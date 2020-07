LEGIA WARSZAWA MISTRZEM POLSKI 2019/2020!

Jeszcze przed końcem sezonu 2019/20 Legia Warszawa wywalczyła 15. MISTRZOSTWO POLSKI! Tytuł najlepszej drużyny w kraju wrócił do stolicy po rocznej przerwie. Jest to szósty triumf legionistów w Ekstraklasie w ostatnich ośmiu sezonach, a zarazem pierwszy od 2013 roku, w którym zespół prowadzony był przez jednego trenera. Wszystkie mistrzostwa Legii (15) 1955, 1956, 1969, 1970, 1993*, 1994, 1995, 2002, 2006, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 * - tytuł odebrał PZPN POBIERZ MISTRZOWSKIE TAPETY format 16:9 format 3:2 format 9:16 format 1:1

Komentarze (66)

+ dodaj komentarz

dodaj

student_L - 12 minut temu, *.amazonaws.com Brawo drużyna! Jak zapowiadał tak zrobił, zostawił prawdziwych legionistów i stworzył prawdziwy zespół, który umie wyjść z kryzysu. Zespół a miarę ekstraklasy, europejskie puchary to już nieco za wysoko, ale kto wie... odpowiedz

Wrath - 13 minut temu, *.chello.pl raz jeszcze gratulacje dla całej drużyny, dzisiaj świętujemy! ale...

Vuko na barce gdy mówił o ostatnim spadku formy to wspomniał o "innych rzeczach, o których na szczęście nikt nie wie".

W wywiadzie w tvp sport Cierzniak również powiedział, że wiele rzeczy nie wyszło jeszcze na jaw dlaczego tak było.

Czyli jest coś na rzeczy i to mocno nie tak w środku drużyny... odpowiedz

Poranna_Dwójka - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Gratulacje. I jedna uwaga do Vukovica: Gdybyś od samego początku wstawił Cierzniaka na bramkę zamiast Muzyka, to być może mistrza Legia miałaby już w Poznaniu i awans do finału PP! Z Majeckim może się nie równa, ale był o głowę lepszy od Muzyka. odpowiedz

Hugon - 49 minut temu, *.vectranet.pl @Poranna_Dwójka: Cierzniak był kontuzjowany odpowiedz

Poranna_Dwójka - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl @Hugon: A to przepraszam. No szkoda, bo gołym okiem widać było, że lepiej mu idzie na bramce odpowiedz

Okęcie z Legią - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brawo Panowie, Legia Mistrz do końca! odpowiedz

Widzew Łódź - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gratulacje z okazji zdobycia po raz 15 Mistrzostwa Polski.Do zobaczenia gdzieś w Polsce. odpowiedz

Ręcznik - 2 minuty temu, *.virginm.net @Widzew Łódź: Dzięki i pozdro.Chociaz bardzo nam nie po drodze mecze to było coś odpowiedz

jacek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Sezon prawie idealny. Amica z niczym, arka spadła... Tylko pucharu żal. odpowiedz

Panowie , - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gratulacje odpowiedz

Lech_Poznan - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Gratulacje za zdobycie Mistrzostwa dla Legii Warszawa. Patrząc obiektywnie na przekrój całego sezonu trzeba przyznać że byliście nie do zatrzymania , co prawda wygrać z mistrzem jest jakąś mała satysfakcją dla nas co nie zmienia faktu i trzeba to przyznać obiektywnie że w tym sezonie Legia grała najbardziej wyrównaną grę oraz wyróżniała się dużą skutecznością . Jeszcze raz gratulacje z Poznania . Wszystkim normalnym kibca. Proszę bez hejtu i napinki . MIłej zabawy w Warszawie .

Ps. Moze w przyszłym roku będzie bardziej wyrównana walka . odpowiedz

RafaL - 1 godzinę temu, *.238.181 @Lech_Poznan: Spoko i dziękujemy. Rywalizacja z zespołem jak Lech tylko podnosi poziom naszej ligi i Polskiej piłki. Pozdro z Warszawy :) odpowiedz

filand - 35 minut temu, *.t-mobile.pl @Lech_Poznan:

Pozdrawiam i przesyłam szacunek dla wielbicieli trio ABC.. odpowiedz

Tomek 82 - 17 minut temu, *.play-internet.pl @Lech_Poznan: Jest git!

