Vuković: Czas zacząć znowu wygrywać

Aleksandar Vuković (trener Legii): To dla nas bolesna sytuacja. Nie ze względu na wynik lecz z racji, że odpadamy z Pucharu Polski. Dużo zrobiliśmy, żeby tutaj dotrzeć. Na dodatek dzisiaj... W tym jednym meczu, na trudnym terenie, gdzie dostajemy pierwszą bramkę, której nie widuje się zbyt często na stadionach. To trudne do opisania. Było w tym sporo przypadku, a naszej drużynie, która była mocno pozmieniania, to nie pomogło. Nie mówiąc już o sytuacji, gdy zrobiło się 2-0. Nie mieliśmy dziś zbyt wielu zawodników gotowych do tego, żeby w ofensywie stworzyć coś więcej. Oprócz Luquinhasa. Efekt był taki, że nie potrafiliśmy odpowiedzieć bramką. Odpadamy z Pucharu Polski, ale mamy przed sobą mecz ligowy z tym samym rywalem. Musimy bardzo szybko ukierunkować swe myśli, koncentrację i wrócić na ścieżkę, na jakiej byliśmy kilka meczów wstecz. Czas zacząć znowu wygrywać. To jest nasz cel. * * * Trener został także zapytany o to, czy Legia ma problem z wytrzymaniem ciśnienia i presji w końcówce sezonu? Vuković krótko odpowiedział: Nie. Drugie pytanie dotyczyło tego, czy Legia nie gra zbyt zachowawczo i czy nie jest tak, że pragmatyzm nie spełnia oczekiwanych założeń? Vuković odpowiedział krótko: Nie.

Komentarze (55)

+ dodaj komentarz

dodaj

Von trenerzyno !!! - 9 minut temu, *.t-mobile.pl W sobotę zobaczymy powtórkę z pucharowego meczu. odpowiedz

hugoilowo - 29 minut temu, *.200.154 Witam. Jeśli ktoś chce przekazać bilet na sobotni mecz z Cracovia proszę o kontakt na e-mail: hugoilowo@gmail.com odpowiedz

M@c - 32 minuty temu, *.chello.pl Szkoda Muzyka. Niestety statystyki są dla niego niekorzystne. 3 mecze w Legii i 6 puszczonych bramek. Wiadomo, że nie wszystkie gole to jego wina, bo obrońcy ostatnio grają fatalnie. Swoją drogą może z Karbownika byłby większy pożytek z przodu. Widać, że potrafi wdepnąć i minąć kilku przeciwników, skoro trener uważa, że poza Luquinhasem nie ma czym atakować.

W ogóle z tym Stolarskim to jakiś sabotaż dzisiaj. Piłkarz wchodzi na boisko i po 2 minutach nie jest w stanie dogonić przeciwnika? Jakoś wydaje się trochę za wolny jak na bocznego obrońcę. odpowiedz

Leśny Dziadek - 51 minut temu, *.orange.pl Dopóki właścicielem Legii będzie człowiek, który w temacie prowadzenia klubu piłkarskiego na niczym się nie zna, nie uczy się na błędach, nie wyciąga wniosków i nie potrafi zatrudnić odpwiedniej osoby, która zrobi to za niego, możemy tu pisać, psioczyć, klaskać, denerwować się, a wszystko to nic nie da. Bądź pan w końcu facetem, spójrz w lustro i albo sprzedaj klub, albo zacznij wreszcie myśleć... odpowiedz

PLBBOY - 56 minut temu, *.227.22 Wojtek Muzyk w tej chwili jest zbyt słaby by stać na bramce w Legii. odpowiedz

loczekwarkoczek - 47 minut temu, *.chello.pl @PLBBOY: dokładnie, Majecki nie uratowal zadnego meczu Legii (jak poprzedni bramkarze Legii którzy byli kluczowymi bramkarzami w ESA a majecki nawet w top 5 pewnie by nie był) ale tez żadnego nie zawalił odpowiedz

kami(L)praga - 17 minut temu, *.vectranet.pl @loczekwarkoczek: ostatnio z gornikiem zawalil no az tak nie pamietac odpowiedz

Leśny Dziadek - 58 minut temu, *.orange.pl A jaka jest odpowiedź na pytanie - czy Legia zdobędzie MP....? Taka sama...???? odpowiedz

