie ty widziałeś tragedię z bramkarzem? Prócz tego kontuzjowany z pewnością pokazałby klasę. Co za brednie wypisują ludzie na forum. Chyba faktycznie jesteś jeszcze mikry.

Grałeś kiedykolwiek w realu na boisku, czy tylko w komputerku? odpowiedz

Dziadostwo! - 4 godziny temu, *.centertel.pl Z czym/kim do Europy ??? z taką grą ciężko będzie przejść pierwszą rundę... odpowiedz

Zlb82 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Dziadostwo!: Ale co tak się srasz o ta le???Człowieku mamy Mistrza, znowu cała Polska płacze, A My się śmiejemy!!!!NIE lapiesz co jest dla NAS najważniejsze????Żeby plakali że znowu My. odpowiedz

Racja - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Zlb82 : Racja, ale jak zagramy w LE to będą płakali jeszcze bardziej, że im odjechaliśmy... ale z taką grą może być ciężko się zakwalifikować... odpowiedz

Matti - 4 godziny temu, *.plus.pl Dobrze ze mamy przewagę bo jak by nie to to było by po mistrzostwie. Czwarty mecz z kolei i zero pomysłu na gre odpowiedz

Mila - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl żeby meczów Wam nie zabrakło zenada odpowiedz

Wariat - 4 godziny temu, *.vectranet.pl A podobno mieliście zapierd... tak mówiłeś rok temu...żenada zaczęła się od meczu z Górnikiem i w lidze z Cracovia też przegramy odpowiedz

Leggurom - 4 godziny temu, *.tpnet.pl niestety widać że w klubie za dużo najemników odpowiedz

BRD - 4 godziny temu, *.chello.pl I to już 4 mecz... Hańba! odpowiedz

Kruszankin do Cyzia cudowna akcja! - 4 godziny temu, *.chello.pl Podaj się DO DYMISJI! odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Żenada Panie Vukovic. Gdzie Ci prawdziwi Legioniści??? odpowiedz

Jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy :) - 4 godziny temu, *.plus.pl Czyli w czarnej d... :) odpowiedz

