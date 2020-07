Koniec marzeń o pucharze...

Sędziowie

Główny: Bartosz Frankowski

Asystent: Marcin Boniek

Asystent: Jakub Winkler

Techniczny: Piotr Lasyk



Piotr - 26 minut temu, *.centertel.pl Papierowy tygrysek. W pucharach europejskich już każdy czeka żeby na Legię trafić i zagrać w drugiej rundzie. odpowiedz

Niemanja pucharic z dymano pogrzebia - 26 minut temu, *.orange.pl W chuj tych trofeow Vuko nam na wygrywal to mozemy sobie odpuscic - a nie poczekaj... {O_O} odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To jest k... skandal. Mistrza tez nie bedzie. Nie ugraja tego punktu. To sa parodysci a nie pilkarze. Vukovic out!!!! Wez tych parodystow ze soba. odpowiedz

Pit - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jeszcze towarzyski z Arką....i wpierdol komplet:).....Wstyd nad wsytdy..... odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wiedziałem, że będzie trudna przeprawa w Krakowie, ale takiego łomotu się nie spodziewałem. Z amiką juz zagraliśmy słabo, ale dzisiaj to był dramat. Nie będę wskazywał winnych, bo cały zespół zagrał fatalnie. Zaczynam się bać o mistrza... odpowiedz

Micha(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Spółdzielnia:)



p.s. wstyd Legia...wstyd:( odpowiedz

dąbrowski lubartów - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl powinny wyjsc wywody ludzie komentować to forum na temat lekcji od cracovii: j a k_w y g r a ć/p r z e j ś ć_ś r e d n i a k a_k l a s o w e g o_w IV r. el CHAMPINONS LEAGUE odpowiedz

Maciek - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Dramat...ch...gramy w mistrzowskiej. Już dawno powinniśmy być mistrzem. W lidze to pewnie nawet jak wszystko byśmy przegrali i tak mistrzostwo, ale puchary slabo to widze. Wypadl Kante i Veso i nic odpowiedz

Robert Mokotów - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie lubię za bardzo wypisywać swoich spostrzeżeń ale jedno co mnie boli to brak takiej sportowej złości nożownicy nas rąbią po kościach a my nic dopiero w 90 minucie polecieli sobie wyjaśniać trzeba było zasadzić kopa na początku jednemu i drugiemu i nie byłoby machania rękami oni się z nami nie patyczkowali tak im kazał Probierz i tak grali.a na dodatek ta menda Frankowski i Marciniak na varze założyli spółdzielnie na Legię.Nie mogę na tego Frankowskiego patrzeć najgorsza menda jaka jest wśród Polskich sędziów.Na koniec zacytuję klasyka śp Janusza Wójcika: panowie kiełbasy do góry i golimy frajerów ,bo jak przegracie mistrzostwo my wam tego nie wybaczymy. Bo boju.Legia Mistrz!!!!! odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dzieki za koronawirusa , nie będę musiał na to patrzeć. odpowiedz

Filet NF - 1 godzinę temu, *.chello.pl Witam wszystkich. To jest moment kiedy sie tu udzielam, bo widze co sie dzieje i chce wyrazić swoje zdanie. Pewnie inni ze mną pojadą, ale cóż, ich prawo. Potrzebujemy WIELU NOWYCH ZAWODNIKÓW. 1. Bramkarz – Muzyk na wypożyczenie do 1. Iigi, niech się ogrywa. Hładun lub Stipica jako jedynka, ewentualnie - czy w Europie nie ma bramkarza w wieku 26-30 lat za niewielkie pieniądze/darmo ktòry da odpowiednią jakość? Nie wierzę, że takiego nie ma. Cierzniak do walki w lidze jeśli w lidze to powinno starczyć. 2. Stolarski jest za słaby na Legię, tym bardziej na eliminacje europejskich pucharów, więc ktoś za niego. 3. Dalej, ze 2 napastników, bo Sanogo i Kante często kontuzje, są "szklani". 4. Karbo odejdzie, więc ktoś za niego na pewno i trochę "ojro" z tego powinno być. To tylko tak na już bo w sierpniu to już w 2r góra 3r pucharów i będzie bez nas. 1r to jeszcze jakoś przejdą, ale potem? Przypominam że tylko jeden mecz w pierwszych 3 rundach el. LM. Bo do mistrza to się doślizgną, ale co dalej? Słabo to widzę, ale chciałbym się mylić. odpowiedz

kkk - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Filet NF: nikt ci tu nie pojedzie no chyba że ten idiota na "W" który jest cymbałem ale jego to olej,szkoda nerwów na debila :) odpowiedz