Mikrus - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl VUKO, tobie dziękujemy, nie masz pomysłu na ten zespół. MUZYK, dlaczego nie CIEŻNIAK, ten zawodnik ma klasę

i staż na murawie.

odpowiedz

loczekwarkoczek - 46 minut temu, *.chello.pl @Mikrus: bo Cierzniak ma kontuzje pleców, do konca sezonu w bramce Muzyk, sprawdzone info, musialby dostac czerwona kartke lub doznac kontuzji by bylo inaczej, to przeciwbolowe i cierzniak w bramce. odpowiedz

Micha - 1 godzinę temu, *.14.27 Ale płaczecie. Legia gra... dobrze, tylko 2x za wolno. Ustawienie jest ok. Szybka gra na jeden kontakt załatwiłaby sprawę. Problemem jest to, że zmiennicy nie zostali nauczeni tego, co podstawowy skład. Kiedyś Legia potrafiła zajechać przeciwnika. Dzisiaj tego brakuje. Będzie szybsza gra piłką, będą efekty. odpowiedz

Pepe - 1 godzinę temu, *.as43234.net Wstyd wstyd wstyd

Vuko przepraszam ale nie masz pojęcie nie wyciągasz wnioskow.

Od trzech meczy tragadia .

Z takim skladem i zawodnikami grasz piach.

Jedym slowem MASAKRA!!!

Gdzie jest prezes????

Czy wam zalezy na tym zeby znowu wszystko przegrac!!!!!!! odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wont z Legii wuefisto! odpowiedz

ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @J1980: Może przypomnij jakie sukcesy przed Legią miał towarzysz Czerczesow? odpowiedz

M73 - 1 godzinę temu, *.prioritytelecom.net W jednym sezonie: jedyny bramkarz sprzedany, jedyny napastnik sprzedany, solidny pomocnik sprzedany. '

Efekt jest logiczny, tracimy byle jakie gole i nie strzelamy nic, chyba że się piłka odbije od poprzeczki w kawał wielkiego drewna jak w meczu z Lechem, to raz na kila meczy wpadnie... dawno takiej miernoty i zbieraniny nie widziałem w Legii.

W trenera nie ma co inwestować, jaki porządny trener przyjdzie do klubu, w którym wysprzedaje mu się pół składu w pół sezonu, ci zawodnicy są jacyś mizerni, jakby w Koronie czy Miedzi grali... słabi są, ale liga jest tak słaba że dociułają ten 1 punkt, cudów nie ma, za słaba jest cała ta liga. odpowiedz

J1980 - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @M73: No jasne że tak... Przynajmniej jeden mobilny napastnik z przynajmniej jedną dobrą nogą i głową, skrzydłowy co umie dosrodkowac w pełnym biegu bez zatrzymania i przekładnia 8 razy piłki, plus bramkarz. Jeżeli ten z Radomiaka to taki kosior to powinien natychmiast być w Legii. Koniecznie trzeba pomyśleć też o rozgrywajacym i stoperze. Lewczuk i Jedza są dobrzy na ligę, ale są po prostu starzy i na Europę nieprzydatni. Wiateska jest za elektryczny, każdy kontakt z przeciwnikiem to obcinka lub faul na kartkę... Straszne to... Ekstraklapa sie jeszcze obroni ale każde rozgrywki uefa wymagają wzmocnienia na połowie pozycji... Nie ma o czym marzyć... odpowiedz

Tagi - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ku ...a , już nie mogę go słuchać , czytać , a nawet na niego patrzeć ! odpowiedz

PC LEGIONOWO - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Po co ciśnięcie po Vuko? Było dobrze klaska liście, a jak pół drożyny w kontozji i przegrana to ciśnięcie. Co z was za Legionisci, chyba tacy z neta. Po porazkasz już odpuszczacie jeśli tak to dopingujcie lecha odpowiedz

Ech - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Szmata a nie trener.Pinokio nie potrafisz przeprosić kibiców.Szmata nie trener. odpowiedz

Marcin 79 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ech: jesteś zerem. odpowiedz

@ - 55 minut temu, *.master.pl @Marcin 79: ty drugim odpowiedz

Ginpasterz - 1 godzinę temu, *.plus.pl Trzeba trenerze to się zacząć pakować. Rok temu wszystko Pan przegrał oby teraz nie było tak samo. odpowiedz

Mike - 1 godzinę temu, *.orange.pl Grają na buka . Można mieć słabsze dni i grać gorzej ale statystycznie nie ma mowy żeby w tylu meczach zapomnieli jak gra się w piłkę . Teatr dla mas odpowiedz

J1980 - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Po 1. Przeproś za dzisiejszy występ... (właściwie to za występy w ostatnich 3 tygodniach) Ale dziś znów przegrałeś trofeum



Po 2. Stul ryj i przestań się na tych konferencjach kompromitowac... Wysyłaj rzeczniczke, większy pożytek.



