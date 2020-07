Oceny legionistów za mecz z Lechem

Najwyższą notę za sobotni mecz w Poznaniu przyznaliście Igorowi Lewczukowi. Występ strzelca jedynej bramki dla Legii oceniliście na 3,4 w skali 1-6. Minimalnie niższą notę uzyskał Luis Rocha. Większość pozostałych zawodników otrzymała oceny poniżej średniej, a najniżej oceniliście występ Tomasa Pekharta - 1,8. W sumie oceniało 927 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,7. Lewczuk 3,4 Luis Rocha 3,3 Muzyk 3,1 Rosołek 3,0 Jędrzejczyk 2,9 Andre Martins 2,8 Cholewiak 2,8 Antolić 2,7 Gwilia 2,6 Karbownik 2,5 Stolarski 2,2 Wszołek 2,2 Luquinhas 2,2 Pekhart 1,8

Haha - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ręcznik, który zawalił dwie sztuki, miał kilka niepewnych interwencji i słabych wyprowadzeń piłki, generalnie był obsrany jak trzynastolatka przed pierwszym razem, ma trzeci wynik w drużynie. Ale debile tu oceniają ???????????? odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.chello.pl @Haha: Pierwsza bramka , to zespołowy błąd krycia krótszego słupka. Niemal identyczną bramkę strzelił nam Felix w Warszawie. Strzału Kamińskiego, nie broniłby ani Majecki, ani Cierzniak, ani Malarz, ani Kuciak. Jędrzejczyk krył na radar, a Wszołek stał i patrzył. odpowiedz

kryniek76 - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @Haha:



chłopie gdzie byłeś i gdzie grałeś w jego wieku.... odpowiedz

Władeczek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Ja bym wszystkim nieudacznikom dał pały faken za pierwszą połowę. odpowiedz