Jimmy L - 1 godzinę temu, *.d1-online.com Wielkie oburzenie jak Kante kopnął koszulkę Legi ale opluć młodego i niedoswiadczonego zawodnika z eLka na piersi ( Muzyk) to już można, ile takich szambelanow jest w Warszawie i na stadionie ile takich kibiców sukcesu zagląda na stadion przy Ł 3 jak Legia wygrywa a jak nie to mnie nie ma bo po co? . Powiem krótko z szacunkiem do Legi Warszawa, szpoenfedziarze odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie rozumiem czemu przedłużono umowę z Vukoviciem. Umowę powinno się przedłużyć w nagrodę za jakieś osiągnięcie, a on jak dotąd NIC z Legią nie osiągnął. Rok temu przegrał niemal pewne mistrzostwo. W tym roku mistrzostwo na pierwszy rzut oka wydaje się przesądzone, ale ja szczerze mówiąc zaczynam się niepokoić, czy w ogóle uda się zdobyć te 3 potrzebne punkty. Gdyby ten człowiek stracił kolejny raz niemal pewny tytuł mistrzowski, powinien zniknąć z Legii na zawsze... odpowiedz

Obi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak można całe życie grać w piłkę trenować dwa razy dziennie brać za to zajebiste hajsy wejść na boisko w 80 min i dać się wyprzedzić od chlopa który jest na placu od 1 minuty ja k... Nie czaje odpowiedz

Ten mecz należy powtórzyć! - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zawodnicy Cracovii, trener i sędzia nie zostali poinformowani, że my idziemy po swoje. Że ten finał się nam po prostu należał... odpowiedz

kkk - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Ten mecz należy powtórzyć!: i że mamy dna Legii odpowiedz

kkk - 2 godziny temu, *.vectranet.pl i co z pastuchami z krakowa w plecy tak jak mówiłem,nie ukrywam że wkur.wienie moje jest teraz na maksymalnym poziomie,największy błąd to było przedłużenie umowy z Vuko przed końcem sezonu,ale miodek to cymbał jest i w ogóle sie na błędach nie uczy ,naszym Klubem zarządza debil i nie bójmy sie tego słowa użyć,ja pier.ole jak mozna było z ta zbieranina pajacy przegrać,to się w pale nie mieści ,gdzie jest k.rwa napastnik ??? odpowiedz

Na ławce - 1 godzinę temu, *.252.39 @kkk: rezerowej odpowiedz

News⚽️Legia - 2 godziny temu, *.252.39 W ligowym meczu u siebie tylko nowi młodzi z ławki a jeśli znowu skład przegranych to lepiej niech Vuko Odejdzie bez wzglédu czy Mistrza sie uda zdobyč ...przypadkiem odpowiedz

kkk - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @News⚽️Legia: nie odejdzie bo podpisał umowe niedawno,bedziemy sie jeszcze z nim użerać do pucharów i do odpadnięcia z jakąś macedonią czy innymi wyspami owczymi,wtedy cymbał miodek sie dopiero obudzi ,ku.wa amatorka pełną gębą odpowiedz

News⚽️Legia - 1 godzinę temu, *.252.39 @kkk: ciekawe czy w tym nowym kontrakcie jest klauzula że jeśli odpanie z pucharu kontrakt traci moc a kiedy uda sie mu spréżyć drużyne i wygrać lige kontrakt nabiera spowrotem mocy,i tak powinno być ale nie jest,dai mu ..bo zasłużył? za co?! odpowiedz

RobL - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czytam wpisy tak dla poprawienia humoru chyba wszyscy naj***ni bracia to tylko piłka !! Pozdro odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.02.net @RobL: No raczej bracie, parafrazując słynnego Franca, bo nasza piłka na trzeźwo jest nie do przyjęcia :p odpowiedz

Wiatrak - 2 godziny temu, *.myvzw.com 242 komentarze 10 kibicow ...

Cos tu chyba sie konkretnie zacielo ...

Z taka gra to i 10 wydaje sie duzo ... odpowiedz

LPO - 2 godziny temu, *.neter.pl Najbliższe trzy mecze w plecy!

Kończymy na 3 miejscu... niestety! odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.02.net @LPO: No jak Lach przegra to nie wiem czy skończy na 3 miejscu!!! Neter.pl? Spadaj do pyrlandii!!! odpowiedz

kamyk - 2 godziny temu, *.interarena.pl nie pisałem komentarza od pół roku wierząc w ideę wielkiej LEGII Vuko ( po prostu nie ufam temu Serbowi) , ale dziś nie wytrzymałem i powiem krótko WSTYD mi za taką Legię co ściąga i płaci starym grajkom niewyobrażalną kasę ( MLADENOWIĆ 150 tysi miesięcznie inni niewiele mniejn) , pozbywa się młodych utalentowanych a ta zaciężna gwardia i zbieranina antygrajków ma jeden cel - dochłapać się jak najwięcej minimalnym nakładem sił , bo po co gryżć trawę kasa i tak się należy.

Jak była mowa o obniżeniu pensji wszyscy dobrowolnie mówili NIE - dostali w końcu mniej to dziś dają mniej z Siebie a w sercu to Legię w d... mają...