Po 3. Wyżebraj 1 punkt od kogoś kto będzie na tyle głupszy żeby ci go oddać w ostatnich 3 meczach.



Po 4. Jak spełnisz 3 powyższe punkty.. Zrób wszystkim dobrze i wypier....j!!!!



PS. I jeżeli masz odrobinę honoru i jesteś Legionista nie weźmiesz nawet grosza z nowego kontraktu bo obciazysz tym fanów kupujących bilety i gadżety w sklepie.



PS2. Koledzy kibice i forumowicze... Nie piszcie o jakichś Waldkach kingach, Ojrzynskich czy innych gwiazdach ligi. Tylko trener z nazwiskiem, osiągnięciami w mocniejszych ligach, jajami jak Sz. P. Czerczesow może ogarnąć ten burdel. Wziąć za mordę ten syf, w 2 sezony zrobić jakąś paczkę ludzi którym piłka nie przeszkadza a gra będzie sprawiała frajdę i może, może, może dopiero wtedy wyściubimy nos na europejskie boiska... Jeżeli nadal Legia będzie szkółka dla uczniakow trenerskich, asystentów albo innych wynalazków to nic nie ugra choćby nie wiem ile ośrodków zbudowała a UEFA jeszcze 5 rozgrywek klubowych zrobiła to i tak ch.j będzie z tego.

Każdy statek potrzebuje sternika... A my od kilku lat nie mamy kurwa nawet majtka... odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.mm.pl @J1980:

Najlepszy komentarz dnia. Nic dodać nic ująć odpowiedz

Eld - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pisałem w poprzednim poście . Komu klops wpadnie ten wygra. Tak się stało.



Chodzi o kasę by najmniejszym nakładem się zakwalifikować . Pudel nie potrZebuje pucharu...,

odpowiedz

benq76 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl nawet jak wywalczycie w następnym ligowym 0 0 ito da mistrza to jest to słabiutkie....klub którego bramkarz jest muzykiem ; -) a tak naprawde to poprostu brak im jaj do walki....ale można im podniesć pensje po co 200tysi miesięcznie trzeba dorzucić z 90tyś to może zaczną walczyć.. odpowiedz

stary - 2 godziny temu, *.com.pl Panowie ale qwa tak jest jak na siłę chce się wsadzać młodych do I składu. Zabrakło kilku piłkarzy i dupa blada. Nie może być tak że połowa składu ma 18 lat. Wprowadzać młodych ale spokojnie proporcjonalnie. odpowiedz

kami(L)praga - 2 godziny temu, *.vectranet.pl po 2 kolejnych meczach zejdziesz na ziemie samo sie nie wygra spal ten kontrakt co podpisałeś moze to pomoze bo nadal nie widzisz ze nic nie gramy i trzeba coś zmienić !!!!!!!!!!! odpowiedz

Waldi - 2 godziny temu, *.inetia.pl Zacznę od końca. Punkt potrzebny zdobędą do mistrzostwa. Ale ta runda finałowa w chujowym stylu i bardzo słaba.To fakt i niech Vuko nie zaklina rzeczywistości. Duży niesmak zostanie. Dobrze, że Lech dwa mecze wcześniej zremisował, bo teraz dopiero zaczęła by się sraczka.

Następna sprawa, po cholerę, Mioduski - jak nic nie jest rozstrzygnięte, ani puchar ani liga przedłuża kontrakt z Vuko. Nie można było tego zrobić po wszystkich meczach.

A jeśli chodzi o mecz z Cracovią, to niestety spodziewałem się porażki. Zagrali bardzo słabo. Chociaż, te dwie pierwsze bramki Cracovii to jakieś z dupy, przypadkowe. Jesteśmy POD FORMĄ.

