Z końcem czerwca piłkarzem Legii przestał być Mateusz Praszelik . 19-latek nie zdecydował się na podpisanie nowej umowy ze stołecznym klubem, bo do tej pory nie otrzymał zbyt wielu szans na grę. Nowym pracodawcą Praszelika został Śląsk Wrocław - piłkarz podpisał 4-letnią umowę.

Zbyszek - 45 minut temu, *.plus.pl Proponuję wyprzedać jeszcze kilku młodych, będzie więcej miejsca dla drewna z Bałkanów albo innego szrotu odpowiedz

Zgred - 1 godzinę temu, *.as9105.com Mogli go zatrzymać a zwolnić kante odpowiedz

Gepetto - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak to eLoko powie najważniejsza jest nauka u nas, a podbój gdzie indziej. Szkoda ale taka polityka... odpowiedz