Mistrz nawet jak będzie to radość z tego żadna , popisali się na całą Polskę już dziś , oby to było po raz ostatni bo smierdzi to g....m ..... odpowiedz

Obi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Muzyk Vuko won, starczy żartów blazny odpowiedz

RobL - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mecz ze Śląskiem rozpoczął serial tragedii.Po meczu z arką napisałem że Vuko stworzyłeś potwora teraz nie wiadomo czemu jesteśmy myszkami !!!Najgorsze dla mnie jest to że jak się cieszyć z mistrzostwa z taką grą.Humor poprawi mi tylko zwycięstwo w wyborach PAD!ps.wygrana 30 komentarzy , porażka 250 odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net @RobL: niby tak, ale większość z tych komentarzy się powtarza, nie wiem czy mój internet szwankuje czy strona nie wyrabia;) odpowiedz

Wyklęty - 2 godziny temu, *.net.pl @RobL: Nie wyjeżdżaj tu z polityką. Prawdziwa prawica to Konfederacja. PAD i PiS to komuchy. Komunistyczny prokurator z jego nadania jest w Trybunale Konstytucyjnym. Tylko Legia... odpowiedz

ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Wyklęty: już niedługo na paradach rowności będziesz śmigał z konfederacją odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Muzyk nam meczu nie wygrał, ale też nie przez niego przegraliśmy więc zejdźcie z chłopaka.... błędy Karbownika, który łamie linię spalonego... błąd Stolarskiego, który ma kolejny mecz słaby... to jest porażka całej drużyny a nie błędy jednego, biednego, młodego bramkarza który dostał 3 za kołnierz... najłatwiej jest winić bramkarza... odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.virginm.net ja już o tym pisalem że jak piłkarz dostaje do podświadomosci sygnał że może za...c mecz , bo trener wytłumaczy, a my w następnym zdobędziemy tytul, to tak to się właśnie kończy. Bo za takie mecze jak ostatnio zgrali w lidze, to taki stsiek czerczesow wpadlby do szatni, ustrawił ich do pionu i dzis by buty palili na tej krakowskiej trawie. odpowiedz

jezus - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nadzieja w tym, ze przegraja i mistrza - jest na to wielka szansa, a wtedy daj boze vuko won odpowiedz

Ja! - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ufff... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W 2018 r. - mimo koszmarnie słabej gry - był dublet i chyba wszyscy w klubie uznali, że jest świetnie, co później w Europie i w kolejnym sezonie rozgrywek krajowych skończyło się tragedią. Teraz do wszystkich na pewno dotrze, że Legia jest "silna" tylko i wyłącznie słabością LZS-ów i że aby prawdziwie panować, potrzeba konkretnych, przemyślanych wzmocnień. MP wystarczy całkowicie dla tej drużynki. Więcej jej się nie należy. Kryzys jest więc permanentny, a wyczekiwany marsz w górę co chwila zakłócany. odpowiedz

Common - 2 godziny temu, *.02.net Jak tak dalej pójdzie z tą grą to liście spadną w lipcu... odpowiedz

spóldzielnia falowanie dał nam przykład bonaparte - 2 godziny temu, *.vectranet.pl i co zrobisz i co kaska:)))))))))) odpowiedz

Oczywiście - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @spóldzielnia falowanie dał nam przykład bonaparte: układy ukladziki odpowiedz

loko - 2 godziny temu, *.vectranet.pl lansowanie slisza i myzuka może się nie oplacic odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A Ja tak sobie myślę Czesi,Słowacy,Bułgarzy potrafią.Tam zawsze znajdzie się inwestor,właściciel,który będzie potrafił zaprezentować swój klub na arenie europejskiej.W Polsce zajdzie się oczywiście prezes idiota,który w swej przenikliwości i genialności z zespołu średniej półki europejskiej(aspirującego wyżej) doprowadzi do dna,a potem będzie(w ciągu 10 lat) go odbudowywał.

Obym się mylił,ale coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu,jeśli to towarzystwo będzie rządziło Legią to niestety nic z tego nie będzie. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @speed: Ale innego towarzystwa nie ma i nie łudź się, że będzie. odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wolfik: Ja już dawno przestałem się łudzić.Chodzi o to,że Mioduski nie chce nikogo dopuścić do rządzenia klubem i nikomu go nie sprzeda.Chce sam się lansować nie mając oczywiście pojęcia o futbolu.Zresztą kto przy zdrowych zmysłach wyłoży kasę na totalną katastrofę przygotowaną przez pseudoprezesa. odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.com.pl Pamiętam jak Vuko załamał ręce po kontuzji Vesovicia. Niestety ten wymowny gest był zapowiedzią katastrofy. Kto by pomyślał, że posypiemy się jak domek z kart. Dramat. odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.chello.pl Zera. Piłkarskie niedojdy! odpowiedz

kokxik - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Szanowny Panie Stolarski. Bardzo proszę mi powiedzieć, za co otrzymuje Pan swoje wynagrodzenie? Piłka nożna to gra, w której czasami wypadałoby szybciej podbiec. Tym bardziej jak się gra kilka minut. Takiego kabaretu, jaki odstawił Pan w końcówce meczu z cracovią - nie widziałęm: świeży gracz wchodzi na boisko i zostaje po prostu zmasakrowany biegowo.

