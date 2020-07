Bilety na mecz z Cracovią

Środa, 8 lipca 2020 r. 20:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj ruszyła sprzedaż biletów na sobotnie spotkanie Legia - Cracovia, które rozpocznie się o godzinie 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej. Pierwszeństwo zakupu wejściówek mają osoby z największą frekwencją w sezonie 2019/20, które ie posiadają abonamentów. Sprzedaż biletów prowadzona jest TUTAJ. Otwarta sprzedaż biletów rozpocznie się w czwartek po godzinie 14:00.



Ponadto do sprzedaży trafiła ograniczona liczba miejsc w strefie Silver. Osoby zainteresowane powinny zgłosić sę do POK (pok@legia.pl).



Przypominamy, że możliwość udostępnienia swoich miejsc z tytułu karnetu jest możliwa do czwartku do godziny 17:30. Po tym terminie miejsca można zwolić do ogólnodostępnej puli - wysyłając informację "Udostępniam nieodpłatnie na rzecz Legii Warszawa swoje miejsce karnetowe na mecz Legia - Cracovia" na maila pok@legia.pl.