Dzięki!!! odpowiedz

JACUNHO - 3 minuty temu, *.kampinostelco.pl @Lech_Poznan:



Takie mecze jak Legii z Lechem, Śląskiem,Górnikiem czy Piastem są ozdobą tej ekstraklapy

Dlatego jestem zdania że należy zmienić tą naszą marną ligę i ograniczyć ją do 10 drużyn. Grając mecz i rewanż w rundzie daje nam 36 kolejek bez głupowatych podziałów na grupy.

Mecze pomiędzy naszymi zespołami i nam podobnymi podnoszą jakość widowiska na boisku i na trybunach i przy tym układzie który proponuję na pewno byłoby ciekawiej.

Dziękuję za gratulacje a i dla Was też się one należą bo też było wam różnie w tym sezonie. Pozdrawiam (L)



odpowiedz

WarszawskaOchota - 1 godzinę temu, *.orange.pl Bardzo się cieszę, że odzyskaliśmy tytuł !

Gratulacje !



Legia Mistrz Polski. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.2.148 Legia Mistrz! Ale ta drużyna potrzebuje lepszych piłkarzy!! odpowiedz

CZAS NA POWAŻNE TRANSFERY - 1 godzinę temu, *.com.pl Kurzawa jest do wzięcia , Kapustka jest do wzięcia . W Legii mogliby dostać drugie życie i odpalić tak jak Wszołek . Młodzi zawodnicy jeszcze i dużo Legii mogliby jeszcze dać pociechy w nowym sezonie ligowym . odpowiedz

matus007 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl GRATULACJE Z KRAKOWA,dobrze że Lech nie został Mistrzem. odpowiedz

Czas na wzmocnienia Legii na grę w Europie - 1 godzinę temu, *.com.pl I problem zaczyna się ze składem Legii na nowy sezon . I zgrzytanie zębów aby nie wylosować zespołu pokroju Bate Borysów bo przygoda w Europie szybko się znów skończy . Legia ma skład na wygranie naszej nie ukrywajmy bardzo słabej ligi . Teraz czas na to aby wzmocnić skład na Europę , tak aby znów nie zbłaźnić się w początkowej edycji tych rozgrywek . odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Czas na wzmocnienia Legii na grę w Europie : Pierwszym i NAJWAZNIEJSZYM wzmocnieniem powinien byc Michal Adamczewski! Ale Miodek pewnie nic o nim nie wie, i nikt mu pewnie tez nie podpowie zeby tego goscia zatrudnic. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl CAŁA LEGIA ZAWSZE RAZEM!!! BRAWO DLA WSZYSTKICH LEGIONISTÓW OD NAJMNIEJSZYCH DO NAJWIĘKSZYCH OD NAJMŁODSZYCH DO NAJSTARSZYCH OD PANI SPRZĄTACZKI DO PANA MIODISKIEGO PREZESA PRZEZ VUKO I SZTABU PO PILKARZY!!!DZIĘKI BOGU ŻE JESTEM LEGIONISTOM.POZDRAWIAM WSZYSTKICH LEGIONISTÓW!!! odpowiedz

........... - 2 godziny temu, *.chello.pl Teraz można się skupić na nowym sezonie i pucharach. Propos transferów, to można wyciągnąć Vejinovica z Arki, dobre statystyki ma i w Legii mógłby się sprawdzić. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @...........: Vejinovic? Serio? Ja pyerdooole.... No moze jeszcze Rasiaka odkuzyc? Gosciu gra dno, jest nedzny, drewno jeszcze wieksze od Pekharta czy takigo chupa chips, a ty go chcesz jako "wzmocnienie"? No zesz qrwa mac, rozumiem podniete mistrzem, euforie, alkohol, ale do qrwy nedzy, troche rozumu! odpowiedz

......... - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Krzeszczu: jeżeli takie liczby wykręcił w drużynie która spadła z ligi to zapewne drewnem nie można go nazwać, grał w Eredivisie, a nie koniecznie musi być jako wzmocnienie. Można go sprowadzić jako uzupełnienie ( jak np.Cholewiaka) za dosyć niewielkie pieniądze. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @.........: to jest drewno a nie wzmocnienie. Tak samo jak ten fin z kielc ktory tez spadal juz raz z Miedzia. Jesli wg ciebie drewniaki z druzyn ktore spadaja z ligi sa wzmocnieniami na europe no to qrwa gratuluje rozumu i ambicji. A uzupelnien nam napewno nie potrzeba! odpowiedz