To jest tak przykre, że aż nie wiem co mogę jeszcze napisać. odpowiedz

Pawe(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Teraz miejmy nadzieję że był to typowy handel, puchar za mistrzostwo. W innym wypadku będzie to największy blamaż od wieeeelu lat. Rzotrwonic przewagę 11 punktów. odpowiedz

Roman - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Pawe(L): Pierwsze co pomyślałem... czyli mamy mistrza :/ i nie zmienia się nic... odpowiedz

Pique-nique - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Roman: co wy p(...)licie.Legia gra kanał, ale opcji żeby Lech wygral wszystko aLegia w trzech meczach nie zdobyla ani punktu nie ma. Ten mistrz bedzie. Nie w stylu, w jakim bysmy chcieli, ale bedzie. Oddali byscie puchar w zamian za obietnice czegos, co jest i tak Wasze? odpowiedz

lph - 1 godzinę temu, *.wtvk.pl @Pawe(L): I niby czemu Legia miałaby iść na taki układ skoro mistrza jest już prawie pewna? To żaden układ, Legia po prostu tak obecnie gra. odpowiedz

Mike - 2 godziny temu, *.orange.pl Można mieć słabsze dni i grać gorzej ale statystycznie nie ma mowy żeby w tylu meczach zapomnieli jak gra się w piłkę . Teatr dla mas odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wydawało się że trener wyciągnął wnioski z błędów jego poprzedników a tu skucha, nie ma Vesovicia i Kante i nie ma drużyny, forma była i się zbyła. Cóż z tego że chłopaki chcieli jak niestety nie mieli argumentów, pomysłu i umiejętności a ten dzisiejszy chaos nic nie mógł dobrego przynieść. Jak nie idzie z gry to może chociaż stałe fragmenty no ale tam obecnie nie ma człowieka który umie dograć dobrą piłkę na głowę któregoś z wysokich grajków. Gwilia kolejny mecz jako 12 zawodnik przeciwnika. odpowiedz

Rzymski Legionista - 2 godziny temu, *.chello.pl Dno odpowiedz

bzura7 - 2 godziny temu, *.pirx.pl W tym momencie ,po takim spotkaniu, powinna być zmiana na nowego trenera (tylko: Leszek .O) są jeszcze trzy spotkania do rozegrania i tylko L.O. może jeszcze odmienić tą drużynę bo w vuko już nie wierzę i naprawdę mistrzostwo może nam przejść koło nosa dziękuję i pozdrawiam odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.com.pl Dokładnie miesiąc temu zagrali koncert z Arką, a w następnej kolejce przegrali z Górnikiem i od tej chwili wszystko się zjebało. Nie rozumiem tego. A grał praktycznie taki sam skład... odpowiedz

Rysio - 8 minut temu, *.amazonaws.com @Rado: koncert z Arką? No błagam...na którym miejscu wtedy była Arka? odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mam wrazenie ze cos nie dobrrgo dzieje sie wszatni co przeklada sie na boisko :( odpowiedz

Sx - 2 godziny temu, *.mm.pl Co za złamasy! Za grosz ambicji, aby tylko kasa im się zgadzała... odpowiedz

Duerte - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Obawiam się, że nie będziemy mistrzem. Z tak żenującą grą nie zdobędziemy punktu z nikim. odpowiedz

eLka - 2 godziny temu, *.mm.pl Mi się wydawało, że jak się jest Legią Warszawa i dojeżdża do półfinału, to reszta jest już formalnością (bo inaczej po wuj jeździć po tych wiochach wcześniej), no ale nie wziąłem poprawki, że w bramce ręcznik. odpowiedz

KIBIC NA ZAWSZE NIE OD ŚWIĘTA I WYNIKU - 2 godziny temu, *.chello.pl Ch.j z wynikami, HEJ LEGIO JESTEŚMY Z WAMI!

Janusze sukcesu wyjazd z Ł3! odpowiedz

Behsjdhd - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @KIBIC NA ZAWSZE NIE OD ŚWIĘTA I WYNIKU: to może spadnijmy do 4 ligi to zobaczymy ilu przyjdzie wtedy prawdziwych kibiców odpowiedz

ToJeAmelinium - 2 godziny temu, *.plus.pl @KIBIC NA ZAWSZE NIE OD ŚWIĘTA I WYNIKU: Czyli dla ciebie prawdziwy kibic to ktoś kto ma w dupie dobro klubu któremu kibicuje. odpowiedz

Karol - 2 godziny temu, *.chello.pl @KIBIC NA ZAWSZE NIE OD ŚWIĘTA I WYNIKU:

