Kibice Legii przygotowali nowy wzór szalika, który wzorowany jest na kultowym szalu z lat 90-tych "Total Bandits". Szalik dziany, wykonany na starej maszynie, można zakupić w cenie 40 złotych, na forum kibiców do najbliższej niedzieli (zapisy, a następnie przedpłata). Całkowity zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie dla naszych braci po drugiej stronie muru.

Typek - 1 godzinę temu, *.7.42 Poprawcie listę na forum bo jest zjeb.... odpowiedz