Bombel - 1 godzinę temu, *.chello.pl @.........: Na ekstraklasę może i dobre uzupełnienie ale na puchary nie bardzo. To już lepiej Steinborsa wyciągnąć odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.77.242 @Krzeszczu:

Ty jednak jesteś szumowina. Z doświadczeniem na forum ale jednak szumowina. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @hajdukL: Kolejny inteligenty komentarz czlowieka ktory "potrafi" myslec i analizowac. Dziekuje za czas ktory poswiecasz dla mnie i ze mam tak ogromny wplyw na twoje (marne?) zycie.. Jestem doslownie zaszczycony. odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.77.242 @Krzeszczu:

Nie dziękuj, nie czuj się zaszczycony. Za duże słowa w stosunku do mej marnej osoby.. Legia Mistrz! Na dziś niech nam obu to wystarczy... odpowiedz

Manekin - 2 godziny temu, *.mm.pl będzie replay po Pogoni z fetą ? wie ktoś ? LM ! odpowiedz

Czarek - 2 godziny temu, *.plus.pl Ani tylko w jednym miejscu będą stać na wodzie, olewając innych kibiców? odpowiedz

TopCWKS - 2 godziny temu, *.vectranet.pl (L)egia MISTRZ!!!!

jednak niepokoi mnie brak Pana Lucjana podczas podziękowań dla i z Żylety-a nyl mega cały sztab odpowiedz

Mob Barley - 2 godziny temu, *.204.143 Co niektórzy już pewnie myśleli, ze zdobyć jeden punkt w trzech ostatnich meczach to za dużo dla osłabionej Legii... jednak udało się ???? odpowiedz

Normalny człowiek - 2 godziny temu, *.chello.pl Go west Legia Mistrzem jest! odpowiedz

przega - 2 godziny temu, *.play-internet.pl LEGIA Mistrz!!! Brawo!!! Nie było łatwo przy tylu kontuzjach, ale cel osiągnięty! Dziękuję szczególnie za te kilka miażdżących zwycięstw z mnóstwem bramek, to były wspaniałe przeżycia :-) Gratulacje dla zespołu! Brawo trenerze! Tak trzymać w kolejnych latach!!! odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Mamy to!!!

Gratulacje dla drużyny, sztabu trenerskiego, właściciela oraz całej braci (L)!!!

Czas na świętowanie!!!!

Mistrz Polski 2020!!!! odpowiedz

griff - 2 godziny temu, *.chello.pl Gratulacje za zdobycie tytułu Mistrza Polski i za rozjechanie Pasiaków w całkiem niezłym stylu. Jak śpiewa Horytnica, "Honor Legionisty to zwycięstwo w walce" i to właśnie było widać dzisiaj. LEGIA MISTRZ MISTRZ MISTRZ!!!!!!!!!!!! odpowiedz

ciajek - 3 godziny temu, *.net.pl Czy wygrywasz czy nie....... GRATULACJE, jestem dumny, ( moje wnuki to piąte pokolenie ,które kibicuje LEGII) odpowiedz

Szmulowizna - 3 godziny temu, *.79.35 Szału ostatnio nie było ale gratulacje. odpowiedz

jared - 3 godziny temu, *.108.1 Poprosze tapetę że wszystkimi replikami pucharów za mistrzostwo Polski:) odpowiedz

Jerz z Potoku - 3 godziny temu, *.chello.pl Gratulacje dla drużyny, sztabu trenerskiego i...prezesa dekady.

Wierzyłem w ten sukces, albowiem zeszłoroczna karma wróciła z Gliwic do Warszawy.

Mistrzowskie serdeczności odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dzięki Panie Vuković, kupno Perkharda strzał w 10, świetne uzupełnienie mistrzowskiego składu.

