Gwilia: Atakowaliśmy, ale nie potrafiliśmy strzelić

- Mecz był ciężki. Cracovia strzeliła dwie bramki po przypadkowych sytuacjach. My atakowaliśmy i atakowaliśmy, ale nie potrafiliśmy strzelić - powiedział po meczu Walerian Gwilia . - Wynik jest, jaki jest... Musimy zrobić analizę, patrzeć do przodu, koncentrować się na sobotnim spotkaniu i rozstrzygnąć sprawę mistrzostwa. Wygrywamy razem i przegrywamy razem - będziemy dalej jedną drużyną. Drugą bramkę Cracovia zdobyła ręką. Mam wrażenie, że cała Polska jest przeciwko Legii, ale będziemy się wszyscy razem jako drużyna temu przeciwstawiać. W sobotę musimy zrobić wszystko, by wygrać i zdobyć mistrzostwo. To jedyny cel - dodał Gruzin.

Kacper - 9 minut temu, *.orange.pl Odkupie bilet na Żyletę prosze o kontakt

500 235 266 odpowiedz

kot - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gwilla ława za całokształt odpowiedz

EdiSolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Gwilia, T y powinieneś siedzieć za takie strzały 10 metrów obok bramki. odpowiedz

stolar - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Facet jest na boisku 2 minuty i przegrywa sprint z gościem który biega od 85 minut. Oprócz Luqiniasa reszta dramat. Jędza się wku.wił o 3 bramki za późno. odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wieteska - wciąż młody, z długą umową, Vuko wciąż coś w nim widzi... Prawda jest taka, że babola teraz sadzi już co kwadrans a nie co mecz a ofensywne poczynania skończył z kurniku. Ale ponieważ nikt go nie kupi a trener wciąż daje mu szanse to za 10 lat będzie w galerii sław Legii obok Kuchego i Rzeźnika... odpowiedz

Julon - 2 godziny temu, *.centertel.pl Chłopie Ty nie powinieneś podchodzić do rzutów rożnych a także rozgrywania piłki poruszasz się z szybkością żółwia a strzelasz Panu Bogu w okno! odpowiedz

Do redakcji - 3 godziny temu, *.chello.pl W tej waszej sondzie brakuje opcji: "na wszystkich". Wszędzie potrzebne jest wzmocnienie... od bramkarza do napastnika. odpowiedz

Satyricon - 3 godziny temu, *.236.206 Muzyka bym aż tak nie krytykował. Chłopak z nr 3 nagle zostaje 1.Bez doświadczenia i ogrania. Ma talent i to widać. Po oszlifowaniu to może być kawał bramkarza. Gargamel bez formy,to widać. Może i walczy ale efekt zerowy. Witeś raczej Legii nie zbawi. Błędy kolosalne. Chyba już cała liga wie jak grać, jak gra Wieteska. Na koniec, statysta czyli Pekhart. Wczoraj żeby nie schodził z boiska w 57 minucie to nawet nie wiedziałem że grał. Ogólnie słabo to wygląda. odpowiedz

M73 - 4 godziny temu, *.handelsbanken.se Słabi są, dobrze że nastawienie poprawne, wp… w weekend przeciętnej Cracovii - nic nie grali, i kończymy tą zabawę, czas poszukać napastnika i bramkarza spokojnie.

odpowiedz

Roma - 5 godzin temu, *.plus.pl Głupio gra, głupio gada odpowiedz

Po(L)ubiony - 5 godzin temu, *.chello.pl Gwilia: atakowałem, ale nie potrafię strzelić. odpowiedz

GL - 5 godzin temu, *.tpnet.pl To co robicie na treningach a moze sa za krotkie ia atakowac mozna caly mecz a gdzie sa efekty !! odpowiedz

Kamil M - 5 godzin temu, *.tvp.pl Kontuzja Vesovicia pokazała, kto był liderem tego zespołu. Na skrzydłach prawie nie istniejemy. Dobrze, że Michał Karbownik zagrał trochę lepiej, niż choćby z Lechem Poznań, ale to było za mało, bo trzy bramki sami sobie strzeliliśmy: Mateusz Wieteska, widać było brak Igora Lewuczka... Mateusza czas sprzedać, to nie pierwsze wpadki i kuriozalne zachowania w obronie, Wojciech Muzyk, kiedy Wojtek Kowalczyk, mówi, że jest to za słaby bramkach na Legię, to nie wierzyłem do końca w słowa "Kowala", ale przyszedł mecz z Cracovia i aż nadto uwierzyłem. Sorry nie poziom Legii. Niech do końca rundy stoi Radek Cierzniak i szukamy bramkarza. Dalej mój ulubieniec Paweł Stolarski... Ile sekund minęło od wejścia i straty bramki przez naszego super obrońce 60-75? Czort wie... Niestety w Krakowie wyglądaliśmy, jak przypadkowa drużyna. Wiadomo braki kadrowe, bo brak Vesovicia, brak Antolicia, brak Lewuczka i Kante, to duże osłabienia. Ale nie wszystko da się tym tłumaczyć, bo w pierwszej połowie znowu staliśmy na boisku, dopiero w drugiej było poruszenie, podobnie, jak w Poznaniu. Niech z Cracovią zagra ta nasze legijne wilczki. A nóż, coś pokażą. Bo kolejne zmiany i nowe ustawienia, nic nie dają. A jak znam życie, to w sobotę z Cracovią zremisujemy, lub wygramy, bo Cracovia spięła się na wyżyny wczoraj. Probierz wykalkulował, że Puchar Polski jest celem numer 1, a sobotni mecz będzie bez znaczenia dla "Pasów", ale nie dla nas... odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Kamil M: Wojciech Kowalczyk dużo mówi i czasem nawet coś napisze. Inna sprawa, że dość rzadko robi to z sensem. Obśmiać, skrytykować, zanegować jest bardzo łatwo. Znaleźć rozwiązanie - z tym jest gorzej. odpowiedz

Jano - 5 godzin temu, *.orange.pl Gwilia bo nie umiecie lub wam się nie chce odpowiedz

GL - 5 godzin temu, *.tpnet.pl To nie jest Gwilia z czasu gry w GZ !! odpowiedz

SF - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Odejdz z LEGII do druzyny rugby tam beda punkty !! odpowiedz

Miłosz - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Gwilia to człapak. Zero dynamiki i szybkości. W Polsce to nie przeszkadza. Europuchary nie są dla niego. odpowiedz

Gclw - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Bramki z przypadku, bramka ręką, wszyscy grają przeciwko Wam. Wszyscy winni tylko nie Wy, no k..wa dramat... odpowiedz

