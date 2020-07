Komentarze (18)

Antyberg - 9 minut temu, *.centertel.pl Najpierw BKS pomalował im lokomotywę, a później wyje...l z pucharu Polski, każdy robi sobie z tego Poznania co chce, do bólu dupy są już tam nieźle przyzwyczajeni! :) odpowiedz

Walerek - 56 minut temu, *.netfala.pl Ale wczoraj ziałem z tych poznańskich szmat jak odpadli z pucharu. Tak śmiali się z Legii, że odpadła, a oni byli tacy pewni awansu. Już rozmieniali, jaki to będzie mecz przyjaźni z Cracovią w Lublinie. A tu taki ch.j! Trzymam kciuki aby Legia zdobyła ten punkt w sobotę. Będziemy mistrzem, bez dubletu, ale z najważniejszym trofeum. A te bulwy zostały z niczym. Wiecznie za Legią poznańskie ku.wy! odpowiedz

Bombel - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ehhhh...... A mógł być łatwy finał odpowiedz

775 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ciekawe czy ktoś to będzie chciał w ogóle transmitować w TV, oglądalność pewnie będzie na poziomie tureckich seriali puszczanych w telewizji w godzinach wczesnopopołudniowych . ;) odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.net.pl Zobaczyc smutek kibicow Lecha - bezcenne! odpowiedz

dejne3 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Pawel: 100%racji jak kartofli Lechia ucieszyła .Nic cenniejszego ,tak to u nich jest najważniejszy mecz z Legią wygrany/dwa wcześniejsze w plecy W lidze/ ,bo to się liczy i ta mina Józwiaczyny nie do opisania odpowiedz

Wolfik - 11 godzin temu, *.mm.pl Jak widać, nie tylko my potrafimy przegrywać wygrane mecze. Ech, te nasze zespoły....

Swoją drogą 120minut gry w Poznaniu to jakiś tam ewentualny plus dla nas w perspektywie meczu ligowego. Kur..., człowiek zaczyna szukać wszelkich ewentualności by nasi jakoś doczołgali się do mety w pozycji nr 1. odpowiedz

(L)egia - 07.07.2020 / 22:00, *.virginm.net Brak słów. odpowiedz

trick - 07.07.2020 / 21:55, *.interarena.pl Wszystko jest możliwe , nawet to że będzie problem zdobyć ten 1 pkt , bo dziś na kolanach z Krakowa , WSTYD odpowiedz

Spółdzielnia - 07.07.2020 / 17:47, *.icpnet.pl Czy możliwe są porażki z Cracovią, Lechią i Pogonią????? Możliwe

Czy możliwe, że Lech wygra z Lechią, Cracovią i Jagą???? Mmmm tak i to wielce.

Czy możliwe, że Cracovia wygra u siebie w PP ??? Na pewno nie mają nic do stracenia...

Czy możliwe, że Filipiak zmotywuje zespół ekstra premią, czemu nie....

Czy Probierza trzeba będzie motywować????.....

Czy możliwa jest "Spółdzielnia" 4 zespołów tak, aby Legia nic nie zdobyła????,

Czy taki scenariusz nie byłby czymś extra dla tych 4 zespołów.

Czy ktoś nie chciałby wyciągnąć z tego gigantycznej kasy u buków????

Czy możliwe jest, że Lech odda finał PP Cracovii w zamian za 2 wygrane Cracovii i zrealizowanie się pomyślnie pozostałego scenariusza....?

Czy taka sensacja dobrze sprzedałaby się w mediach i czy media byłyby stratne na tym...???



Spółdzielnia :) odpowiedz

GL - 07.07.2020 / 16:57, *.tpnet.pl Mecz na serio ? odpowiedz

Krzychu Ochota - 07.07.2020 / 12:14, *.contaboserver.net Nie ma żadnego handlu albo obydwa wygramy albo obydwa przegramy odpowiedz

SF - 07.07.2020 / 11:04, *.tpnet.pl LEGIO walczymy o puchar RP a nie robimy jakiegos handlu ! LEGIA !!! odpowiedz

Kibic L - 07.07.2020 / 10:04, *.tpnet.pl Kiedy będą bilety na finał pucharu Polski? Mogą być nawet na neutralne. Chodzą plotki że tysiąc dla jednego i drugiego finalisty. odpowiedz

Jano - 07.07.2020 / 09:09, *.orange.pl ci bukmacherzy to mają fantazję 4,10 na zwycięstwo Craxy :) lece obstawić odpowiedz

rysiek - 07.07.2020 / 21:17, *.centertel.pl @Jano:

pewnie nie obstawiles a nalezało xd odpowiedz

Jano - 07.07.2020 / 21:41, *.tpnet.pl @rysiek: a właśnie że obstawiłem i jak patrzę na wynik to w sobotę obstawię tak samo już mi 400 wpadło bo Legia gra jak szmaty!! odpowiedz

Żmija - 07.07.2020 / 08:44, *.vectranet.pl Finał Corupcjovia - Lechia... Niestety przehandlują dziś mecze za punkty w lidze... odpowiedz

