25 lipca zbiórka krwi na Legii!

Czwartek, 9 lipca 2020 r. 08:05 Krewcy Legioniści

Serdecznie zapraszamy na kolejną już akcję honorowego krwiodawstwa na Stadionie Legii Warszawa. Zbiórka organizowana przez KHDK Krewcy Legioniści przy współudziale Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa odbędzie się w sobotę, 25 lipca w godzinach od 9:00 do 14:00. Tegoroczna zbiórka organizowana jest dla uczczenia 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Bitwa ta, nazywana „Cudem nad Wisłą”, uważana jest za 18. batalię pod względem znaczenia dla świata w jego całej historii.



Wstępnie w naszej akcji udział mają wziąć 3 autokary - krwiobusy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z ul. Saskiej w Warszawie. Dla krwiodawców przewidziane są niespodzianki i bez wątpienia wspaniała atmosfera.



Jak wszyscy wiemy okres wakacji w warszawskich szpitalach charakteryzuje się niedoborem krwi, a dodając do tego pandemię, naprawdę każda oddana kropla krwi będzie bardzo ważna! Dlatego prosimy Was bardzo o liczny udział w akcji.



Aby przygotować się na akcję i zapewnić odpowiednie środki ochrony prosimy o wpisywanie się osób, które wiedzą że pojawią się na zbiórce, do wydarzenia na FB



Wcześniejsza wiedza, ile mniej więcej możemy spodziewać się krwiodawców, pozwoli nam lepiej zaplanować akcję.



Jeśli ktoś z Was chciałby przeznaczyć jakieś niespodzianki dla naszych krwiodawców (np. kupny zniżkowe) bardzo prosimy o kontakt.



Zarezerwujcie sobie terminy i namawiajcie znajomych - widzimy się 25 lipca na Legii!