Niech ten sezon sie już skończy :-) odpowiedz

Hugon - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zobaczcie jak ten Gil sędziował za lekkie wejście LEGIONISTY dawał żółtko a za chamskie faule na Lucianosie nic za same faule na nim przynajmniej 1 powinien wylecieć.I zaraz wszyscy powiedzą że sędzia pozwolił grać ostro , tylko nikt nie powie że craksa mogła grać faul bo się czegoś boją.LEGIE można kopać bo nikt się za LEGIĄ nie wstawi. odpowiedz

Persz - 2 godziny temu, *.chello.pl @Hugon: dzis to Frankowski sędziował, Gil z Lechem odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Hugon: Przepraszam Gila moja pomyłka miałem na myśli nie podyktowany karny z łachem.A Frankowski to najgorszy sędzia poza Marciniakiem. odpowiedz

Michał 85 - 2 godziny temu, *.com.pl ŻYGAĆ MI SIE CHCE odpowiedz

Pawviu - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Cos nie dobtego musi sie dziac w szatni bo ciezko to inaczej wyylumaczyc w racjonalny sposob odpowiedz

Loczek OUT - 2 godziny temu, *.orange.pl A co na to WYBITNY prezes mioduski?.. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Czyli nie ma problemu.... odpowiedz

Roul1 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jaki trener taka gra. Brak pomysłu na rozegranie piłki dużo strat i niedokładności. Brak przygotowania zawodników do powrotu do sezonu odpowiedz

KibicL - 2 godziny temu, *.plus.pl Muzyk to może w Legii grać na kontrabasie a nie na bramce. Sytuacja wypisz wymaluj jak z Kulfonowiczem. Kasa Misiu kasa powtórzę za pewnym klasykiem. odpowiedz

L L L - 2 godziny temu, *.centertel.pl @

KibicL:

Albo do kotleta odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl W Sobotę mecz sezonu...ogarnijcie sie! odpowiedz

Wzmocnić będzie trzeba Mistrza konkretnie !!! - 2 godziny temu, *.com.pl Legia zdobędzie mistrzostwo , bo tego już nie da się spartolić . Legia Mistrzem Polski 2020 , ale na nowy sezon Legia powinna mieć napastnika na miarę Mistrza , którego jej dziś brakuje . Ponadto do wzięcia jest Kapustka . I skrzydło trzeba koniecznie wzmocnić , środek obrony i kogoś sensownego do rozegrania kogoś takiego kim był w Legii Ofoe , który ośmieszał naszą słabą ligę . odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl 3:0 wpierdol??? I to nie boli trenera? Kawał z niego masochisty. odpowiedz

Kasztan - 2 godziny temu, *.47.87 Nawet jak zdobędziecie mistrza to i tak wcale nie będzie to smakować

Ekstraklasa to syf i dno

W Europie nic nie znaczymy i nie ma tam czego szukać

Zobaczycie że wszystkie nasze drużyny odpadną odpowiedz

Sasza - 2 godziny temu, *.chello.pl Vuko, pstryknij palcami i samo się zrobi, samo zacznie się wygrywać.

odpowiedz

Vuko - 2 godziny temu, *.plus.pl Ch... CI Na imie!! Voko Ch... Ci na imie odpowiedz

Obi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jestem kibicem Legii od 20 lat ale takiej biedy w bramce jak mamy teraz to jeszcze nie widziałem Muzyk pakuj mandzur i wyjazd do grudziądza nic chłop nie pomoże co światło to bramka brak słów wyjazd paziu odpowiedz

Daniel - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Co ty pierdolisz czlowieku odpowiedz

Gib - 2 godziny temu, *.chello.pl Odnoszę wrażenie, że wszyscy się pogubili. Vuko obudź się! odpowiedz

vuko = pinokio - 1 godzinę temu, *.master.pl @Gib: najlepiej to wyp..j !! odpowiedz

zapaLony kibic - 2 godziny temu, *.chello.pl biegać,walczyć,zapierdalać. LEGIA MISTRZ odpowiedz

Vuko won - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czasy zatrudnić trenera a nie nauczyciela WFu... odpowiedz

Yo - 2 godziny temu, *.swisscom.ch Ten mecz pokazuje ze jesli chcemy myslec o pucharach należy wzmocnić drużynę. Wypada kilku grajków i momentalnie drużyna przestaje istnieć. W Warszawie idziemy po mistrza odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.chello.pl Ty debilu! odpowiedz

Vlad - 2 godziny temu, *.chello.pl Pakuj mandżur odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.