Jeżeli tolerujesz grę bez ambicji, a taką prezentują w ostatnich meczach to tylko pogratulować, przegrywać po walce, to ok "Ch.j z wynikami...." jednakże po tym co pokazują to raczej "Legia grać k... mać". To nie był mecz wpadka, to żenujący obraz jaki jest od blisko 3 tygodni. Legia staje się pośmiewiskiem pod koniec tego sezonu. odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.net.pl Szkoda słów..... Dziady i partacze. Wstyd! Powinni wracać piechotą z Krakowa..... odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.master.pl Jeśli mecz z Lechem można było nazwać wypadkiem,bo gra w drugiej połowie Legii była całkiem przyzwoita ,tak dzisiejsze spotkanie w Krakowie należy nazwać KATASTROFĄ! Legia w zasadzie nie istniała,nie zagroziła poza sytuacją Luquinhasa sam na sam (koncertowo zmarnowaną przez Brazylijczyka) bramce Cracovii ani razu.Brak jakiegokolwiek pomysłu na rozegranie akcji,brak koncepcji.Zęby bolały od ogladania poczynań "wojskowych". W zespole nie wyróżnił się kompletnie nikt.Nikomu po meczu nie mozna przyznać choćby najmniejszego plusika.To była tragedia.Legia została dzisiaj upokorzona przez "Pasy" i sprawa tytułu MP po takim meczu przestaje już być oczywista,choć wydawało się że w zasadzie nic już nie jest w stanie zagrozić Legii. Tymczasem po rozsypce zespołu,pozostał zlepek piłkarzy,którzy stracili jakąkolwiek koncepcję gry. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Sebo(L): Koncepcja gry została zmieniona przez Vukovica od meczu w Białymstoku. Dlaczego? Nie wiem. Do tego wypadli Vesović (wcześniej) i Antolić (teraz) i nasza pomoc przestała grać. Martins gra coraz gorzej i jest zajęty głownie rozmowami ze wszystkimi wokoło, Ślisz nie umie się odnaleźć w nowym towarzystwie (a to już sprawa trenera). Do tego niezrozumiałe zmiany Vukovicia który nagle zapałał chęcią wprowadzania do gry Pawła Stolarskiego, który jej zwyczajnie nie czuje, bo nie gra od roku. odpowiedz

KraJan - 2 godziny temu, *.inetia.pl Ta drużyna nie ma defensywy.

Pierwsza bramka Karbownik łamie linię spalonego a stoperzy nie są w stanie wybić piłki która jak balon lata w polu karnym. KOSZMAR.

Druga bramka strzał z ostrego kąta spoza pola karnego przechodzi przez stoperów!!! Muzyk broni ale piłka trafia Helika którego Karbownik pilnuje od tyłu?!

To jest obrona?! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.247.160 @KraJan: Właśnie! A 3 bramka na konto Stolarskiego. A większość przywaliła się do Muzyka. odpowiedz

Całaprawda - 2 godziny temu, *.chello.pl Legia przegrała bo grała fatalnie, mam wrażenie że kompletnie nie zdawali sobie sprawy z rangi meczu i za to odpowiedzialny jest Vuko. Natomiast druga sprawa to sędziowanie Frankowskiego. Pamiętam jak przekręcił Górnika Łęczna z Wisłą Kraków, Górnik wtedy spadł z ekstraklasy. Lewy sędzia do zadań specjalnych. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl @Całaprawda: Frankowski oszczędził dziś srakowii wiele kartek. Fiolic (druga żółta!), Amersfoot, Jablonsky, Hanca, Lopes. Niezły cyrk. odpowiedz

Kamuflaż - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Boże umiłowany, jak to dobrze że mnie wyleczyłeś z tego szamba i otworzyłeś mi oczy na ten cyrk. Całe szczęście że już mi to lata koło uja i nie sponsoruje tego badziewia, nie da się tego oglądać. Jeśli tak gra przyszły mistrz Polski to ja mam prośbę do panów w rządzie i PZPN: zaorać boiska, posadzić cokolwiek, a pieniądze przeznaczyć na szkoły, przedszkola, bezdomnych, dzieci z domów dziecka, jest wiele możliwości.



odpowiedz

Kwad70 - 2 godziny temu, *.oktv.se @Kamuflaż: 100% racja odpowiedz

W dup.ie macie kibiców - 2 godziny temu, *.194.12 A nasz wspaniały prezes,nie czekając na koniec sezonu i rozstrzygnięcia jeszcze z Vuko-wuefistą kontrakt przedłuża.

Kibic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Vuko masz jaja przeproś NaS kibiców za ten przykry teatr.Jak tego nie zrobisz to nie zasłużysz na NaSz szacunek.To nie był wypadek przy pracy to był blamaż!!!!! Przeproś puki nie jest za późno. odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.virginm.net Jak Vukovi,c zaczyna klamac to legia przestaje grać. 'kulenović to dobry piłkarza", "ja widze szatnię wiem najlepiej kto jest dobry, kto jest prawdziwym legionistą", "Kante jest prawdziwym Legionistą", "Nie musza odbudowywać drużyny" - pisałem ostatni co jest jak się daje usprawiedliwenie pilkarzom za wszystko. A tak osobiscie to chciałbym zapytać vukovicia, czy potrafii cos doprowadzić do konca, bo ile dobrze pamietam,, to kiedy tylko dostawał drużynę na dokonczenie sezonu, to przegrywal mistrzostwo. rok temu nie doprowadził mistrzostwa do konca. nie doprowadził do konca eliminacji do LE, teraz PP i czy da radę zdobyć mistrzostwo? odpowiedz

lechu47 - 2 godziny temu, *.orange.pl @Kibic: Co Ty chrzanisz? Abstrachując od tego, czy jest dobrym, czy słabym trenerem, Vuko przez ostatnie lata już wystarczająco udowodnił, ze należy mu się szacunek calej legijnej społeczności! Podejrzewam, ze zrobił dużo wiecej dla Legii niz Ty... odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.master.pl @lechu47: vuko = Pinokio odpowiedz

