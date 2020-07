Nie idziesz na mecz z Cracovią? Udostępnij swój karnet!

Wtorek, 7 lipca 2020 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii, którzy posiadają karnet, a nie wybierają się na sobotni mecz z Cracovią, mogą odstąpić swoje miejsce innym fanom, do czego gorąco zachęcamy. Dzięki temu nasz klub będzie mogło dopingować więcej widzów, a wobec braku otwartej sprzedaży, każde odstąpione miejsce jest na wagę złota, i... mistrzostwa. Przypominamy, że odstąpić swoje miejsce znajomemu (posiadającemu Kartę Kibica Legii), aby zostało ono ponownie wykorzystane, możecie do czwartku, do godziny 17:30, czyli na 48 godzin przed rozpoczęciem spotkania.



Jeśli nie zrobicie tego w tym terminie - nie wszystko stracone. Zawsze możecie jeszcze (można uczynić to oczywiście wcześniej), poinformować o swojej nieobecności na trybunach na tym konkretnym spotkaniu - wysyłając informację "Udostępniam nieodpłatnie na rzecz Legii Warszawa swoje miejsce karnetowe na mecz Legia - Cracovia" na maila pok@legia.pl. Dzięki temu unikniemy pustego miejsca na stadionie i przekażemy to miejsce innemu kibicowi, który dopingiem wesprze drużynę w walce o Mistrzostwo Polski.



Mecz Legia - Cracovia zostanie rozegrany w najbliższą sobotę, 11 lipca o godzinie 17:30 przy Łazienkowskiej 3.