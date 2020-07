Kontuzja Antolicia

W ostatnim meczu z Lechem Poznań kontuzji doznał Domagoj Antolić i będzie czekała go przerwa w grze. Pomocnik na pewno nie pojawi się na boisku we wtorek w spotkaniu o Puchar Polski. Pod znakiem zapytania stoi również jego występ w następnej ligowej kolejce. - Domagoj to kolejny zawodnik, który dołączył do grona kontuzjowanych. To dla nas duża strata. Na pewno nie będzie brany pod uwagę na najbliższy mecz przeciwko Cracovii. Mamy również problem z Tomasem Pekhartem , który doznał silnego stłuczenia. On także może nie być gotowy na wtorek - poinformował na konferencji Aleksandar Vuković .

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.247.43 To pewnie przez te kontuzje mieli kiepski występ ;-) odpowiedz

Faken - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No i puchar poszedł w pizd... drewnem z czech nie wygrają odpowiedz

mG - 1 godzinę temu, *.101.17 Szpital u Nas, teraz PP ...ciekawe kto kolejny wypadnie...

Dobrze, że jest ta przewaga w lidze, bo byłoby krucho..



odpowiedz

Leśny - 2 godziny temu, *.79.31 co jest z tym kontuzjami??!!! inne kluby nie mają tego problemu :( odpowiedz

Edmund - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moim zdaniem Pekhart kompletnie nie pasuje do tego stylu gry. On by potrzebował za sobą albo napastnika albo przynajmniej mocno ofensywnej dziesiątki. W samej grze kombinacyjnej niemal nie uczestniczy. Przydaje się tylko przy wrzutkach. Kante jest lepszy, nie mówiąc o Niezgodzie. Nie wiem jak Wam, ale mi Czech kompletnie nie pasuje do układanki Vuko. odpowiedz

Bombel - 2 godziny temu, *.chello.pl W obecnej formie żadna strata. Slisz w niczym mu nie ustępuje, a Rosołek w Poznaniu w pół godziny zrobił więcej niż Pekhart. odpowiedz

Walerek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Tak wszyscy złapta kontuzje faken. Na pewno zdobedziemy mistrza i puchar juz to widze faken. W przyszłym roku. odpowiedz

haha - 2 godziny temu, *.135.90 To juz zakrawa o jakies zarty xD Kalecznie prowadzony klub porzez kalecznego prezesa ktory specjalistow do prowadzenia najwiekszego bierze jak leci xD Trenerzy i sztab a coraz czesciej i zawodnicy tego klubu przypominaja co najwyzej bande zlepionych ze soba z przypadku, przypadkowych ludzi... Ku...a co oni sie tak sypia ?????? odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl Dożynki... Podobnie jak w innych ligach. odpowiedz

kukubuku - 2 godziny temu, *.47.87 To są naprawdę jakieś jaja.

W żadnym innym zespole nie ma tylu kontuzji!!!

A tu najbogatszy klub, najszersza kadra

Jak tak dalej pójdzie to mistrza nie będzie, bo tego punkciku nie będzie miał kto ugrać

A przed nami się nie położą, jak przed pyrami... odpowiedz

Trzask - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czy to są jakieś jaja?! Jak wy prowadzicie tych kopaczy???? Co to za sztab?! Konowały same??? odpowiedz

Marcinos - 3 godziny temu, *.248.242 Sytuacja kadrowa na sam koniec wyglada tak ze tracimy wiosla pod koniec wyscigu, a bez Antoli w srodku pola bedzie nerwowo... No ale wystarczy nam jeden punkt - to przeciez tylko Ekstraklasa, wiec damy rade ;) odpowiedz

sraczkovic - 3 godziny temu, *.orange.pl Wszystko zmierza w kierunku jednej wielkiej katastrofy. Z pucharu odpadna, mistrza tez nie ugraja, bo nie bedzie kim. odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl No jak tak dalej pójdzie to nie będzie kim dograć tego sezonu ,a już nawet nie wspominam o tym 1 punkcie do zdobycia! odpowiedz