XXX - 2 godziny temu, *.182.46 Wpierdol, aż miło... odpowiedz

Obsranic Gacic - 2 godziny temu, *.orange.pl Fatalne transfery zima + kontuzje + Vukovic = katastrofa. Cala nadzieja w dziadach typu Lech i Piast ze cos potraca, bo sami gramy na poziomie LKSu wiec jak oni wygraja wszystko do konca tak my wszystko przegramy i kompromitacja 21 wieku stanie sie faktem - ODPUKAC. odpowiedz

Kris - 2 godziny temu, *.vectranet.pl rozbici totalnie co z drużyną ? odpowiedz

L Kibic L - 2 godziny temu, *.chello.pl Muzyk zrobi jeszcze karierę ale Narzekacze jeszcze zatęsknią za Majeckim odpowiedz

Martinez - 2 godziny temu, *.105.93 Gra się kompletnie posypała.

Braki kadrowe wychodzą. Dzisiejsza ławka rezerwowych to poziom niezbyt wysokich lotów. Na dodatek Wszołek wszedł i widać, że kompletnie bez ognia, nie poznawałem człowieka, Stolarski wszedł i pomógł strzelić a 3-0 (to albo kryminał, albo kabaret! To co gra ten facet to skandal!) i Rosołek wszedł i kopał się w czoło, jeżeli akurat nie leżał na ziemi.

Ostatnie mecze pokazują, że nie ma głębi składu i na dodatek ci co grają są ewidentnie pod formą.

3 mecze do końca, może być tak, że więcej punktów już nie ugramy... Nie wiem co się dzieje z tą drużyną, ale jest BARDZO ŹLE. odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Powtorka w lidze i 1pkt. sie oddala ! To samo by bylo gdyby nie pojechali to by mieli wiecej czsu na przygotowanie sie do meczu w lidze i nie byliby zmeczeni !!! odpowiedz

Max - 2 godziny temu, *.70.202 Na szczęście liga jest już praktycznie wygrana, musiałoby dojść do katastrofy, ale biorąc pod uwagę aktualną formę można było założyć, że grając z tak zdeterminowanym rywalem, porazka i koniec marzeń o pucharze jest czymś jak najbardziej realnym, jednak martwi trochę, że nie mieliśmy wiele do powiedzenia i poza dosyć wysoką i wstydliwą porażką nie udało się z przodu zrobić niczego wartego zapamiętania. odpowiedz

West - 2 godziny temu, *.plus.pl Witam wszystkich serdecznie.

Jestem kibicem Legii ze Świnoujścia już od paru dobrych lat i też specjalnie przyjeżdżałem 600 km na niektóre mecze do Wawy, jestem dumny że jestem kibicem tej drużyny ale to co wyprawiają w tym roku i tamtym to już się nie chce tego oglądać,przechodzi ludzkie pojęcie. Proszę Was bracia z Wawy przejdźcie się do tej szatni naszej i potrzasnijcie ich trochę bo zaraz będzie znowu za późno

odpowiedz

Anin(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl ???????????????????????????????? ????????????????????:

1 ???????????????????????????? 2 ???????????????????????? ???????? ????ł???????????????? ???????????????? ???? 3 ????????????????ż???????? ???? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????... ???????? ???????????????????????????????? ???????? ????????????ż???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ????????????ę ????????????ą????????ąć ????????????????????... ???????????? ???????????????? ???????? ???? ???????????????? ???????????????? ???????????? ????????????... odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Niedojda. Jak mozna zdobyc 2 punkty na 12 w ostatnich 4 meczach? Trenerek znowu obsrany jak przychodza decydujace mecze. Sobolewski kiedys nim rzucal jak szmacianą lalką. Zasial w nim strach i Vukovic wszystkiego sie boi. odpowiedz

KraJan - 2 godziny temu, *.inetia.pl To już jest koniec. Niestety z taką defensywą zdobycie punktu w 3 meczach to będzie cud. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Gramy bez bramkarza ślepy i kulawy jak kopnie w bramkę to wpadnie reszta gra jak szmaty,i przez tą szmatowatość trzeba zapomnieć o tytule,mistrzostwa też nie będzie zobaczycie ,bez bramkarza i z tą szmatowatością na boisku przegramy wszystko do końca ! koniec marzeń mam tylko nadzieję że "trener" będzie miał tyle przyzwoitości by podać się do dymisji!!! odpowiedz

Miszczunio - 2 godziny temu, *.plus.pl Ja rozumiem że ch...j grali jak wszystkie ostatnie spotkania i Vuko to żaden zbawiciel ale tylko Frankowski i ten co mu płacił wie jak te pasiaste pe....ły skończyły mecz w komplecie odpowiedz

Miszczunio - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Koski: ja nie twierdzę że to wina sedziego.

Ch...j grali i dalej chu...j będą grać. Tak samo w pucharach chu..j nagrają.

Statystyka 24 faule Cracovi ja już po pierwszej połowie na miejscu Luquinhasa bym któremuś wyje..... Z laczka.

