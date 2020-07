Probierz: Na razie nic nie zrobiliśmy

Michał Probierz (trener Cracovii): W finale się jest, ale finały się wygrywa. Niemniej jednak jeszcze nic nie zrobiliśmy. Teraz mamy kilka dni na regenerację i musimy myśleć o tym, co zrobić w sobotę w Warszawie. Czeka nas trudny weekend, bo chcemy walczyć o miejsce medalowe. Na razie nie czas dziś na świętowanie. Świętować będzie można, ale w Lublinie. Szkoda, że nie na stadionie Narodowym, ale tam również jest piękny stadion. Dzisiaj mieliśmy trochę problemów. Dwóch, trzech zawodników borykało się z problemami. Walczyli sami z sobą i dali radę. Chwała im za to. Dodatkowo kibice nas wspierali od 1. do 90. minuty. Przez ten czas były trudne momenty, ale kibice nas ponieśli. Ważną rolę odegrali dziś także zmiennicy. Dobrze zagraliśmy w defensywie jako cały zespół. Umiejętnie wychodziliśmy z kontrą, ale z drugiej strony było też sporo strat. To tylko sygnał, że mamy sporo pracy przed sobą.

Doman70 - 1 godzinę temu, *.250.80 Należy być obiektywnym.Nic nie mam do Vuko jak pół składu kontuzje.Probierz to też dobra ciota niby taki dyplomata.Skończy jak pudle ale z kartonów jak go Filipiak wywali.

Do wszystkich żałosnych cebul. KIBICEM SIĘ JEST A NIE BYWA. LEGIA WARSZAWA MISTRZ 2020.!!!!!! odpowiedz

Olo - 58 minut temu, *.chello.pl @Doman70: A umiesz to napisać w języku polskim, bo nic nie rozumiem? odpowiedz

kami(L)praga - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Vuko by skomentował ze druzyna była super i widać jakośc tylko ze samo zachwyt juz minoł i czas zapier.... bo jest szansa na mistrza i gre w pucharach ale zjeb.... moze to tylko Vuko masakra przez rok sie ślizgać dostac kontrakt i zawalić wszystko mimo 6 dobrych meczy na 40 jakie widzialem w tym sezonie nie podoba mi sie gra Legi strzały z dystansu 0 cała gra opiera sie na małych nóżkach Lucinasa Martinsa GwILI Karbo Antolicia i na tym ze sa faulowani granie do tyłu i atak pozycyjny potem patrze na statystyki a Legia muj kochany klub z najwiekszym budżetem oddaje 1 celny strzal w 70 minucie masakra w statystykach zawsze wygladamy dobrze 29 strzalow 7 celnych z gornikiem chyba 0-2 co to za strzaly chyba rozpaczy Legia nie gra pieknej piłki tylko gra indywidualnościami które robia różnice i to sie nie zmieni do póki ktos nie wprowadzi systemu w jaki mamy grac od szkółki po 1 drużyne tak jak gra ajax borusia 1 zawodnik wypada 2 ze szkółki wchodzi i wie co ma grać odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Przykre to, ale on ma rację - w ostatnich czasach ograć Legię to żadne osiągnięcie... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Sputnik 44: Nie zgodzę się Kolego. Wygrać z Legią stylem "laga do przodu" to jest mega osiągnięcie. Bo bramki na 0:1 i 0:2 strzeliliśmy sobie sami. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Wolfik: niestety, ale co racja, to racja. Jest jakiś kryzys i do tego te kontuzje. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl W sumie racja. Ograłes pierdołę roku i zgraję nieudaczników... odpowiedz

J1980 - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Nic??? Misiu nie swiruj... Ograles Legie 3-0 w półfinale PP... Będziesz o tym wnukom przy niedzielnym rosole opowiadał przez sto lat... odpowiedz

P(L)EBAN - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @J1980: stul pysk. Zazdrośniku nieudaczniku przyjdź na stadion i dopinguj drużynę bo jak złe idzie stajesz się pii zzz ddd aą a nie kibicem. Jestem nikim po tym komentarzu bo na dobre i na złe to dla ciebie pojęcie którego nigdy nie zrozumiesz. Tfu na was niedojdy odpowiedz

Kasztan - 2 godziny temu, *.47.87 @P(L)EBAN:

Niepotrzebnie się umowie z

Nie czujesz że piłkarzyki plują nam w twarz?

Sądzisz że nagle zaczną grać lepiej

Coś siadło i to strasznie

Będziemy coś tak czuję do końca drżeć o mistrzostwo odpowiedz

J1980 - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @P(L)EBAN: nikim to ty jesteś kmiocie... W komentarzu nikogo nie obraziłem, a już napewno żadnego kibica, stwierdziłem fakt i mam zbyt szczęśliwa życie żeby być zazdrosnikiem po przegranym meczu piłki nożnej... Wracaj obierać cebulę odpowiedz

