Lewczuk: Zagraliśmy pół meczu

Sobota, 4 lipca 2020 r. 20:31 Fumen, źródło: Canal+

Igor Lewczuk (Legia Warszawa): Pierwsza połowa była słaba w naszym wykonaniu. Było dużo strat, niedokładności i dobry stały fragment w wykonaniu Lecha. Druga stracona bramka, nie ma co ukrywać, ale po ładnej akcji. W drugiej części graliśmy lepiej, poprawiliśmy operowanie piłką, stwarzały się akcje po bokach i strzeliliśmy bramkę, ale to nie było to, o co nam chodziło. Tak to mogło wyglądać, że zagraliśmy tak naprawdę pół meczu. Szkoda, bo cel był bardzo blisko.