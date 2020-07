Frankowski sędzią meczu z Cracovią

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

WWL - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Same przekręty

Zobaczycie- następny będzie sędziował "best of the best"- złotek odpowiedz

Władeczek - 4 minuty temu, *.netfala.pl @WWL: Z craxą będzie sędziował Wałek faken. odpowiedz

Gienek - 2 godziny temu, *.netfala.pl To są jakieś jajca. Frankowski z Marciniakiem to mieszanka wybuchowa, powiedziałbym nawet, że to koktajl mołotowa rzucony na Legie. Nie przejdziemy cracovii niestety... Nie damy rady tym razem. odpowiedz

Węgier - 2 godziny temu, *.chello.pl Marciniak, hmm... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.