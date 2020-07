Statystyki meczu z Lechem

Legioniści zasłużenie przegrali w Poznaniu. Gospodarze byli przy piłce przez 54% czasu gry, oddali więcej strzałów, przebiegli więcej kilometrów. W sprintach lepsi byli "Wojskowi" - najwięcej wykonał ich Paweł Wszołek, a najszybszy był Luis Rocha. Poniżej prezentujemy szczegółowe statystyki z meczu. Zapraszamy także do wystawiania ocen piłkarzom Legii. Szczegółowe statystyki piłkarzy Legii Gole dla Legii: z akcji z główki ze stałych fragmentów gry samobójcze Średnie pozycje piłkarzy Legii na boisku Przebiegnięty dystans źródło: InStat / Ekstraklasa

Tommyblny - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Najgorszy na boisku znowu Wszołek czlapak...same straty. odpowiedz

