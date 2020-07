Rosołek: Ciężko było się podnieść

Mateusz Rosołek: Na pewno sytuacja w jakiej znaleźliśmy się po pierwszej połowie nie była łatwa. Straciliśmy bramki, które były dla nas pewnym zaskoczeniem. Szczególnie druga, dość pechowa. Następnie Cracovia się cofnęła, ale my graliśmy za wolno. Ciężko było podnieść się. Po zmianie stron nieco przyspieszyliśmy. Czy kibice powinni się martwić? Nie. W ostatnim czasie straciliśmy kilku kluczowych graczy jak Marko Vesović czy Jose Kante. Aczkolwiek to też nie jest usprawiedliwienie. Jesteśmy ekipą, która zawsze gra o komplet punktów. Tak będzie też w sobotę. Kibice nie powinni się obawiać.

Arek - 13 minut temu, *.t-mobile.pl "Czy kibice powinni się martwić? Nie."

Nic się nie stało !! Miernoty, nic się nie stało !! odpowiedz

hugoilowo - 30 minut temu, *.200.157 Witam. Jeśli ktoś chce przekazać bilet na sobotni mecz z Cracovia proszę o kontakt na e-mail: hugoilowo@gmail.com odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Maciek pogadaj ze starszymi kolegami - brak finału to dla was 4 dni urlopów więcej, czyli jest sukces!!! Ojj młody jeszcze jesteś... odpowiedz

kibic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przeprosiny niech wsadzą sobie w dupę można przegrać z honorem

a to była 10 liga okręgówki i chyba oni by lepiej grali

Jeżeli macie tak grać nie wybiegajcie na Łazienkowską szkoda wstydu odpowiedz

Brak przeprosin - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nawet piłkarze mają NaS w dupie..e,brak przeprosin....Taka Legia to Legia Pinokia i Loczka.Ja tęsknię za Legią która biegała, walczyła.Za Legia która potrafiła przeprosić za wpadkę.Ci piłkarze to grają wyłącznie dla siebie i spore pieniądze.Ja już biletem nie wspieram tego burdelu Poczekam na inne czasy. odpowiedz

kibic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Bravo Vuko nic się nie stało aby tak dalej odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Chciałbym zobaczyć minę Mioduskiego po sobocie

Vuko z kontrantem a Legia jest w czarnej dupie i nic nie zdobędzie

Bravo my odpowiedz

Tylko Legia! - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ludzie, porażka to porażka a Legia nie jest w formie i tyle. Nie wypisujcie bzdur typu „przehandlowali puchar za ligę” bo to już jest lekka przesada tylko wspierajmy naszą Legię do końca sezonu. Jesteśmy Legionistami a to znaczy więcej niż wyniki. odpowiedz

kami(L)praga - 2 godziny temu, *.vectranet.pl puchar za lige ma sie rozumieć a ze za wolno rozgrywacie piłke to wiadomo od 1 kolejki pytanie dlaczego jestescie zaskoczeni od meczu z arka jako pierwsi tracicie gola i gonicie wynik z arka sie udalo od gornika juz wam nie idzie chyba musicie sie nauczyc pierwsi strzelac gola i zaskakiwac rywala bo kolejne 2 ciezkie mecze jak je przegracie to nadzieja nasza beda porazki remisy łacha i piasta odpowiedz

Luki - 2 godziny temu, *.net.pl Moze tu jest 2 dno. Obnizenie wyplat... a teraz moze postawione ultimatum. Albo placimy albo wszystko prze..my. Nie byli zalamani po koncowym gwizdku. Dziwne to. odpowiedz

