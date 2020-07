Rezerwy będą grały w Grodzisku Mazowieckim

W najbliższym sezonie drużyna rezerw Legii nie będzie już rozgrywała domowych meczów w Ząbkach. Legioniści w roli gospodarza będą grali na stadionie miejskim w Grodzisku Mazowieckim. Ma to związek z przeniesieniem funkcjonowania wszystkich drużyn od U14 wzwyż do nowego ośrodka treningowego w Książenicach. Już w połowie lipca pierwsi adepci akademii rozpoczną zajęcia w Legia Training Center. Pierwsze zajęcia "dwójki" po powrocie z urlopów zaplanowane są 9 lipca. Od 13 lipca trzecioligowy zespół będzie już trenował w LTC. W kolejnych dniach dołączą do nich juniorskie zespołu U18 i U 17. Funkcjonowanie rozpocznie także bursa, w której będą mieszkali piłkarze.

(L)Łomża(L) - 29 minut temu, *.vectranet.pl Skoro ten klub nazywa się Legia II Warszawa to powinien domowe mecze rozgrywać w Warszawie, a nie tułać się po Ząbkach czy innych Grodziskach. Warszawa to Warszawa. odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.215.237 Kiedyś Groclin teraz Pogoń. Nikt tego nie widzi, że kiedyś z Grodziska przeniesiono ten twór na Konwiktorską . Bezsens tym się tak jarać, no tak pamięć kibicowska taka krótka jest... odpowiedz

guru43 - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Kamil: XDDD To, że kiedyś tam grała Polonia to znaczy, że Legia ma tam nie grać? Przecież to nie był stadion Polonii nawet. odpowiedz

yyy - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Kamil: mordo ale groclin to nie był z tego grodziska odpowiedz

Grodzisk Maz - 2 godziny temu, *.centertel.pl W I T A M Y u nas

Grodzisk Maz 100 % Legia Warszawa odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.edu.pl A za rok będą grali już w Książenicach. Stadion dla Legii II już się buduje. odpowiedz

guru43 - 3 godziny temu, *.orange.pl Z punktu widzenia infrastruktury i kosztów najmu, to zmiana na plus. odpowiedz

Lebaid - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Błędy:



powrót z urlopów 9 lipca, nie czerwca i



zdjęcie jest stadionu Pogoni Grodzisk Mazowiecki, a LTC. odpowiedz

775 - 5 godzin temu, *.orange.pl @Lebaid: Przecież artykuł jest o tym, że Legia II będzie grała na stadionie Pogoni, to jakie zdjęcie mieli dać? odpowiedz