Chłop ma nerwy odpowiedz

wawa3 - 2 godziny temu, *.net.pl Legia niestety, ale dziady. Coś czuje że będzie podobna kompromitacja w pucharach jak z potężnym D U D E L A N G E !!! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Jesteśmy w mocnym kryzysie. Kontuzje, kartki, wszystko rozumiem. Ale uważam też, że zwyczajnie...Vuković sie pogubił. Nie wiedziec czemu od meczu z Jagą zaczęlismy czekać na to, co zrobi rywal. Jadze niewiele się chciało więc osiągnęlisny remis, ale z Piastem, Lechem czy dziś z Cracovią już musieliśmy odrobiać straty.

NIe rozumiem tego, co robi nasz trener. Epitafium to zmiana lewego obrońcy Rochy na prawego Stolarskiego w czasie, gdy mielismy jeszcze jakieś tam szanse by gonić wynik. NIe pojmuję tej zmiany. Stolarski praktycznie nie gra, nie ma "czucia boiskowego" to widac było już w Poznaniu. Na ławce siedzi Pyrdoł, siedzi Włodarczyk. Po co w końcówce meczu, przy wyniku 0:2 wprowadzać prawego obrońcę za lewego?????

Zgadzam się w Kolegami którzy pisza że w tej chwili brakujący punkt możemy zdobyć jedynie słabością rywali. Pytanie jak zagra Cracovia w sobotę. Czy będzie im się "chcieć" czy będą świętować do sobotniego rana. To chyba najważniejsze pytanie, bo rozbity zespół Legii sam sie nie pozbiera. odpowiedz

Jerz z Potoku - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: niezależnie od licznych kontuzji piłkarzy podstawowych i niespodziewanej zmiany cyklu treningowego wymuszonej przez pandemię, to czy nie wydaje się Tobie, że Vuko - po raz drugi z rzędu - źle odrabia pracę domową; vide zeszłoroczna faza mistrzowska? Cóż z tego, że on ją wówczas trafnie zdiagnozował skoro obecnie prokuruje "powtórkę z rozrywki"?!

Ps.: aktualna gra Legii, to po prostu dramat... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Jerz z Potoku: Nie mam pojęcia skąd ta zmiana stylu, który dobrze się przecież sprawdzał. Wszak łatwiej bronić przy 1:0 niż przy 0:0. Może nie w porę przedłuzony kontrakt ma na to wpływ. Naprawdę, nie wiem. Co do naszej gry.... sam widzisz. odpowiedz

wrt - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Smutno, tak mi smutno. Źle, tak mi źle. Serce bije pieśń pokutną. Żegnaj mistrzostwo me. Ten zespół w trzech meczach jest w stanie zdobyć ujemną liczbę punktów! Wierzyć się nie chce w to co widać! odpowiedz

quad74 - 2 godziny temu, *.chello.pl Tylko jak wygrywać mecze skoro w niespełna dwa tygodnie traci się połowę składu - i to tę lepszą... odpowiedz

Olaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl można przegrać - to sie zdarza - ale trzeba strzelić chociaż 1 bramkę, inaczej nigdy się nie wygra!!!



My nie strzelamy nawet 1 bramki.... : O odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.chello.pl Dogadane przed meczem że oddadzą nam punktem w lidze. odpowiedz

Zimny - 2 godziny temu, *.mm.pl @Rafix: Gdyby Lech nie bił się o mistrza byłbym w stanie w to uwierzyć. Ale Craxa zagra dla swoich kumpli drugi raz. odpowiedz

qqq - 2 godziny temu, *.125.68 @Rafix:Wszystko juz ustalone od lat to bagno i tylko kasa plus wkłady do koszulek mówiące jacy oni są Legijni do kości. odpowiedz

Kipkorir - 2 godziny temu, *.chello.pl Po meczu w Poznaniu napisałem, że potrzebny jest jeden szczęśliwie zdobyty punkt do mistrzostwa. Teraz wygląda na to, że potrzebne jest szczęśliwe potknięcie rywali... Vuko - trener na lato? odpowiedz

pjoter - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Wiecie co, trzeba założyć portal dedykowany tylko Legii---upokorzeni.pl odpowiedz

Wrath - 2 godziny temu, *.chello.pl nasz podstawowy obecnie skład to w większości rezerwowi.

dziś w formacji obronnej z podstawy Jędza, Martins i Karbo na zmienionej stronie; w formacji ofensywnej był tylko Luqi przesunięty na skrzydło gdzie wszyscy wiemy, że gra dużo gorzej.

4 z 11 w tym dwóch na innych pozycjach. każdemu zespołowi byłby trudno.

dodatkowo - poszedł mięsień Rochy (będzie badane) i z ławki słychać, że kontuzja Thomasa jest coraz bardziej nie do zniesienia, blokady przestają dawać radę.

niestety ale prawdopodobnie będziemy drżeć o mistrza do końca... odpowiedz

Polo - 2 godziny temu, *.virginm.net Stolarski przeszedł samego siebie.Wieteska po raz kolejny dał du...y.Muzyk asysta brawo.Mozna by wymieniać całą jedenastkę łącznie z trenerem,któremu coś wymyka się z pod kontroli,albo wychodzi jego warsztat trenerski odpowiedz

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl La rosza, czy jak mu tam i Martins, zaciąg portugalski won! Czech tragedia. Ogólnie beznadziejnie. Bedzie finał craxa-lech. odpowiedz

