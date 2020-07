35. kolejka Ekstraklasy: Legia mistrzem, Piast w pucharach

Od piątku do niedzieli rozgrywane były mecze 35. kolejki Ekstraklasy. Najważniejszym rozstrzygnięciem było zdobycie przez Legię tytułu mistrzowskiego po wygranej z Cracovią. Swoje mecze wygrały także Piast i Lech. Gliwiczanie zapewnili sobie udział w Lidze Europy, a poznaniacy są do tego na najlepszej drodze. 35. kolejka: Zagłębie Lubin 0-1 Wisła Płock Górnik Zabrze 4-1 Raków Częstochowa Arka Gdynia 3-2 ŁKS Łódź Legia Warszawa 2-0 Cracovia Wisła Kraków 1-1 Korona Kielce Śląsk Wrocław 2-2 Pogoń Szczecin Piast Gliwice 2-0 Jagiellonia Białystok Lech Poznań 3-2 Lechia Gdańsk Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Ante Rukavina - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czas na wzmocnienia.Z Zagłebia.L. mozna by wziąc młodego Białka zamiast Sanogo,Felixa z Piasta zamiast;albo Pekharta albo Kante,bo przytrafiają mu sie kontuzje.ewentualnie Brown Forbes z Rakowa.Podobno na skrzydło jest zainteresowanie piłkarzem z Gil Vicente-Lourency, a w tym momencie Louqinas do srodka.Na lewą strone jesli odejdzie Karbownik to Mladenovic oraz Schwartz.Zdaje się ze jest to lewy obronca badz lewy skrzydłowy.A statystyki ma bardzo dobre.Bo jesli ma przyjsc jakis no name z Djurgardens,czy h... wie skąd to lipa z takimi transferami. odpowiedz

ASA - 10.07.2020 / 15:31, *.korbank.pl do Jano:

człowieku, nie pisz nic więcej, bo co tekst to kompromitacja językowa i dobrze ci koledzy podpowiadają. Zainwestuj w słownik ortograficzny jak wygrasz coś odpowiedz

Jano - 10.07.2020 / 09:05, *.orange.pl Na Craxe kors jeszcze lepszy niż w wtorek trzeba znów postawić na Cracovie bo ostatnio ładnie wpadło do kiesy :) odpowiedz

ciajek - 10.07.2020 / 09:10, *.net.pl @Jano: postaw sobie nocnik przy łóżku,kogo obchodzi twoja kiesa odpowiedz

Jano - 10.07.2020 / 09:14, *.orange.pl @ciajek: no np ciebie bo nie mogłeś się powstrzymać hehe :) odpowiedz

Sputnik 44 - 10.07.2020 / 11:20, *.vectranet.pl @Jano: część tych środków przeznacz na słownik ortograficzny. odpowiedz

Jano - 10.07.2020 / 15:03, *.orange.pl @Sputnik 44: A może tobie kupię jakieś leki na schizofrenię? odpowiedz

Sputnik 44 - 10.07.2020 / 23:47, *.vectranet.pl @Jano: No widzisz - napisałeś poprawnie jedno zdanie (nieważne, że głupie)! Czytaj, ucz się, podstawówkę może nawet ukończysz! odpowiedz

(L)egia - 11.07.2020 / 01:11, *.virginm.net @Jano: Bracia, nie kłóćcie się! odpowiedz

