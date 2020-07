Helik: Jesteśmy na fali

Wtorek, 7 lipca 2020 r. 22:43 Fumen, źródło: Polsat Sport

Michał Helik: Dzisiaj dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Szybko objęliśmy prowadzenie, ale przy 2-0 to Legia przejęła inicjatywę. Stanęliśmy nieco niżej jako zespół, staraliśmy się grać na zero z tyłu i to się udało. Z tego się cieszymy. Na pewno takie zwycięstwa jak Gdańsku czy dzisiaj są budujące. Aczkolwiek nie możemy ich rozpamiętywać. Czas skupić się na kolejnym spotkaniu. Tak się składa, że już w sobotę czeka na nas Legia. Mieliśmy różne momenty w tym sezonie, ale czuję, że jesteśmy na fali wznoszącej.