Jose Kante - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jak można przegrać 3:0 z Cracovia Probierz Anty Football Club. Przecież to same chłopy po 2 m... Spina jest n Legię n koniec sezonu straszna. Mi pamiętam kto tak dobrze kiedyś powiedział, że Legii autentycznie nienawidzą wszędzie. Ale nie ma co tłumaczyć, wszystko co zrobili ostatnich dniach to kabaret a raczej stand up. Szkoda tego Muzyka, chłopak debiutów nie miał łatwych. Ale uważam że oprócz gry n przedpolu to w miarę ogarnia. Choć powinni go wypożyczyć. odpowiedz

PAB(L) O - 3 godziny temu, *.mm.pl Ale czego mamy się spodziewać? Nie mamy jakości, luqi i Gvilia się starają i do tego jędza a reszta? Muzyk? Czyja wina, że musi bronić? Wszołek i karbo to nie te osoby z przed wirusa, nie ma veso ehhh choli w Śląsku ława a nas ma zbawić? To że walczak to za mało, Czech drewniany, na początku się odbijało i coś wpadło teraz mniej szczęścia i każdy widzi. Panowie powtarzam nie ma jakości także nie oczekujmy cudów, slisz hmm prezio już chyba widzi ojro na jego zarobku, narazie nie ten rozmiar kapelusza. Miejmy nadzieję na punkt w trzech kolejkach, aczkolwiek co to da to już sam nie wiem... odpowiedz

Zu(L)us - 3 godziny temu, *.centertel.pl Vuko został 1 punkt .Jak tego nie zdobędziesz to ..... odpowiedz

trick - 3 godziny temu, *.interarena.pl A miało być tak klawo , cała Polska ma polewkę ....

Kontrakty podpisane , reszta się nie liczy , kibic głupol i tak będzie darł ryja do boju Legio.. odpowiedz

Roma - 3 godziny temu, *.domynet.pl Meczu nie odpuścili, oni po prostu są słabi odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Koniec marzen to bedzie za chwile. Bo jak byc optymista po takim meczu? Jeden czlowiek za to odpowiada. Panie oddaj / sprzedaj Legie komus innemu. Prezes NIEUDACZNIK!!!! odpowiedz

pol - 2 godziny temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: .......i drugi...........pinokio kaleczniak odpowiedz

Enter ci się zaciął - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: ja pierr odpowiedz

Nie rozumiem - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czy drużyna Cracovii nie wiedziała, że my idziemy swoje ? Że ten finał się nam po prostu należał? odpowiedz

Rav Legia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Cioty i tyle w temacie. A już miałem zmienić zdanie odnośnie trenera a tu totalna amatorka. Jak dalej będą tak grali to i mistrzostwo przegrają odpowiedz

maniek78 - 3 godziny temu, *.chello.pl Gramy słabo już od jakiegoś czasu.Ten jeden punkt pewnie zdobędziemy ale co dalej? odpowiedz

Mim - 3 godziny temu, *.chello.pl Dośyc tez żenady, kolejny mecz bez zwycięstwa, kolejny z tragiczna gra a trenerek mówi ze wszystko jest w porządku to i piłkarze nie musza się starać skoro wszystko jest fajnie. odpowiedz

pol - 3 godziny temu, *.chello.pl pinokio kaleczniaku.

To będzie cud ,jak zdobędziesz chociaż punkt w tej gównianej lidze w pozostałych trzech meczach odpowiedz

Fryzjer - 3 godziny temu, *.centertel.pl Proponuje postawić 100zl na mistrzostwo pyr. To co dziś obejrzałem to coś co ciężko opisać. Pozdrawiam odpowiedz

Matti - 3 godziny temu, *.plus.pl Kolejny mecz i zero poprawy wręcz odwrotnie. Czy ktoś widział inny pomysł na gre oprócz laga do przodu?? I co trenerze dalej pan twierdzi że nie ma czego odbudowywać? odpowiedz

Wawa - 3 godziny temu, *.124.248 Ale

Wstyd

11 tu paralityków

I trener

Miernota odpowiedz

Gclw - 3 godziny temu, *.play-internet.pl DNO... odpowiedz

XD - 3 godziny temu, *.chello.pl BRAK!!! MI!! SŁÓW!!! odpowiedz

Behsjdhd - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Chyba też Koniec marzeń o mistrzostwie odpowiedz

lechu47 - 3 godziny temu, *.orange.pl Prędzej można liczyc na stratę punktow przez Lecha i Piasta niz na naszych pilkarzy... odpowiedz

No cóż - 3 godziny temu, *.10.211 Hmmm. Żenada.. latają po boisku jak mucha po pokoju... gwila.. rozgrywający beznadzieja odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Trener frajerzyna nic nie gra drużyna. odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Panowie kopacze chyba potrzebują odwiedzin żeby im coś uświadomić odpowiedz

lucho_83 - 3 godziny temu, *.chello.pl Brak słów... Wstyd i kompromitacja! odpowiedz

Wujo - 3 godziny temu, *.chello.pl Damy rade zdobyc punkt w 3 meczach? Jest zle. odpowiedz

