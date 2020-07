Oceny legionistów za mecz z Cracovią

Żaden zawodnik Legii nie otrzymał pozytywnej oceny za wtorkowy mecz z Cracovią. Najwyżej oceniliście występ Luquinhasa - ocena 2,8 w skali 1-6, a najniżej Pawła Stolarskiego - 1,3. W sumie oceniało 1077 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,9. Luquinhas 2,8 Karbownik 2,3 Rosołek 2,2 Jędrzejczyk 2,1 Luis Rocha 2,1 Slisz 1,9 Muzyk 1,8 Wieteska 1,8 Cholewiak 1,8 Andre Martins 1,8 Gwilia 1,7 Wszołek 1,7 Pekhart 1,4 Stolarski 1,3

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

ops2 - 18 minut temu, *.124.11 Brazylijczyk na tle wszystkich graczy na boisku był "Panem Piłkarzem" więc ocena nieco krzywdząca. Rozumiem, że liczy się zespół ale to miała byc ocena indywidualna .... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.