35. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Elwira - 11 minut temu, *.247.169 Cześć! Na imię mam Elwira, mam 23 lata. Chcę znaleźć mężczyznę do miłych spotkań i kontaktu w nudne dni. Z przyjemnością odpowiem wszystkim samotnym bo sama czuję się samotna, napisz do mnie na stronie randkowej gdzie spokojnie moglibyśmy pogadać, również na stronie znajdziesz moje odważne fotki mój profil to : http://milepanie.pl/elwirka









odpowiedz

Elwira - 11 minut temu, *.247.169 Hejka! Na imię mam Elwira, mam 23 lata. Chcę znaleźć mężczyznę do miłych spotkań i kontaktu w nudne dni. Z przyjemnością odpowiem wszystkim samotnym bo sama czuję się samotna, napisz do mnie na stronie randkowej gdzie spokojnie moglibyśmy pogadać, również na stronie znajdziesz moje odważne fotki mój profil to : http://milepanie.pl/elwirka





odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl Na Craxe kors jeszcze lepszy niż w wtorek trzeba znów postawić na Cracovie bo ostatnio ładnie wpadło do kiesy :) odpowiedz

ciajek - 3 godziny temu, *.net.pl @Jano: postaw sobie nocnik przy łóżku,kogo obchodzi twoja kiesa odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl @ciajek: no np ciebie bo nie mogłeś się powstrzymać hehe :) odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Jano: część tych środków przeznacz na słownik ortograficzny. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.