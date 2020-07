Konferencja pomeczowa

Żuraw: W końcu!

Sobota, 4 lipca 2020 r. 20:20 Fumen, źródło: Legionisci.com

Dariusz Żuraw (trener Lecha): W końcu! Trzeci mecz z Legią w tym sezonie i po dwóch porażkach, w końcu udało się wygrać. Wyglądaliśmy dobrze w pierwszej połowie. Mieliśmy dużo sytuacji bramkowych, mieliśmy przewagę w posiadaniu piłki oraz kreowaliśmy akcje ofensywne. To zaowocowało dwiema bramkami, a mogły być kolejne. Wiedzieliśmy, że Legia w końcu ruszy. Były stałe fragmenty gry, padł gol i zrobiło się nerwowo. Aczkolwiek odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo.



Tak się złożyło, że ostatnio gramy z bezpośrednimi rywalami do miejsc na podium. To oznacza walkę w każdym meczu. Teraz musimy się zregenerować i zrobić wszystko co w naszej mocy, aby w środę awansować do finału.