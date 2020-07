Zbiórka na wózek dla Przemka

Sobota, 4 lipca 2020 r. 10:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na wózek dla 39-letniego niepełnosprawnego kibica naszego klubu - Przemka, który od lat, regularnie uczęszcza na wszystkie mecze Legii przy Łazienkowskiej, jak również wspiera nasz zespół na wielu wyjazdach. Cel zbiórki to 15 tysięcy złotych - pieniądze można wpłacać tutaj.



Przemek od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Pokonał nowotwór, skończył Zarządzanie i Marketing na Wojskowej Akademii Technicznej. Nie był w pełni sprawny ruchowo, a jednak odbywał staże w renomowanych firmach, pracował i zarabiał. To wszystko łączył z pasją jaką była, jest i zawsze będzie Legia. Chodził na Żyletę, jeździł na wyjazdy - było ich ponad sto. Razem z kibicami z grupy "Niepełnosprawni Fanatycy" pokonywał kolejne bariery - bywał na meczach w europejskich pucharach, ale też chodził do teatru czy na koncerty.



Niestety pod koniec 2016 roku jego stan zdrowia uległ gwałtownemu pogorszeniu, z dnia na dzień przestał chodzić. Zapalenia rdzenia kręgowego doprowadziło do jego uszkodzenia. Przeszedł długą rehabilitację, szereg zabiegów – nie poddał się. Było lepiej. Niestety mnożyły się koszty. Przemek potrzebował wsparcia i je otrzymał. Dzięki pomocy m.in. środowisk kibicowskich, Przemek zebrał pieniądze na ponad rok rehabilitacji. Stan zdrowia się poprawił, ale dziś wyjście z domu jest praktycznie niemożliwe. Pomóc w funkcjonowaniu może elektryczny wózek. Dzięki niemu Przemek będzie bardziej samodzielny, będzie mógł pojechać do sklepu czy udać się na romantyczny spacer ze swoją narzeczoną Ewą. Wózkiem mógłby też przyjechać na Łazienkowską na mecz Legii.



Przemek o to wszystko walczy, jest urodzonym fajterem. Jego ulubionym mottem jest to, wygłoszone niegdyś przez Marszałka Piłsudskiego - Być zwyciężonym i nie ulec, oto jest zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska. Pomóżmy mu w kolejnej walce, pomóżmy w powrocie do samodzielnego funkcjonowania, uzbierajmy środki na wózek elektryczny dla Przemka. Koszty zakupu wózka to 15 tys. zł.



Pomóc kibicowi Legii możesz dokonując wpłaty TUTAJ.