Panie Aleksandrze czekam na 1/8 LE, i jak się trafi ajax to rozgromić 6:0 zeby bylo o nas glosno w Europie odpowiedz

Podkarpacie - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Są dni dla których warto żyć LEGIA!!!???? odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo!!! Ilu z was,którzy źle mowiliście o drużynie, trenerze po meczu z Cracovią będzie teraz wyrażać wielką radość? odpowiedz

sraczkovic - 2 godziny temu, *.orange.pl @Obcy: No ale co ty myslisz ze to mistrzostwo przy tym skladzie i dominacji w tej dekadzie kogokolwiek doprowadzi do orgazmu? - poprostu to bylo w ich obowiazku... to nie zaden wielki wyczyn. Poprostu zrobili to za co sie im placi i od nich oczekuje. Powinien byc dublet i 20 puchar i nie ma.



uach posen to by sie zesral ze szczescia ale dla nas to MINIMUM! odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Obcy: Jedna jaskółka wiosny nie czyni. odpowiedz

Adi - 3 godziny temu, *.orange.pl Mistrz mistrz Legia Mistrz!!!!!! odpowiedz

News,Cult⚽️Legia⚽️Mistrz and Friends Forever - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Uuuuukooooochaaaaanaaaaaa!maaaaa!Mistrzaaaa!maaaaaaa! odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.master.pl Gratulacje za oddanie PP !! odpowiedz

griff - 2 godziny temu, *.chello.pl @Arek: -wiesz co?Zdobycie Mistrza Polski a zdobycie PP to trochę tak jak wpadka na urodzinach gdy wszyscy jedzą tort a ty dostałeś tylko wczorajszego pączka. Niby też fajnie ale jednak trochę wstyd. Ten twój komentarz to taka kpina przez łzy.No ale jakoś to może przeżyjesz. odpowiedz

RAF - 2 godziny temu, *.02.net @Arek:

Myślisz że oddali puchar mając 4 mecze na zdobycie jednego punktu haha dobry jesteś odpowiedz

genzo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @RAF: 3 mecze odpowiedz

Sputnik 44 - 8 minut temu, *.t-mobile.pl @Arek: areczku, inwalido umysłowy, masterze z koziej d..y ty się jeszcze nie wysrał..ś!? odpowiedz

eLpolo - 3 godziny temu, *.137.74 Brawo chłopaki , brawo Trener Vuko. Dzięki ???????????????????? odpowiedz

bzura7 - 3 godziny temu, *.pirx.pl Dzień dobry, gratulacje dla naszej Kochanej drużyny, oraz wszystkich wiernych kibiców naszej LEGII oby teraz były tylko lepsze czasy odpowiedz

lepude(L)ek - 3 godziny temu, *.plus.pl Dzisiaj Legia Mistrza Polski ma nasza Legia Warszawa !!!!!!!! odpowiedz

Polo - 3 godziny temu, *.virginm.net Gratulacje dla całej drużyny i sztabu trenerskiej!!!!!!

Gratulacje dla wszystkich prawdziwych kibiców co są na dobre i na złe!!!!!

Niestety koleje losu rzuciły mnie na emigrację,e jest to piękny dzień dla mnie. odpowiedz

Polo - 3 godziny temu, *.virginm.net @Polo: sorki za literówki ale emocje są ogromne odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.virginm.net Cierzniak dzis przypomniał wszystkim co to znaczy mieć bramkarza w klatce. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Serdecznie gratuluje Mistrza Polski!!!!!

Brawo!!!!



Ps: Powtarzam, Pekhart to totalne drewno. Skasowac.

A druzyne koniecznie wzmocnic i odmlodzic! odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Po roku wracamy na swoje miejsce :). Brawo drużyna, dziś zagrali bardzo mądrze. Cieszmy się Koledzy i Koleżanki!!! odpowiedz

Ciechanowianin - 3 godziny temu, *.orange.pl Wreszcie koniec i jest to mistrzostwo. Teraz trzeba sie wzmocnic przed nowym sezonem. odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dziękuję za Mistrzostwo Polski

Gratulacje i owacje ???? na stojąco dla Legia Warszawa Mistrz ???????? 2020 odpowiedz

Karlik - 3 godziny temu, *.digiweb.ie Gratulacje dla całego zespołu ;) odpowiedz

marek usa - 3 godziny temu, *.comcast.net pozdrowienia od wislaka z chicago , GRATULACJE!!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.