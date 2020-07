Legionistki z brązowym medalem mistrzostw Polski!

Rugbistki Legii Warszawa sprawiły bardzo miłą niespodziankę w trakcie ostatniego w tym sezonie turnieju zaliczanego do Mistrzostw Polski w rugby 7 osobowym. Legionistki po walce do końca, zapewniły sobie trzecie miejsce w turnieju, wyprzedzając Diablice Ruda Śląska i Juvenię Kraków. Dzięki temu nasz zespół awansował w końcowej klasyfikacji z miejsca czwartego na trzecie. Nasze waleczne zawodniczki odebrały puchar oraz brązowe medale mistrzostw Polski - już drugie w historii sekcji. Gratulujemy! Mistrzem Polski zostały gospodynie ostatniego turnieju, Biało-Zielone Ladies Gdańsk. Wyniki poszczególnych meczów ostatniego turnieju podamy wkrótce.

Seaman - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Można... Brawo Dziewczyny! odpowiedz

