Jędrzejczyk zachęca do wsparcia legijnych futsalistów

Artur Jędrzejczyk, kapitan piłkarskiej Legii, zachęca wszystkich kibiców naszego klubu do wsparcia dla legijnej sekcji futsalu. Nasz zespół w debiutanckim sezonie (2019/20) zapewnił sobie awans na zaplecze futsalowej ekstraklasy, a celem na nadchodzące rozgrywki będzie kolejny awans - tym razem na najwyższy szczebel w Polsce. Każdy z Was może zostać sponsorem drużyny. Futsalowa Legia prowadzi zbiórkę pieniędzy , a ofiarodawcy mogą liczyć na imienne dyplomy, bądź koszulki treningowe sekcji - w zależności od wysokości wsparcia. Na koszulkach meczowych Legii w sezonie 2020/21 pojawi się logo głównego sponsora: "KIBICE LEGII WARSZAWA". Do tej pory udało się zebrać ponad 23 tysiące złotych, czyli połowę zakładanej kwoty. Zachęcamy do kolejnych wpłat, których dokonywać można TUTAJ .

Kali - 47 minut temu, *.play-internet.pl to może każdy pilkarzyk z pierwszej drużyny ze swojej wygurowanej pensji dorzucić po tysiąc złotych dla wsparcia swoich?

i po kłopocie! ciekawe ile kto dał już z nich. ..? odpowiedz

Legia to Legia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Legia to Legia! Pomóżmy nowej sekcji Legii bo to jest naprawdę fantastyczna inicjatywa ludzi od lat związanych z Legią. Legia z całej Polski wpłaca pieniążki. Kto ile może, przecież wspólnie możemy dla Legii zrobić wszystko. Brawa dla Jędzy za wsparcie. Ekstraklasa futsalu w Warszawie? To możliwe dzięki wsparciu całej Legii! Powodzenia dla futsalowej Legii! Mistrz! odpowiedz

