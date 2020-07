Jóźwiak: Jestem dumny z drużyny

Sobota, 4 lipca 2020 r. 20:22 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kamil Jóźwiak (Lech Poznań): Mieliśmy plan na ten mecz i w pierwszej połowie realizowaliśmy go w pełni. Stwarzaliśmy sporo akcji, a ja sam mogłem zdobyć więcej niż jedną bramkę. Generalnie byliśmy lepsi, mieliśmy mecz pod kontrolą. W drugiej części wkradło się nieco nerwowości. Za bardzo graliśmy na utrzymanie wyniku i to stworzyło szansę Legii, którą goście wykorzystali.

Niemniej jestem dumny z drużyny, bo daliśmy radę wygrać z Legią po dwóch porażkach. Wcześniej byliśmy blisko, ale dopiero dziś się udało. Dodatkowo cieszę się z tego, że zdobyłem bramkę oraz zaliczyłem asystę.



Czy fakt, że Legia mogła zdobyć mistrzostwo w Poznaniu dodatkowo nas motywował? Dla nas, wychowanków, to mogło mieć znaczenie. Jednak bardziej bolały nas poprzednie porażki ze stołecznym zespołem. Większą mobilizację wyzwalała w nas walka o drugie miejsce w tabeli.