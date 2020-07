Vuković trzecim mistrzem Polski z Legią jako zawodnik i trener

Aleksandar Vuković został dziś trzecią osobą i zarazem pierwszym obcokrajowcem w 104-letniej historii naszego klubu, która z piłkarską Legią zdobyła mistrzostwo Polski zarówno jako zawodnik, jak i pierwszy trener. Wcześniej takiej sztuki dokonali Edmund Zientara oraz Jacek Magiera . Edmund Zientara był mistrzem Polski z Legią w 1956 roku jako zawodnik, a także w roku 1970 jako 41-letni szkoleniowiec. Jacek Magiera z kolei wygrał z Legią mistrzostwo kraju jako piłkarz w roku 2002 i 2006 (grał wówczas tylko w rundzie jesiennej). Jako szkoleniowiec naszego zespołu triumfował w lidze w sezonie 2016/17 (jako 40-latek). Aleksandar Vuković jako zawodnik był mistrzem Polski z Legią dwukrotnie - w tych samych sezonach co Jacek Magiera, czyli 2002 i 2006. Jako pierwszy trener Legii zdobył mistrzostwo kraju w roku 2020 (jako 40-latek).

Pajda - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Szkoda trochę meczu ze zdechem. Ale mimo wszystko mamy to. Teraz zawalczyć o ligę mistrzów. odpowiedz

Kuba - 58 minut temu, *.t-mobile.pl Każdy by chciał takiego wuefistę mieć w szkole, co nie? Brawo Vuko! odpowiedz

Yaro - 1 godzinę temu, *.com.pl Vuko !!! Vuko!!! Vuko!!! odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Redakcjo, a może ktoś inny wie czy wczoraj na meczu obecna była legenda oraz ikona naszego klubu PAN LUCJAN BRYCHCZY? odpowiedz

ding - 4 godziny temu, *.chello.pl Przykre, że Żyleta ani razu nie skandowała jego nazwiska. odpowiedz

Raulo80 - 4 godziny temu, *.waw.pl Tak miało to wyglądać...ale zdecydowanie kilka spotkań wcześniej...dajmy teraz szansę na kilka minut Młodym...Sz.Włodarczykowi,A.Mosórowi...może R.Cielemęckiemu?!?... odpowiedz

